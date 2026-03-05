https://crimea.ria.ru/20260305/v-khersonskoy-oblasti-zhertvami-vsu-stali-vosem-mirnykh-zhiteley-1153718103.html
В Херсонской области жертвами ВСУ стали восемь мирных жителей
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Один мирный житель погиб и еще семь человек получили различные ранения в результате террористических атак боевиков киевского режима по Херсонской области за последние сутки. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.В поселке Костогрызово вражеский дрон взорвал легковушку, в результате чего ранения получили двое мужчин 43-х и 37-ми лет, а также женщина, личность которой сейчас пытаются установить.Возле села Обрывка в результате удара беспилотника пострадал 20-летний молодой человек. В Горностаевке и Новой Каховке разбиты гражданские автомобили, добавил губернатор.По его информации, ВСУ также обстреляли Алешки, Саги, Песчановку, Подстепное, Днепряны, Голую Пристань, Нечаево, а также населенные пункты Великолепетихского округа — Великую и Малую Лепетиху и Князе-Григорьевку."Ударам БПЛА подверглись Алешки, Виноградово, Великие Копани, Голая Пристань, Днепряны, Казачьи Лагеря, Каиры, Кардашинка, Корсунка, Костогрызово, Крынки, Нечаево, Новая Збурьевка, Новые Лагеря, Песчановка, Подлесное, Подстепное, Раденск, Солонцы, Саги, Тарасовка и Шевченко", - перечислил Сальдо.Ранее Сальдо сообщал, что в результате обстрелов украинских боевиков в регионе погибли пять мирных жителей. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обломки беспилотников упали на территории санаториев в ГеленджикеВСУ атаковали мирных граждан в Белгородской области - трое в больницеДесятки дронов атаковали Ростовскую область: обломки упали на базу отдыха
