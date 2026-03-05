https://crimea.ria.ru/20260305/v-moskve-vnedrili-novyy-metod-lecheniya-redkogo-zabolevaniya-glaz-u-detey-1153706685.html

В Москве внедрили новый метод лечения редкого заболевания глаз у детей - РИА Новости Крым, 05.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Столичные офтальмологи больницы имени Башляевой разработали и внедрили новый комбинированный метод лечения болезни Коатса – редкого врожденного заболевания глаз у детей. Инновационная методика позволяет сохранить зрение даже в самых тяжелых случаях и избежать сложных хирургических вмешательств. Об этом сообщает пресс-служба мэра Москвы.Новый подход эффективен даже на поздних стадиях заболевания: он позволяет отказаться от сложных операций, которые раньше были неизбежны. При соблюдении рекомендаций и регулярном контроле метод демонстрирует устойчивые результаты: прилегание сетчатки и повышение остроты зрения, отметила Ракова.Она подчеркнула, что детская городская клиническая больница имени Башляевой – один из крупнейших многопрофильных больничных комплексов столицы. Здесь выстроена единая технологическая цепочка, охватывающая все этапы лечения – от поступления пациента до полного выздоровления.Ранее сообщалось, что специалисты Российской детской клинической больницы (РДКБ) Минздрава России начали проводить бариатрические операции для хирургического лечения ожирения. Такие вмешательства показаны пациентам с тяжелыми – морбидными – формами ожирения, у которых длительная медикаментозная терапия и коррекция образа жизни не позволяют достичь положительного эффекта. Первые две операции в РДКБ были выполнены девочкам 15 и 16 лет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

