Рейтинг@Mail.ru
В Москве внедрили новый метод лечения редкого заболевания глаз у детей - РИА Новости Крым, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260305/v-moskve-vnedrili-novyy-metod-lecheniya-redkogo-zabolevaniya-glaz-u-detey-1153706685.html
В Москве внедрили новый метод лечения редкого заболевания глаз у детей
В Москве внедрили новый метод лечения редкого заболевания глаз у детей - РИА Новости Крым, 05.03.2026
В Москве внедрили новый метод лечения редкого заболевания глаз у детей
Столичные офтальмологи больницы имени Башляевой разработали и внедрили новый комбинированный метод лечения болезни Коатса – редкого врожденного заболевания глаз РИА Новости Крым, 05.03.2026
2026-03-05T10:57
2026-03-05T10:58
новости
россия
здоровье
офтальмология
дети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/14/1153381516_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_a94c8a9ff87d025f3570f8028f6e1ef9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Столичные офтальмологи больницы имени Башляевой разработали и внедрили новый комбинированный метод лечения болезни Коатса – редкого врожденного заболевания глаз у детей. Инновационная методика позволяет сохранить зрение даже в самых тяжелых случаях и избежать сложных хирургических вмешательств. Об этом сообщает пресс-служба мэра Москвы.Новый подход эффективен даже на поздних стадиях заболевания: он позволяет отказаться от сложных операций, которые раньше были неизбежны. При соблюдении рекомендаций и регулярном контроле метод демонстрирует устойчивые результаты: прилегание сетчатки и повышение остроты зрения, отметила Ракова.Она подчеркнула, что детская городская клиническая больница имени Башляевой – один из крупнейших многопрофильных больничных комплексов столицы. Здесь выстроена единая технологическая цепочка, охватывающая все этапы лечения – от поступления пациента до полного выздоровления.Ранее сообщалось, что специалисты Российской детской клинической больницы (РДКБ) Минздрава России начали проводить бариатрические операции для хирургического лечения ожирения. Такие вмешательства показаны пациентам с тяжелыми – морбидными – формами ожирения, у которых длительная медикаментозная терапия и коррекция образа жизни не позволяют достичь положительного эффекта. Первые две операции в РДКБ были выполнены девочкам 15 и 16 лет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/14/1153381516_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_ec805002c399ef652369cb7a83b78479.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, россия, здоровье, офтальмология, дети
В Москве внедрили новый метод лечения редкого заболевания глаз у детей

Метод лечения редкой патологии глаз у детей без операций разработали в Москве

10:57 05.03.2026 (обновлено: 10:58 05.03.2026)
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач-офтальмолог
Врач-офтальмолог - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Столичные офтальмологи больницы имени Башляевой разработали и внедрили новый комбинированный метод лечения болезни Коатса – редкого врожденного заболевания глаз у детей. Инновационная методика позволяет сохранить зрение даже в самых тяжелых случаях и избежать сложных хирургических вмешательств. Об этом сообщает пресс-служба мэра Москвы.

"Один из ключевых факторов качественного расширения наших возможностей в лечении пациентов, особенно детей – внедрение инновационных разработок. Так, специалисты больницы имени Башляевой внедрили эффективный метод лечения редкой патологии глаз, болезни Коатса, – без своевременной помощи она может привести к снижению зрения вплоть до его полной потери. Новый комбинированный подход включает в себя сочетание особого воздействия лазера и инъекций лекарственных препаратов", – цитирует РИА Новости заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Новый подход эффективен даже на поздних стадиях заболевания: он позволяет отказаться от сложных операций, которые раньше были неизбежны. При соблюдении рекомендаций и регулярном контроле метод демонстрирует устойчивые результаты: прилегание сетчатки и повышение остроты зрения, отметила Ракова.
Она подчеркнула, что детская городская клиническая больница имени Башляевой – один из крупнейших многопрофильных больничных комплексов столицы. Здесь выстроена единая технологическая цепочка, охватывающая все этапы лечения – от поступления пациента до полного выздоровления.
Ранее сообщалось, что специалисты Российской детской клинической больницы (РДКБ) Минздрава России начали проводить бариатрические операции для хирургического лечения ожирения. Такие вмешательства показаны пациентам с тяжелыми – морбидными – формами ожирения, у которых длительная медикаментозная терапия и коррекция образа жизни не позволяют достичь положительного эффекта. Первые две операции в РДКБ были выполнены девочкам 15 и 16 лет.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
НовостиРоссияЗдоровьеОфтальмологиядети
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:41В России ОПГ попалась на хищении выплат у 24 бойцов спецоперации
11:38ВТБ: выдачи ипотеки с начала года в России выросли вдвое
11:33Разделяй и властвуй: Лавров назвал скрытую цель операции против Ирана
11:29В международном аэропорту Азербайджана взорвался запущенный из Ирана дрон
11:23В РФ могут запретить курьерам на электровелосипедах ездить по тротуарам
11:09Взрывы и стрельба в Севастополе - власти сделали предупреждение
10:57В Москве внедрили новый метод лечения редкого заболевания глаз у детей
10:38Россияне в марте получат пенсию досрочно
10:28Путин поручил распространить кредитные каникулы на защитников приграничья
10:17В России изучат опыт Курской области по оценке ущерба с помощью БПЛА
10:05В Крыму капитально отремонтируют уникальный музей под открытым небом
09:57Взыскание в режиме "цифры": россиян ждут изменения в системе ЖКХ
09:46В Симферополе арестовали врача за подделку рецептов
09:37Из-за повреждения инфраструктуры под Воронежем задерживаются 14 поездов
09:16Иран отрицает запуск ракеты в направлении Турции
09:03В Симферополе возможны ограничения движения из-за ремонта
08:48Возрождение кенассы: в 1930 году был закрыт храм караимов в Симферополе
08:28Россияне с детьми выбирают отдых в Ялте – цены в отелях в марте
08:11"Последняя херсонесидка": памяти Анны Ахматовой к 60-летию со дня смерти
07:57Климат бросает вызов виноделию в Крыму и открывает окна для экспериментов
Лента новостейМолния