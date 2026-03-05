https://crimea.ria.ru/20260305/v-indii-razbilsya-istrebitel-1153737980.html
В Индии разбился истребитель
В Индии разбился истребитель
2026-03-05T23:11
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Истребитель Су-30МКИ ВВС Индии потерпел крушение во время испытательного полета, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение представителя Военно-Воздушных Сил страны.Сейчас в районе падения ведется поисковая операция, уточнил представитель ВВС.Истребитель Су-30 МКИ производится в Индии по российской лицензии компанией Hindustan Aeronautics Limited. На вооружении ВВС Индии находится около 270 таких самолетов, включая поставленные из России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Турции разбился F-16 – погиб пилотИстребитель разбился на авиашоу в Дубае – пилот погибВ Индии потерпел крушение вертолет с паломниками – все погибли
