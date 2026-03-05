Рейтинг@Mail.ru
В России изучат опыт Курской области по оценке ущерба с помощью БПЛА - РИА Новости Крым, 05.03.2026
В России изучат опыт Курской области по оценке ущерба с помощью БПЛА
В России изучат опыт Курской области по оценке ущерба с помощью БПЛА - РИА Новости Крым, 05.03.2026
В России изучат опыт Курской области по оценке ущерба с помощью БПЛА
Президент России Владимир Путин поручил представить предложения по использованию беспилотников в новых регионах и приграничье для оценки ущерба, нанесенного... РИА Новости Крым, 05.03.2026
2026-03-05T10:17
2026-03-05T10:17
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил представить предложения по использованию беспилотников в новых регионах и приграничье для оценки ущерба, нанесенного жилью в ходе военных действий. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.Уточняется, что доклад о выполнении поручений следует предоставить до 1 июля 2026 года. Ответственными за это назначены Михаил Мишустин, а также губернаторы регионов Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Вячеслав Гладков, Александр Богомаз, Евгений Балицкий, Александр Хинштейн, Владимир Сальдо.
В России изучат опыт Курской области по оценке ущерба с помощью БПЛА

Путин поручил представить предложения по использованию БПЛА для оценки ущерба от атак ВСУ

10:17 05.03.2026
 
© РИА Новости КрымБПЛА
БПЛА - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил представить предложения по использованию беспилотников в новых регионах и приграничье для оценки ущерба, нанесенного жилью в ходе военных действий. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Правительству РФ подготовить совместно с исполнительными органами ДНР, ЛНР, Белгородской, Брянской, Запорожской, Курской, Херсонской областей и представить предложения по использованию опыта Курской области в части, касающейся применения беспилотных авиационных систем для оценки ущерба, нанесенного жилым помещениям граждан в результате военных действий, в целях предоставления гражданам компенсаций", - говорится в документе.
Уточняется, что доклад о выполнении поручений следует предоставить до 1 июля 2026 года. Ответственными за это назначены Михаил Мишустин, а также губернаторы регионов Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Вячеслав Гладков, Александр Богомаз, Евгений Балицкий, Александр Хинштейн, Владимир Сальдо.
