В РФ могут запретить курьерам на электровелосипедах ездить по тротуарам
2026-03-05T11:23
2026-03-05T11:23
2026-03-05T11:23
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Минтранс и МВД рассмотрят возможность ограничений на передвижение электровелосипедов по тротуарам. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин по итогам состоявшегося в декабре 2025 года заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.Соответствующие предложения Минтранс России и МВД должны подготовить до 1 июля.Ранее в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека участники обратили внимание главы государства на то, что транспортные средства курьеров оснащаются защитными крышами и секциями для перевозки товаров, из-за чего они стали более габаритными и опасными для пешеходов. Также опасность представляют и ездящие с большой скоростью по тротуарам электросамокаты,Владимир Путин согласился с этими доводами и заверил, что даст соответствующее поручение профильным органам.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Минтранс и МВД рассмотрят возможность ограничений на передвижение электровелосипедов по тротуарам. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин по итогам состоявшегося в декабре 2025 года заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
"Представить предложения по совершенствованию правового регулирования отношений, связанных с использованием, в том числе при осуществлении предпринимательской деятельности, средств индивидуальной мобильности, включая велосипеды с электрическим двигателем, рассмотрев вопрос о возможности установления ограничений на передвижение таких средств по тротуарам", – говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.
Соответствующие предложения Минтранс России и МВД должны подготовить до 1 июля.
Ранее в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека участники обратили внимание главы государства на то, что транспортные средства курьеров оснащаются защитными крышами и секциями для перевозки товаров, из-за чего они стали более габаритными и опасными для пешеходов. Также опасность представляют и ездящие с большой скоростью по тротуарам электросамокаты,
Владимир Путин согласился с этими доводами и заверил, что даст соответствующее поручение профильным органам.
