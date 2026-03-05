Рейтинг@Mail.ru
В Крыму кадровый вопрос в сфере культуры упирается в жилье - министр - РИА Новости Крым, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260305/v-krymu-kadrovyy-vopros-v-sfere-kultury-upiraetsya-v-zhile---ministr-1153722947.html
В Крыму кадровый вопрос в сфере культуры упирается в жилье - министр
В Крыму кадровый вопрос в сфере культуры упирается в жилье - министр - РИА Новости Крым, 05.03.2026
В Крыму кадровый вопрос в сфере культуры упирается в жилье - министр
Кадровый вопрос в сфере культуры в Крыму упирается в отсутствие у работников жилья, которое им могли бы предоставить для проживания. Об этом на... РИА Новости Крым, 05.03.2026
2026-03-05T14:26
2026-03-05T14:26
татьяна манежина
минкульт крыма
культура
новости крыма
крым
кадры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110538/41/1105384120_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_429fb2703939da23fbe1402c67f38bb0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Кадровый вопрос в сфере культуры в Крыму упирается в отсутствие у работников жилья, которое им могли бы предоставить для проживания. Об этом на пресс-конференции рассказала министр культуры Крыма Татьяна Манежина."В 2025 году по линии Общественной палаты Российской Федерации этот вопрос обсуждался со всеми регионами России. Были внесены определенные предложения, чтобы было добавлено в документ или положение о выделении конкретного жилья, кроме одного миллиона рублей. Или должны специалисты, которые отучились в том или ином учреждении, закрепляться за тем именно населенным пунктом. Министерство культуры сейчас отрабатывает эти нормативные документы", - сказала Манежина.Она отметила, что в крымских республиканских учреждениях культуры, в том числе ведущих образовательную деятельность, нет общежитий. При этом земля для постройки таковых имеется."В 2019-м году выделили землю. Там было старое здание, в Симферополе на ул. Радищева, 13. Территория закреплена за университетом культуры. Мы участок оградили, почистили, сейчас будем заниматься демонтажом", - отметила министр.Так как средства для постройки большого общежития, подобного общежитию Крымского индустриально-педагогического университета, нужны большие, есть другое решение, сказала она.Она также отметила, что для приведения в порядок всех учреждений культуры республиканского подчинения необходимы порядка 25 млрд рублей. Так, например, ремонта ждет Крымский академический Русский драматический театр им. Горького. По расчетам проекта 2021 года на его реставрацию было необходимо более двух миллиардов рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Судаке готовят к реставрации один из храмов Судакской крепостиИз Петербурга в Крым: путь и судьба земского работника культурыКак в селах Крыма удержать молодых специалистов – мнение
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110538/41/1105384120_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_eec814a540bf3e8f0aa252f30837af79.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
татьяна манежина, минкульт крыма, культура, новости крыма, крым, кадры
В Крыму кадровый вопрос в сфере культуры упирается в жилье - министр

В Симферополе хотят построить модульное общежитие для работников культуры

14:26 05.03.2026
 
© РИА Новости . Александр ПолегенькоКрымский академический театр им. Горького
Крымский академический театр им. Горького - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости . Александр Полегенько
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Кадровый вопрос в сфере культуры в Крыму упирается в отсутствие у работников жилья, которое им могли бы предоставить для проживания. Об этом на пресс-конференции рассказала министр культуры Крыма Татьяна Манежина.
"В 2025 году по линии Общественной палаты Российской Федерации этот вопрос обсуждался со всеми регионами России. Были внесены определенные предложения, чтобы было добавлено в документ или положение о выделении конкретного жилья, кроме одного миллиона рублей. Или должны специалисты, которые отучились в том или ином учреждении, закрепляться за тем именно населенным пунктом. Министерство культуры сейчас отрабатывает эти нормативные документы", - сказала Манежина.
Она отметила, что в крымских республиканских учреждениях культуры, в том числе ведущих образовательную деятельность, нет общежитий. При этом земля для постройки таковых имеется.
"В 2019-м году выделили землю. Там было старое здание, в Симферополе на ул. Радищева, 13. Территория закреплена за университетом культуры. Мы участок оградили, почистили, сейчас будем заниматься демонтажом", - отметила министр.
Так как средства для постройки большого общежития, подобного общежитию Крымского индустриально-педагогического университета, нужны большие, есть другое решение, сказала она.
"Университет рассматривает вопрос модульных построек: построить общежитие и для педагогов, и для артистов, если будут на это средства", - сказала Манежина.
Она также отметила, что для приведения в порядок всех учреждений культуры республиканского подчинения необходимы порядка 25 млрд рублей. Так, например, ремонта ждет Крымский академический Русский драматический театр им. Горького. По расчетам проекта 2021 года на его реставрацию было необходимо более двух миллиардов рублей.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Судаке готовят к реставрации один из храмов Судакской крепости
Из Петербурга в Крым: путь и судьба земского работника культуры
Как в селах Крыма удержать молодых специалистов – мнение
 
Татьяна МанежинаМинкульт КрымаКультураНовости КрымаКрымКадры
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:32Пострадавшим от недавних атак ВСУ в Севастополе выделили 6 млн рублей
16:21Экс-первый замминистра обороны РФ Цаликов задержан по делу о хищении
16:15"Автодор" поднял тариф на трассе М-4 "Дон"
16:07Начался ремонт трассы между Ялтой и Севастополем
15:56Строительство КОС в Крыму - в будущем году откроют еще 7 объектов
15:47Суд в Москве вынес приговор блогеру Арсену Маркаряну
15:38Над Крымом отработала ПВО
15:38Азербайджан ответит на атаку Ирана – Алиев
15:29В Севастополе аферисты украли 3 млн на благоустройстве пляжа Учкуевка
15:10Жителя Крыма приговорили к двум годам за экстремизм в соцсетях
14:55Россия и Украина обменяют по 500 военнопленных с обеих сторон - Мединский
14:52Аксенов призвал не церемониться с недобросовестными подрядчиками
14:41Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными
14:33Зеленский: переговоры по Украине могут отложить на фоне ситуации в Иране
14:26В Крыму кадровый вопрос в сфере культуры упирается в жилье - министр
14:14Что с бензином в Крыму – власти назвали причину сбоев
14:04Гражданин Румынии получил 15 лет за шпионаж на Кубани в пользу Киева
13:57Новости СВО: армия России поразила 152 района скопления сил и техники ВСУ
13:45В Херсонской области жертвами ВСУ стали восемь мирных жителей
13:32Путин поздравил актрису Елену Яковлеву с юбилеем
Лента новостейМолния