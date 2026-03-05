Рейтинг@Mail.ru
В Пентагоне сделали заявление о войне с Россией и целях США - РИА Новости Крым, 05.03.2026
В Пентагоне сделали заявление о войне с Россией и целях США
В Пентагоне сделали заявление о войне с Россией и целях США - РИА Новости Крым, 05.03.2026
В Пентагоне сделали заявление о войне с Россией и целях США
Цель США состоит в том, чтобы избежать войны с Россией. Об этом в четверг заявил заместитель главы Пентагона Элбридж Колби. РИА Новости Крым, 05.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Цель США состоит в том, чтобы избежать войны с Россией. Об этом в четверг заявил заместитель главы Пентагона Элбридж Колби.При этом, по словам представителя Пентагона, Америка намерена продолжать защищать союзников по НАТО в Европе, но "с учетом военных реалий".Пентагон ранее опубликовал доклад о стратегии национальной обороны США. Россия в документе фигурирует как "постоянная, но управляемая угроза для восточного фланга НАТО". Также отмечается, что РФ по-прежнему имеет значительные военные и промышленные резервы и демонстрирует готовность вести затяжную войну у своих границ. Ответственность за урегулирование на Украине и за дальнейшую ее поддержку возлагается на Европу, а США ограничатся только критически важной поддержкой. Приоритетом для Штатов становится защита собственной территории и сдерживание Китая. США намерены обеспечить контроль над ключевыми территориями в Западном полушарии, чтобы добиться "соблюдения доктрины Монро в наше время".
РИА Новости Крым
В Пентагоне сделали заявление о войне с Россией и целях США

США ставят перед собой цель избежать войны с Россией – замглавы Пентагона Колби

20:34 05.03.2026
 
© AFP / STEFANI REYNOLDS Капитолий в США
 Капитолий в США
© AFP / STEFANI REYNOLDS
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Цель США состоит в том, чтобы избежать войны с Россией. Об этом в четверг заявил заместитель главы Пентагона Элбридж Колби.
"Целью в отношении России является избежание войны", - цитирует Колби РИА Новости.
При этом, по словам представителя Пентагона, Америка намерена продолжать защищать союзников по НАТО в Европе, но "с учетом военных реалий".
Пентагон ранее опубликовал доклад о стратегии национальной обороны США. Россия в документе фигурирует как "постоянная, но управляемая угроза для восточного фланга НАТО". Также отмечается, что РФ по-прежнему имеет значительные военные и промышленные резервы и демонстрирует готовность вести затяжную войну у своих границ.
Ответственность за урегулирование на Украине и за дальнейшую ее поддержку возлагается на Европу, а США ограничатся только критически важной поддержкой. Приоритетом для Штатов становится защита собственной территории и сдерживание Китая. США намерены обеспечить контроль над ключевыми территориями в Западном полушарии, чтобы добиться "соблюдения доктрины Монро в наше время".
