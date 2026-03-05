https://crimea.ria.ru/20260305/v-mezhdunarodnom-aeroportu-azerbaydzhana-vzorvalsya-zapuschennyy-iz-irana-dron-1153707452.html
В международном аэропорту Азербайджана взорвался запущенный из Ирана дрон
Беспилотник, запущенный с территории Ирана, упал и взорвался в международном аэропорту Нахичевань в Азербайджане, сообщает азербайджанское агентство АПА.
2026-03-05T11:29
2026-03-05T11:29
2026-03-05T11:50
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Беспилотник, запущенный с территории Ирана, упал и взорвался в международном аэропорту Нахичевань в Азербайджане, сообщает азербайджанское агентство АПА.В аэропорту после падения БПЛА, вспыхнул сильный пожар, сообщает местный сайт Axar.az. "В аэропорту Нахичевани вспыхнул сильный пожар после удара БПЛА. На месте работают пожарные расчеты", – цитирует сообщение РИА Новости.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Материал дополняется
11:29 05.03.2026 (обновлено: 11:50 05.03.2026)