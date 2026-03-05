https://crimea.ria.ru/20260305/udar-po-saratovskoy-oblasti-raneny-lyudi-i-povrezhdeny-grazhdanskie-obekty-1153702631.html
Удар по Саратовской области – ранены люди и повреждены жилые дома
Удар по Саратовской области – ранены люди и повреждены жилые дома - РИА Новости Крым, 05.03.2026
Удар по Саратовской области – ранены люди и повреждены жилые дома
Объекты гражданской инфраструктуры повреждены в Саратовской области после атаки беспилотников, пострадали три человека, сообщил губернатор Роман Бусаргин. РИА Новости Крым, 05.03.2026
2026-03-05T06:27
2026-03-05T06:27
2026-03-05T08:27
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. Объекты гражданской инфраструктуры повреждены в Саратовской области после атаки беспилотников, пострадали три человека, сообщил губернатор Роман Бусаргин.И подчеркнул, что восстановительные работы начнутся в ближайшее время, специалисты уже работают по каждому объекту, просчитывая необходимые объемы для замены. На местах работают все профильные службы. Пострадавшим гражданам оказывается вся медицинская помощь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Удар по Саратовской области – ранены люди и повреждены жилые дома
При атаке ВСУ на Саратовскую область ранены три человека и повреждены жилые дома
06:27 05.03.2026 (обновлено: 08:27 05.03.2026)