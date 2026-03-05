https://crimea.ria.ru/20260305/v-rossii-izuchat-opyt-kurskoy-oblasti-po-otsenke-uscherba-s-pomoschyu-bpla-1153706114.html
В России изучат опыт Курской области по оценке ущерба с помощью БПЛА
В России изучат опыт Курской области по оценке ущерба с помощью БПЛА
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил представить предложения по использованию беспилотников в новых регионах и приграничье для оценки ущерба, нанесенного жилью в ходе военных действий. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.Уточняется, что доклад о выполнении поручений следует предоставить до 1 июля 2026 года. Ответственными за это назначены Михаил Мишустин, а также губернаторы регионов Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Вячеслав Гладков, Александр Богомаз, Евгений Балицкий, Александр Хинштейн, Владимир Сальдо.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
