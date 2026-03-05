Рейтинг@Mail.ru
В Крыму делают уникальные роботизированные мойки - РИА Новости Крым, 05.03.2026
В Крыму делают уникальные роботизированные мойки
В Крыму делают уникальные роботизированные мойки - РИА Новости Крым, 05.03.2026
В Крыму делают уникальные роботизированные мойки
В Крыму работает единственная в России компания, которая производит роботизированные мойки по собственным разработкам, без переоборудования зарубежных аналогов. РИА Новости Крым, 05.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. В Крыму работает единственная в России компания, которая производит роботизированные мойки по собственным разработкам, без переоборудования зарубежных аналогов. Об этом сообщили в Министерстве промышленной политики и торговли республики.Предприятие специализируется на производстве высокотехнологичного оборудования для моек самообслуживания и роботизированных моек.Компания существует с 2014 года и работает по принципу полного цикла — от проектирования до выпуска готовой продукции. Завод является единственным в стране производителем робот-моек, выпускающим собственные разработки без переоборудования зарубежных аналогов и предоставляющим гарантию на свою продукцию, уточнили в министерстве."Установки моделей 2RW и 3RW локализованы на 95% и производятся с использованием российских комплектующих, что позволяет оперативно обслуживать оборудование и минимизировать сроки устранения возможных неисправностей", - добавили в пресс-службе.Крымская промышленность формирует около трети консолидированного бюджета и обеспечивает занятость порядка 63 тысяч человек, ранее сообщал Агаджанян.В начале октября 2025 года глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ведущие крымские производители активно развивают промышленную кооперацию с белорусскими предприятиями и демонстрируют высокую конкурентоспособность своей продукции на внешних рынках.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму построят завод по переработке автомобильных шин и макулатурыВ Крыму создают сварочный аппарат с дистанционным управлениемВ Крыму появится Фонд содействия молодым ученым им Курчатова
В Крыму делают уникальные роботизированные мойки

В Крыму работает единственная в РФ компания-производитель робот-моек по своим разработкам

18:57 05.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. В Крыму работает единственная в России компания, которая производит роботизированные мойки по собственным разработкам, без переоборудования зарубежных аналогов. Об этом сообщили в Министерстве промышленной политики и торговли республики.
Предприятие специализируется на производстве высокотехнологичного оборудования для моек самообслуживания и роботизированных моек.

"На сегодняшний день на оборудовании предприятия функционирует более 1350 боксов моек самообслуживания и роботизированных моек как в Республике Крым, так и в других регионах страны — в Донецке, Мелитополе, Самаре, Москве, Калуге, Таганроге, Тамбове, Краснодаре, Луганске и ряде других городов", - говорится в сообщении.

Компания существует с 2014 года и работает по принципу полного цикла — от проектирования до выпуска готовой продукции. Завод является единственным в стране производителем робот-моек, выпускающим собственные разработки без переоборудования зарубежных аналогов и предоставляющим гарантию на свою продукцию, уточили в министерстве.
"Установки моделей 2RW и 3RW локализованы на 95% и производятся с использованием российских комплектующих, что позволяет оперативно обслуживать оборудование и минимизировать сроки устранения возможных неисправностей", - добавили в пресс-службе.
Крымская промышленность формирует около трети консолидированного бюджета и обеспечивает занятость порядка 63 тысяч человек, ранее сообщал Агаджанян.
В начале октября 2025 года глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ведущие крымские производители активно развивают промышленную кооперацию с белорусскими предприятиями и демонстрируют высокую конкурентоспособность своей продукции на внешних рынках.
В Крыму построят завод по переработке автомобильных шин и макулатуры
В Крыму создают сварочный аппарат с дистанционным управлением
В Крыму появится Фонд содействия молодым ученым им Курчатова
 
