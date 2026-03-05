Рейтинг@Mail.ru
Трамп назвал Зеленского препятствием к миру на Украине - РИА Новости Крым, 05.03.2026
Трамп назвал Зеленского препятствием к миру на Украине
Трамп назвал Зеленского препятствием к миру на Украине - РИА Новости Крым, 05.03.2026
Трамп назвал Зеленского препятствием к миру на Украине
Глава киевского режима Владимир Зеленский является главным препятствием для урегулирования украинского конфликта, при этом у него остается все меньше козырей... РИА Новости Крым, 05.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский является главным препятствием для урегулирования украинского конфликта, при этом у него остается все меньше козырей. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью газете Politico

"Немыслимо, что именно он (Зеленский – ред.) является препятствием", – цитирует слова Трампа американскому изданию РИА Новости.

Обращаясь к Зеленскому Трамп добавил: "У тебя нет козырей". И констатировал, что теперь их остается еще меньше. При этом американский лидер подчеркнул, что президент России Владимир Путин готов к заключению соглашения об урегулировании.

"Думаю, Путин готов заключить сделку", — сказал Трамп.

Российская сторона готова к продолжению переговоров по урегулированию украинского кризиса, неоднократно заявляли в Кремле. Президент России Владимир Путин многократно подчеркивал готовность Москвы к переговорам по Украине и разрешению конфликта мирным путем.

В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты переговорных групп Москвы, Вашингтона и Киева по украинскому урегулированию. Третий по счету раунд трехсторонних переговоров прошел в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский, который назвал процесс сложным, но деловым.

5 марта глава МИД РФ Сергей Лавров на посольском круглом столе по теме урегулирования конфликта на Украине констатировал, что сейчас говорить о дальнейших перспективах трехсторонних переговоров по Украине трудно, пока главные и содержательные договоренности не достигнуты. Он также отметил, что Россия не считает, что переговоры по украинскому урегулированию с участием США являются "ширмой".
РИА Новости Крым
Новости
Трамп назвал Зеленского препятствием к миру на Украине

Зеленский является главным препятствием к миру на Украине – Трамп

21:03 05.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский является главным препятствием для урегулирования украинского конфликта, при этом у него остается все меньше козырей. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью газете Politico
"Немыслимо, что именно он (Зеленский – ред.) является препятствием", – цитирует слова Трампа американскому изданию РИА Новости.
Обращаясь к Зеленскому Трамп добавил: "У тебя нет козырей". И констатировал, что теперь их остается еще меньше.
При этом американский лидер подчеркнул, что президент России Владимир Путин готов к заключению соглашения об урегулировании.
"Думаю, Путин готов заключить сделку", — сказал Трамп.
Российская сторона готова к продолжению переговоров по урегулированию украинского кризиса, неоднократно заявляли в Кремле. Президент России Владимир Путин многократно подчеркивал готовность Москвы к переговорам по Украине и разрешению конфликта мирным путем.
В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты переговорных групп Москвы, Вашингтона и Киева по украинскому урегулированию. Третий по счету раунд трехсторонних переговоров прошел в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский, который назвал процесс сложным, но деловым.
5 марта глава МИД РФ Сергей Лавров на посольском круглом столе по теме урегулирования конфликта на Украине констатировал, что сейчас говорить о дальнейших перспективах трехсторонних переговоров по Украине трудно, пока главные и содержательные договоренности не достигнуты. Он также отметил, что Россия не считает, что переговоры по украинскому урегулированию с участием США являются "ширмой".
