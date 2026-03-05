https://crimea.ria.ru/20260305/v-pentagone-sdelali-zayavlenie-o-voyne-s-rossiey-i-tselyakh-ssha-1153735327.html

В Пентагоне сделали заявление о войне с Россией и целях США

В Пентагоне сделали заявление о войне с Россией и целях США

Цель США состоит в том, чтобы избежать войны с Россией. Об этом в четверг заявил заместитель главы Пентагона Элбридж Колби. РИА Новости Крым, 05.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Цель США состоит в том, чтобы избежать войны с Россией. Об этом в четверг заявил заместитель главы Пентагона Элбридж Колби.При этом, по словам представителя Пентагона, Америка намерена продолжать защищать союзников по НАТО в Европе, но "с учетом военных реалий".Пентагон ранее опубликовал доклад о стратегии национальной обороны США. Россия в документе фигурирует как "постоянная, но управляемая угроза для восточного фланга НАТО". Также отмечается, что РФ по-прежнему имеет значительные военные и промышленные резервы и демонстрирует готовность вести затяжную войну у своих границ. Ответственность за урегулирование на Украине и за дальнейшую ее поддержку возлагается на Европу, а США ограничатся только критически важной поддержкой. Приоритетом для Штатов становится защита собственной территории и сдерживание Китая. США намерены обеспечить контроль над ключевыми территориями в Западном полушарии, чтобы добиться "соблюдения доктрины Монро в наше время".19:12Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В США сделали тяжелое признание о российском оружииВ Крыму оценили слова Трампа о способности США вести войны вечноВ Совбезе РФ оценили перспективу войны с Европой в ближайшие пять лет

