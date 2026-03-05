Рейтинг@Mail.ru
Суд в Москве вынес приговор блогеру Арсену Маркаряну - РИА Новости Крым, 05.03.2026
Суд в Москве вынес приговор блогеру Арсену Маркаряну
Суд в Москве вынес приговор блогеру Арсену Маркаряну - РИА Новости Крым, 05.03.2026
Суд в Москве вынес приговор блогеру Арсену Маркаряну
Суд в Москве приговорил блогера Арсена Маркаряна к 4,5 годам лишения свободы по обвинению в реабилитации нацизма. Об этом сообщает пресс-служба Следственного... РИА Новости Крым, 05.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Суд в Москве приговорил блогера Арсена Маркаряна к 4,5 годам лишения свободы по обвинению в реабилитации нацизма. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.Как рассказали в ведомства, блогер признан виновным в оскорблении памяти защитников Отечества и в публичном одобрении преступления, установленного приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран.Арсен Маркарян был задержан в августе 2025 года. Суд заключил его под стражу. Содержащий оскорбительную информацию ролик обвиняемый разместил на популярном видеохостинге не позднее 25 февраля, впоследствии был объявлен в розыск. В ходе допроса блогер вину не признал.
Новости
Суд в Москве вынес приговор блогеру Арсену Маркаряну

Блогер Маркарян приговорен к 4,5 годам колонии за реабилитацию нацизма – Следком

15:47 05.03.2026
 
В зале суда
В зале суда - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Суд в Москве приговорил блогера Арсена Маркаряна к 4,5 годам лишения свободы по обвинению в реабилитации нацизма. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
Как рассказали в ведомства, блогер признан виновным в оскорблении памяти защитников Отечества и в публичном одобрении преступления, установленного приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран.
"Приговором суда Маркаряну назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Арсен Маркарян был задержан в августе 2025 года. Суд заключил его под стражу. Содержащий оскорбительную информацию ролик обвиняемый разместил на популярном видеохостинге не позднее 25 февраля, впоследствии был объявлен в розыск. В ходе допроса блогер вину не признал.
СудРеабилитация нацизмаМоскваПриговорПравосудие
 
Лента новостейМолния