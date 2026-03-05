https://crimea.ria.ru/20260305/sud-v-moskve-vynes-prigovor-blogeru-arsenu-markaryanu-1153726963.html
Суд в Москве вынес приговор блогеру Арсену Маркаряну
Суд в Москве вынес приговор блогеру Арсену Маркаряну - РИА Новости Крым, 05.03.2026
Суд в Москве вынес приговор блогеру Арсену Маркаряну
Суд в Москве приговорил блогера Арсена Маркаряна к 4,5 годам лишения свободы по обвинению в реабилитации нацизма. Об этом сообщает пресс-служба Следственного... РИА Новости Крым, 05.03.2026
2026-03-05T15:47
2026-03-05T15:47
2026-03-05T15:47
суд
реабилитация нацизма
москва
приговор
правосудие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142303207_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_98c5d1104dbdedb9516dcacc38502ab6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Суд в Москве приговорил блогера Арсена Маркаряна к 4,5 годам лишения свободы по обвинению в реабилитации нацизма. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.Как рассказали в ведомства, блогер признан виновным в оскорблении памяти защитников Отечества и в публичном одобрении преступления, установленного приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран.Арсен Маркарян был задержан в августе 2025 года. Суд заключил его под стражу. Содержащий оскорбительную информацию ролик обвиняемый разместил на популярном видеохостинге не позднее 25 февраля, впоследствии был объявлен в розыск. В ходе допроса блогер вину не признал.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
москва
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142303207_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1db89736fafb88eea87a98ca75c2986f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
суд, реабилитация нацизма, москва, приговор, правосудие
Суд в Москве вынес приговор блогеру Арсену Маркаряну
Блогер Маркарян приговорен к 4,5 годам колонии за реабилитацию нацизма – Следком