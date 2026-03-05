https://crimea.ria.ru/20260305/stroitelstvo-kos-v-krymu---v-buduschem-godu-otkroyut-esche-7-obektov-1153726179.html

Строительство КОС в Крыму - в будущем году откроют еще 7 объектов

Строительство КОС в Крыму - в будущем году откроют еще 7 объектов - РИА Новости Крым, 05.03.2026

Строительство КОС в Крыму - в будущем году откроют еще 7 объектов

8 очистных сооружений в Крыму построены за два года, еще 16 - в процессе реализации, из них 7 сдадут уже в следующем году. Об этом рассказал глава Крыма Сергей... РИА Новости Крым, 05.03.2026

2026-03-05T15:56

2026-03-05T15:56

2026-03-05T15:56

сергей аксенов

новости крыма

строительство кос в крыму

канализационные очистные сооружения «южные»

госпрограмма "социальное экономическое развитие крыма и севастополя"

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/11/1149509675_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_c21e4628e4f85ca74e4dda2d09e9939e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. 8 очистных сооружений в Крыму построены за два года, еще 16 - в процессе реализации, из них 7 сдадут уже в следующем году. Об этом рассказал глава Крыма Сергей Аксенов в своем ТГ-канале."Модернизация системы водоотведения – одна из наиболее технически сложных и дорогостоящих задач. В рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя" было запланировано строительство и реконструкция 24 канализационных очистных сооружений", - напомнил он. По данным главы республики, с 2023 по 2025 год строительно-монтажные работы были успешно завершены на 8 объектах. В их числе – очистные сооружения в поселках Ленино, Орджоникидзе, Черноморское, в селах Малый Маяк, Миндальное, Морское, Оленевка, а также в Судаке. "Еще 16 объектов общей стоимостью более 54,2 млрд рублей находятся в стадии реализации. В текущем году ожидается ввод в эксплуатацию очистного сооружения в селе Малореченское муниципального округа Алушта. В следующем году должны быть введены 7 объектов в Керчи и в поселках Коктебель, Приморский, Красногвардейское, Партенит, Форос и Николаевка", - также сообщил Сергей Аксенов. В 2028 году начнут работу шесть очистных сооружений в Алуште, Евпатории и Феодосии, а также в Гурзуфе, Кацивели и Отрадном. В 2030 году – еще два КОС в поселках Санаторное и Симеиз, заключил глава республики.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, новости крыма, строительство кос в крыму, канализационные очистные сооружения «южные», госпрограмма "социальное экономическое развитие крыма и севастополя", крым