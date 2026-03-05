https://crimea.ria.ru/20260305/v-rf-mogut-zapretit-kureram-na-elektrovelosipedakh-ezdit-po-trotuaram-1153706991.html

В РФ могут запретить курьерам на электровелосипедах ездить по тротуарам

В РФ могут запретить курьерам на электровелосипедах ездить по тротуарам - РИА Новости Крым, 05.03.2026

В РФ могут запретить курьерам на электровелосипедах ездить по тротуарам

Минтранс и МВД рассмотрят возможность ограничений на передвижение электровелосипедов по тротуарам. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин по... РИА Новости Крым, 05.03.2026

2026-03-05T11:23

2026-03-05T11:23

2026-03-05T11:23

владимир путин (политик)

новости

дорожное движение

пдд (правила дорожного движения)

минтранс россии

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

электротранспорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/10/1119477148_0:84:1620:995_1920x0_80_0_0_8929dd28c8b69b616690dd22b2387653.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Минтранс и МВД рассмотрят возможность ограничений на передвижение электровелосипедов по тротуарам. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин по итогам состоявшегося в декабре 2025 года заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.Соответствующие предложения Минтранс России и МВД должны подготовить до 1 июля.Ранее в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека участники обратили внимание главы государства на то, что транспортные средства курьеров оснащаются защитными крышами и секциями для перевозки товаров, из-за чего они стали более габаритными и опасными для пешеходов. Также опасность представляют и ездящие с большой скоростью по тротуарам электросамокаты,Владимир Путин согласился с этими доводами и заверил, что даст соответствующее поручение профильным органам.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), новости, дорожное движение, пдд (правила дорожного движения), минтранс россии, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), электротранспорт