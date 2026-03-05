https://crimea.ria.ru/20260305/v-moskve-vnedrili-novyy-metod-lecheniya-redkogo-zabolevaniya-glaz-u-detey-1153706685.html
В Москве внедрили новый метод лечения редкого заболевания глаз у детей
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Столичные офтальмологи больницы имени Башляевой разработали и внедрили новый комбинированный метод лечения болезни Коатса – редкого врожденного заболевания глаз у детей. Инновационная методика позволяет сохранить зрение даже в самых тяжелых случаях и избежать сложных хирургических вмешательств. Об этом сообщает пресс-служба мэра Москвы.Новый подход эффективен даже на поздних стадиях заболевания: он позволяет отказаться от сложных операций, которые раньше были неизбежны. При соблюдении рекомендаций и регулярном контроле метод демонстрирует устойчивые результаты: прилегание сетчатки и повышение остроты зрения, отметила Ракова.Она подчеркнула, что детская городская клиническая больница имени Башляевой – один из крупнейших многопрофильных больничных комплексов столицы. Здесь выстроена единая технологическая цепочка, охватывающая все этапы лечения – от поступления пациента до полного выздоровления.Ранее сообщалось, что специалисты Российской детской клинической больницы (РДКБ) Минздрава России начали проводить бариатрические операции для хирургического лечения ожирения. Такие вмешательства показаны пациентам с тяжелыми – морбидными – формами ожирения, у которых длительная медикаментозная терапия и коррекция образа жизни не позволяют достичь положительного эффекта. Первые две операции в РДКБ были выполнены девочкам 15 и 16 лет.
10:57 05.03.2026 (обновлено: 10:58 05.03.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Столичные офтальмологи больницы имени Башляевой разработали и внедрили новый комбинированный метод лечения болезни Коатса – редкого врожденного заболевания глаз у детей. Инновационная методика позволяет сохранить зрение даже в самых тяжелых случаях и избежать сложных хирургических вмешательств. Об этом сообщает пресс-служба мэра Москвы.
"Один из ключевых факторов качественного расширения наших возможностей в лечении пациентов, особенно детей – внедрение инновационных разработок. Так, специалисты больницы имени Башляевой внедрили эффективный метод лечения редкой патологии глаз, болезни Коатса, – без своевременной помощи она может привести к снижению зрения вплоть до его полной потери. Новый комбинированный подход включает в себя сочетание особого воздействия лазера и инъекций лекарственных препаратов", – цитирует РИА Новости заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
Новый подход эффективен даже на поздних стадиях заболевания: он позволяет отказаться от сложных операций, которые раньше были неизбежны. При соблюдении рекомендаций и регулярном контроле метод демонстрирует устойчивые результаты: прилегание сетчатки и повышение остроты зрения, отметила Ракова.
Она подчеркнула, что детская городская клиническая больница имени Башляевой – один из крупнейших многопрофильных больничных комплексов столицы. Здесь выстроена единая технологическая цепочка, охватывающая все этапы лечения – от поступления пациента до полного выздоровления.
Ранее сообщалось
, что специалисты Российской детской клинической больницы (РДКБ) Минздрава России начали проводить бариатрические операции для хирургического лечения ожирения. Такие вмешательства показаны пациентам с тяжелыми – морбидными – формами ожирения, у которых длительная медикаментозная терапия и коррекция образа жизни не позволяют достичь положительного эффекта. Первые две операции в РДКБ были выполнены девочкам 15 и 16 лет.
