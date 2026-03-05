Рейтинг@Mail.ru
Удар по Саратовской области – ранены люди и повреждены жилые дома - РИА Новости Крым, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260305/udar-po-saratovskoy-oblasti-raneny-lyudi-i-povrezhdeny-grazhdanskie-obekty-1153702631.html
Удар по Саратовской области – ранены люди и повреждены жилые дома
Удар по Саратовской области – ранены люди и повреждены жилые дома - РИА Новости Крым, 05.03.2026
Удар по Саратовской области – ранены люди и повреждены жилые дома
Объекты гражданской инфраструктуры повреждены в Саратовской области после атаки беспилотников, пострадали три человека, сообщил губернатор Роман Бусаргин. РИА Новости Крым, 05.03.2026
2026-03-05T06:27
2026-03-05T08:27
саратовская область
роман бусаргин
происшествия
новости
беспилотник (бпла, дрон)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/14/1151851842_0:62:600:400_1920x0_80_0_0_d80a4cc1db95cc1349e5aa212a691068.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. Объекты гражданской инфраструктуры повреждены в Саратовской области после атаки беспилотников, пострадали три человека, сообщил губернатор Роман Бусаргин.И подчеркнул, что восстановительные работы начнутся в ближайшее время, специалисты уже работают по каждому объекту, просчитывая необходимые объемы для замены. На местах работают все профильные службы. Пострадавшим гражданам оказывается вся медицинская помощь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260305/aeroporty-kubani-i-severnogo-kavkaza-byli-zakryty-vsyu-noch-1153702463.html
саратовская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/14/1151851842_67:0:600:400_1920x0_80_0_0_25d59a36c488d7efe947948e40006dc9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
саратовская область, роман бусаргин, происшествия, новости, беспилотник (бпла, дрон)
Удар по Саратовской области – ранены люди и повреждены жилые дома

При атаке ВСУ на Саратовскую область ранены три человека и повреждены жилые дома

06:27 05.03.2026 (обновлено: 08:27 05.03.2026)
 
© ГУ МВД России по Московской областиСигнальные огни полицейской машины
Сигнальные огни полицейской машины
© ГУ МВД России по Московской области
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. Объекты гражданской инфраструктуры повреждены в Саратовской области после атаки беспилотников, пострадали три человека, сообщил губернатор Роман Бусаргин.

"В результате ночной атаки БПЛА были повреждены окна в нескольких социальных учреждениях и жилых домах. По предварительным данным, пострадали три человека", – написал глава региона в своем Telegram-канале.

И подчеркнул, что восстановительные работы начнутся в ближайшее время, специалисты уже работают по каждому объекту, просчитывая необходимые объемы для замены. На местах работают все профильные службы. Пострадавшим гражданам оказывается вся медицинская помощь.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Аэропорт Шереметьево
06:10
Аэропорты Кубани и Северного Кавказа открыли после ограничений на полеты
 
Саратовская областьРоман БусаргинПроисшествияНовостиБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:16Иран отрицает запуск ракеты в направлении Турции
09:03В Симферополе возможны ограничения движения из-за ремонта
08:48Возрождение кенассы: в 1930 году был закрыт храм караимов в Симферополе
08:28Россияне с детьми выбирают отдых в Ялте – цены в отелях в марте
08:11"Последняя херсонесидка": памяти Анны Ахматовой к 60-летию со дня смерти
07:57Климат бросает вызов виноделию в Крыму и открывает окна для экспериментов
07:45Рейд в Севастополе открыли
07:27В Севастополе закрыли рейд
07:18Над Крымом и Черным морем перехватили и уничтожили 27 беспилотников
06:56Как строили военно-морское училище в Севастополе – инфографика
06:27Удар по Саратовской области – ранены люди и повреждены жилые дома
06:10Аэропорты Кубани и Северного Кавказа открыли после ограничений на полеты
00:01Погода в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 5 марта
23:27Над Севастополем сбиты пять воздушных целей - Развожаев
23:2348 дронов за три часа сбиты над Крымом и другими регионаими России
22:53В Севастополе ПВО отражает воздушный налет
22:49В Севастополе объявили воздушную тревогу
22:44Атака ВСУ на танкер РФ и проверки чиновников в Крыму – главное за день
22:32Рейд в Севастополе закрыт второй раз за вечер
Лента новостейМолния