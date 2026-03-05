https://crimea.ria.ru/20260305/tramp-nazval-zelenskogo-prepyatstviem-k-miru-na-ukraine-1153735876.html

Трамп назвал Зеленского препятствием к миру на Украине

2026-03-05T21:03

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский является главным препятствием для урегулирования украинского конфликта, при этом у него остается все меньше козырей. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью газете PoliticoОбращаясь к Зеленскому Трамп добавил: "У тебя нет козырей". И констатировал, что теперь их остается еще меньше. При этом американский лидер подчеркнул, что президент России Владимир Путин готов к заключению соглашения об урегулировании.Российская сторона готова к продолжению переговоров по урегулированию украинского кризиса, неоднократно заявляли в Кремле. Президент России Владимир Путин многократно подчеркивал готовность Москвы к переговорам по Украине и разрешению конфликта мирным путем.В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты переговорных групп Москвы, Вашингтона и Киева по украинскому урегулированию. Третий по счету раунд трехсторонних переговоров прошел в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский, который назвал процесс сложным, но деловым.5 марта глава МИД РФ Сергей Лавров на посольском круглом столе по теме урегулирования конфликта на Украине констатировал, что сейчас говорить о дальнейших перспективах трехсторонних переговоров по Украине трудно, пока главные и содержательные договоренности не достигнуты. Он также отметил, что Россия не считает, что переговоры по украинскому урегулированию с участием США являются "ширмой".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия готова решать все спорные вопросы мирными средствами – ПутинРФ готова продолжать диалог с Украиной на базе Стамбула и Минска – ПутинПереговоры по Украине: изменилась ли ситуация из-за Ближнего Востока

