В международном аэропорту Азербайджана взорвался запущенный из Ирана дрон
В международном аэропорту Азербайджана взорвался запущенный из Ирана дрон
Беспилотник, запущенный с территории Ирана, упал и взорвался в международном аэропорту Нахичевань в Азербайджане, сообщает азербайджанское агентство АПА.
2026-03-05T11:29
2026-03-05T11:50
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Беспилотник, запущенный с территории Ирана, упал и взорвался в международном аэропорту Нахичевань в Азербайджане, сообщает азербайджанское агентство АПА.В аэропорту после падения БПЛА, вспыхнул сильный пожар, сообщает местный сайт Axar.az. "В аэропорту Нахичевани вспыхнул сильный пожар после удара БПЛА. На месте работают пожарные расчеты", – цитирует сообщение РИА Новости.
В международном аэропорту Азербайджана взорвался запущенный из Ирана дрон

Запущенный из Ирана беспилотник взорвался в международном аэропорту Азербайджана

11:29 05.03.2026 (обновлено: 11:50 05.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Беспилотник, запущенный с территории Ирана, упал и взорвался в международном аэропорту Нахичевань в Азербайджане, сообщает азербайджанское агентство АПА.
"Запущенный с территории Ирана беспилотник упал на территорию аэропорта Нахичевани. В ближайшее время ожидается заявление официальных структур по поводу атаки Ирана на гражданскую инфраструктуру Азербайджана", – цитирует сообщение РИА Новости.
В аэропорту после падения БПЛА, вспыхнул сильный пожар, сообщает местный сайт Axar.az. "В аэропорту Нахичевани вспыхнул сильный пожар после удара БПЛА. На месте работают пожарные расчеты", – цитирует сообщение РИА Новости.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
