https://crimea.ria.ru/20260305/v-khersonskoy-oblasti-zhertvami-vsu-stali-vosem-mirnykh-zhiteley-1153718103.html

В Херсонской области жертвами ВСУ стали восемь мирных жителей

В Херсонской области жертвами ВСУ стали восемь мирных жителей - РИА Новости Крым, 05.03.2026

В Херсонской области жертвами ВСУ стали восемь мирных жителей

Один мирный житель погиб и еще семь человек получили различные ранения в результате террористических атак боевиков киевского режима по Херсонской области за... РИА Новости Крым, 05.03.2026

2026-03-05T13:45

2026-03-05T13:45

2026-03-05T13:45

обстрелы всу

херсонская область

атаки всу

владимир сальдо

новые регионы россии

новости сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/05/1153714929_0:121:1280:841_1920x0_80_0_0_557f42b87fb864289543a3f8d96b8cf5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Один мирный житель погиб и еще семь человек получили различные ранения в результате террористических атак боевиков киевского режима по Херсонской области за последние сутки. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.В поселке Костогрызово вражеский дрон взорвал легковушку, в результате чего ранения получили двое мужчин 43-х и 37-ми лет, а также женщина, личность которой сейчас пытаются установить.Возле села Обрывка в результате удара беспилотника пострадал 20-летний молодой человек. В Горностаевке и Новой Каховке разбиты гражданские автомобили, добавил губернатор.По его информации, ВСУ также обстреляли Алешки, Саги, Песчановку, Подстепное, Днепряны, Голую Пристань, Нечаево, а также населенные пункты Великолепетихского округа — Великую и Малую Лепетиху и Князе-Григорьевку."Ударам БПЛА подверглись Алешки, Виноградово, Великие Копани, Голая Пристань, Днепряны, Казачьи Лагеря, Каиры, Кардашинка, Корсунка, Костогрызово, Крынки, Нечаево, Новая Збурьевка, Новые Лагеря, Песчановка, Подлесное, Подстепное, Раденск, Солонцы, Саги, Тарасовка и Шевченко", - перечислил Сальдо.Ранее Сальдо сообщал, что в результате обстрелов украинских боевиков в регионе погибли пять мирных жителей. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обломки беспилотников упали на территории санаториев в ГеленджикеВСУ атаковали мирных граждан в Белгородской области - трое в больницеДесятки дронов атаковали Ростовскую область: обломки упали на базу отдыха

херсонская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы всу, херсонская область, атаки всу, владимир сальдо, новые регионы россии, новости сво