В Крыму капитально отремонтируют уникальный музей под открытым небом

В Крыму капитально отремонтируют уникальный музей под открытым небом

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. В Крыму на реализацию регионального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры" в этом году предусмотрен 231 миллион рублей, средства планируется направить в том числе на капремонт музея под открытым небом "Поляна сказок" и трех библиотек. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Также в планах – техническое оснащение 13 музеев. Среди них Центральный музей Тавриды, Крымский этнографический музей, Симферопольский художественный музей, Феодосийский музей древностей, Ялтинский историко-литературный музей, Историко-археологический музей-заповедник "Калос Лимен", Музей краеведения и истории грязелечения в городе Саки.Кроме того, планируется обеспечить музыкальными инструментами шесть детских школ искусств и закупить новую аппаратуру для Крымской государственной филармонии и Государственного академического музыкального театра Республики Крым в Симферополе.Ранее вице-спикер крымского парламента, глава комитета Госсовета по культуре, охране культурного наследия и спорту Алла Пономаренко сообщила эфире радио "Спутник в Крыму", что в развитие учреждений культуры в Крыму с 2014 года вложено более 9 миллиардов рублей. За это время отремонтировали более 200 объектов и продолжают строить новые.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму реконструировали художественное училище имени СамокишаОт парков до стартапов – как в Крыму работает инициативное бюджетированиеТеатры и музеи Севастополя приняли 700 тысяч посетителей в январе

