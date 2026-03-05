Рейтинг@Mail.ru
В РФ могут запретить курьерам на электровелосипедах ездить по тротуарам - РИА Новости Крым, 05.03.2026
В РФ могут запретить курьерам на электровелосипедах ездить по тротуарам
В РФ могут запретить курьерам на электровелосипедах ездить по тротуарам - РИА Новости Крым, 05.03.2026
В РФ могут запретить курьерам на электровелосипедах ездить по тротуарам
Минтранс и МВД рассмотрят возможность ограничений на передвижение электровелосипедов по тротуарам. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин по... РИА Новости Крым, 05.03.2026
владимир путин (политик)
новости
дорожное движение
пдд (правила дорожного движения)
минтранс россии
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
электротранспорт
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Минтранс и МВД рассмотрят возможность ограничений на передвижение электровелосипедов по тротуарам. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин по итогам состоявшегося в декабре 2025 года заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.Соответствующие предложения Минтранс России и МВД должны подготовить до 1 июля.Ранее в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека участники обратили внимание главы государства на то, что транспортные средства курьеров оснащаются защитными крышами и секциями для перевозки товаров, из-за чего они стали более габаритными и опасными для пешеходов. Также опасность представляют и ездящие с большой скоростью по тротуарам электросамокаты,Владимир Путин согласился с этими доводами и заверил, что даст соответствующее поручение профильным органам.
2026
Новости
владимир путин (политик), новости, дорожное движение, пдд (правила дорожного движения), минтранс россии, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), электротранспорт
В РФ могут запретить курьерам на электровелосипедах ездить по тротуарам

Путин поручил рассмотреть ограничения на езду электровелосипедов по тротуарам

11:23 05.03.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМужчина на электросамокате в пешеходной зоне
Мужчина на электросамокате в пешеходной зоне - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Минтранс и МВД рассмотрят возможность ограничений на передвижение электровелосипедов по тротуарам. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин по итогам состоявшегося в декабре 2025 года заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
"Представить предложения по совершенствованию правового регулирования отношений, связанных с использованием, в том числе при осуществлении предпринимательской деятельности, средств индивидуальной мобильности, включая велосипеды с электрическим двигателем, рассмотрев вопрос о возможности установления ограничений на передвижение таких средств по тротуарам", – говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.
Соответствующие предложения Минтранс России и МВД должны подготовить до 1 июля.
Ранее в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека участники обратили внимание главы государства на то, что транспортные средства курьеров оснащаются защитными крышами и секциями для перевозки товаров, из-за чего они стали более габаритными и опасными для пешеходов. Также опасность представляют и ездящие с большой скоростью по тротуарам электросамокаты,
Владимир Путин согласился с этими доводами и заверил, что даст соответствующее поручение профильным органам.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Владимир Путин (политик)НовостиДорожное движениеПДД (Правила дорожного движения)Минтранс РоссииМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)Электротранспорт
 
