Удар по Саратовской области – ранены люди и повреждены жилые дома

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. Объекты гражданской инфраструктуры повреждены в Саратовской области после атаки беспилотников, пострадали три человека, сообщил губернатор Роман Бусаргин.И подчеркнул, что восстановительные работы начнутся в ближайшее время, специалисты уже работают по каждому объекту, просчитывая необходимые объемы для замены. На местах работают все профильные службы. Пострадавшим гражданам оказывается вся медицинская помощь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

