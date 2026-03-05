https://crimea.ria.ru/20260305/stroitelstvo-kos-v-krymu---v-buduschem-godu-otkroyut-esche-7-obektov-1153726179.html
Строительство КОС в Крыму - в будущем году откроют еще 7 объектов
Строительство КОС в Крыму - в будущем году откроют еще 7 объектов - РИА Новости Крым, 05.03.2026
Строительство КОС в Крыму - в будущем году откроют еще 7 объектов
8 очистных сооружений в Крыму построены за два года, еще 16 - в процессе реализации, из них 7 сдадут уже в следующем году. Об этом рассказал глава Крыма Сергей... РИА Новости Крым, 05.03.2026
2026-03-05T15:56
2026-03-05T15:56
2026-03-05T15:56
сергей аксенов
новости крыма
строительство кос в крыму
канализационные очистные сооружения «южные»
госпрограмма "социальное экономическое развитие крыма и севастополя"
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/11/1149509675_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_c21e4628e4f85ca74e4dda2d09e9939e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. 8 очистных сооружений в Крыму построены за два года, еще 16 - в процессе реализации, из них 7 сдадут уже в следующем году. Об этом рассказал глава Крыма Сергей Аксенов в своем ТГ-канале."Модернизация системы водоотведения – одна из наиболее технически сложных и дорогостоящих задач. В рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя" было запланировано строительство и реконструкция 24 канализационных очистных сооружений", - напомнил он. По данным главы республики, с 2023 по 2025 год строительно-монтажные работы были успешно завершены на 8 объектах. В их числе – очистные сооружения в поселках Ленино, Орджоникидзе, Черноморское, в селах Малый Маяк, Миндальное, Морское, Оленевка, а также в Судаке. "Еще 16 объектов общей стоимостью более 54,2 млрд рублей находятся в стадии реализации. В текущем году ожидается ввод в эксплуатацию очистного сооружения в селе Малореченское муниципального округа Алушта. В следующем году должны быть введены 7 объектов в Керчи и в поселках Коктебель, Приморский, Красногвардейское, Партенит, Форос и Николаевка", - также сообщил Сергей Аксенов. В 2028 году начнут работу шесть очистных сооружений в Алуште, Евпатории и Феодосии, а также в Гурзуфе, Кацивели и Отрадном. В 2030 году – еще два КОС в поселках Санаторное и Симеиз, заключил глава республики.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/11/1149509675_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_3a8214bd7a0274f34bc9a0ddc2804212.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей аксенов, новости крыма, строительство кос в крыму, канализационные очистные сооружения «южные», госпрограмма "социальное экономическое развитие крыма и севастополя", крым
Строительство КОС в Крыму - в будущем году откроют еще 7 объектов
В Крыму откроют еще 7 очистных в следующем году - Аксенов
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. 8 очистных сооружений в Крыму построены за два года, еще 16 - в процессе реализации, из них 7 сдадут уже в следующем году. Об этом рассказал глава Крыма Сергей Аксенов в своем ТГ-канале.
"Модернизация системы водоотведения – одна из наиболее технически сложных и дорогостоящих задач. В рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя" было запланировано строительство и реконструкция 24 канализационных очистных сооружений", - напомнил он.
По данным главы республики, с 2023 по 2025 год строительно-монтажные работы были успешно завершены на 8 объектах. В их числе – очистные сооружения в поселках Ленино, Орджоникидзе, Черноморское, в селах Малый Маяк, Миндальное, Морское, Оленевка, а также в Судаке.
"Еще 16 объектов общей стоимостью более 54,2 млрд рублей находятся в стадии реализации. В текущем году ожидается ввод в эксплуатацию очистного сооружения в селе Малореченское муниципального округа Алушта. В следующем году должны быть введены 7 объектов в Керчи и в поселках Коктебель, Приморский, Красногвардейское, Партенит, Форос и Николаевка", - также сообщил Сергей Аксенов.
В 2028 году начнут работу шесть очистных сооружений в Алуште, Евпатории и Феодосии, а также в Гурзуфе, Кацивели и Отрадном. В 2030 году – еще два КОС в поселках Санаторное и Симеиз, заключил глава республики.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.