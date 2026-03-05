Рейтинг@Mail.ru
В Индии разбился истребитель - РИА Новости Крым, 05.03.2026
В Индии разбился истребитель
В Индии разбился истребитель - РИА Новости Крым, 05.03.2026
В Индии разбился истребитель
Истребитель Су-30МКИ ВВС Индии потерпел крушение во время испытательного полета, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение представителя Военно-Воздушных Сил... РИА Новости Крым, 05.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Истребитель Су-30МКИ ВВС Индии потерпел крушение во время испытательного полета, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение представителя Военно-Воздушных Сил страны.Сейчас в районе падения ведется поисковая операция, уточнил представитель ВВС.Истребитель Су-30 МКИ производится в Индии по российской лицензии компанией Hindustan Aeronautics Limited. На вооружении ВВС Индии находится около 270 таких самолетов, включая поставленные из России.
В Индии разбился истребитель

В Индии истребитель СУ-30МКИ потерпел крушение во время тренировочного полета

23:11 05.03.2026
 
© Фото : страница ВВС Индии в TwitterИстребитель индийских ВВС Су-30МКИ . Архивное фото
Истребитель индийских ВВС Су-30МКИ . Архивное фото
© Фото : страница ВВС Индии в Twitter
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Истребитель Су-30МКИ ВВС Индии потерпел крушение во время испытательного полета, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение представителя Военно-Воздушных Сил страны.
"Истребитель Су-30МКИ, выполнявший тренировочный полет, потерпел крушение в районе Карби Англонг, штат Ассам, примерно в 60 километрах от Джорхата", – сказано в сообщении.
Сейчас в районе падения ведется поисковая операция, уточнил представитель ВВС.
Истребитель Су-30 МКИ производится в Индии по российской лицензии компанией Hindustan Aeronautics Limited. На вооружении ВВС Индии находится около 270 таких самолетов, включая поставленные из России.
