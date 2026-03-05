https://crimea.ria.ru/20260305/v-krymu-kadrovyy-vopros-v-sfere-kultury-upiraetsya-v-zhile---ministr-1153722947.html

В Крыму кадровый вопрос в сфере культуры упирается в жилье - министр

2026-03-05T14:26

татьяна манежина

минкульт крыма

культура

новости крыма

крым

кадры

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110538/41/1105384120_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_429fb2703939da23fbe1402c67f38bb0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Кадровый вопрос в сфере культуры в Крыму упирается в отсутствие у работников жилья, которое им могли бы предоставить для проживания. Об этом на пресс-конференции рассказала министр культуры Крыма Татьяна Манежина."В 2025 году по линии Общественной палаты Российской Федерации этот вопрос обсуждался со всеми регионами России. Были внесены определенные предложения, чтобы было добавлено в документ или положение о выделении конкретного жилья, кроме одного миллиона рублей. Или должны специалисты, которые отучились в том или ином учреждении, закрепляться за тем именно населенным пунктом. Министерство культуры сейчас отрабатывает эти нормативные документы", - сказала Манежина.Она отметила, что в крымских республиканских учреждениях культуры, в том числе ведущих образовательную деятельность, нет общежитий. При этом земля для постройки таковых имеется."В 2019-м году выделили землю. Там было старое здание, в Симферополе на ул. Радищева, 13. Территория закреплена за университетом культуры. Мы участок оградили, почистили, сейчас будем заниматься демонтажом", - отметила министр.Так как средства для постройки большого общежития, подобного общежитию Крымского индустриально-педагогического университета, нужны большие, есть другое решение, сказала она.Она также отметила, что для приведения в порядок всех учреждений культуры республиканского подчинения необходимы порядка 25 млрд рублей. Так, например, ремонта ждет Крымский академический Русский драматический театр им. Горького. По расчетам проекта 2021 года на его реставрацию было необходимо более двух миллиардов рублей.

крым

2026

Новости

татьяна манежина, минкульт крыма, культура, новости крыма, крым, кадры