В Крыму делают уникальные роботизированные мойки

В Крыму делают уникальные роботизированные мойки

В Крыму работает единственная в России компания, которая производит роботизированные мойки по собственным разработкам, без переоборудования зарубежных аналогов. РИА Новости Крым, 05.03.2026

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/05/1153714183_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_f3acc70e547ae9920fbe16d5e986da16.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. В Крыму работает единственная в России компания, которая производит роботизированные мойки по собственным разработкам, без переоборудования зарубежных аналогов. Об этом сообщили в Министерстве промышленной политики и торговли республики.Предприятие специализируется на производстве высокотехнологичного оборудования для моек самообслуживания и роботизированных моек.Компания существует с 2014 года и работает по принципу полного цикла — от проектирования до выпуска готовой продукции. Завод является единственным в стране производителем робот-моек, выпускающим собственные разработки без переоборудования зарубежных аналогов и предоставляющим гарантию на свою продукцию, уточили в министерстве."Установки моделей 2RW и 3RW локализованы на 95% и производятся с использованием российских комплектующих, что позволяет оперативно обслуживать оборудование и минимизировать сроки устранения возможных неисправностей", - добавили в пресс-службе.Крымская промышленность формирует около трети консолидированного бюджета и обеспечивает занятость порядка 63 тысяч человек, ранее сообщал Агаджанян.В начале октября 2025 года глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ведущие крымские производители активно развивают промышленную кооперацию с белорусскими предприятиями и демонстрируют высокую конкурентоспособность своей продукции на внешних рынках.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму построят завод по переработке автомобильных шин и макулатурыВ Крыму создают сварочный аппарат с дистанционным управлениемВ Крыму появится Фонд содействия молодым ученым им Курчатова

