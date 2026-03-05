Рейтинг@Mail.ru
Строительство КОС в Крыму - в будущем году откроют еще 7 объектов - РИА Новости Крым, 05.03.2026
Строительство КОС в Крыму - в будущем году откроют еще 7 объектов
Строительство КОС в Крыму - в будущем году откроют еще 7 объектов - РИА Новости Крым, 05.03.2026
Строительство КОС в Крыму - в будущем году откроют еще 7 объектов
8 очистных сооружений в Крыму построены за два года, еще 16 - в процессе реализации, из них 7 сдадут уже в следующем году. Об этом рассказал глава Крыма Сергей... РИА Новости Крым, 05.03.2026
сергей аксенов
новости крыма
строительство кос в крыму
канализационные очистные сооружения «южные»
госпрограмма "социальное экономическое развитие крыма и севастополя"
крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. 8 очистных сооружений в Крыму построены за два года, еще 16 - в процессе реализации, из них 7 сдадут уже в следующем году. Об этом рассказал глава Крыма Сергей Аксенов в своем ТГ-канале."Модернизация системы водоотведения – одна из наиболее технически сложных и дорогостоящих задач. В рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя" было запланировано строительство и реконструкция 24 канализационных очистных сооружений", - напомнил он. По данным главы республики, с 2023 по 2025 год строительно-монтажные работы были успешно завершены на 8 объектах. В их числе – очистные сооружения в поселках Ленино, Орджоникидзе, Черноморское, в селах Малый Маяк, Миндальное, Морское, Оленевка, а также в Судаке. "Еще 16 объектов общей стоимостью более 54,2 млрд рублей находятся в стадии реализации. В текущем году ожидается ввод в эксплуатацию очистного сооружения в селе Малореченское муниципального округа Алушта. В следующем году должны быть введены 7 объектов в Керчи и в поселках Коктебель, Приморский, Красногвардейское, Партенит, Форос и Николаевка", - также сообщил Сергей Аксенов. В 2028 году начнут работу шесть очистных сооружений в Алуште, Евпатории и Феодосии, а также в Гурзуфе, Кацивели и Отрадном. В 2030 году – еще два КОС в поселках Санаторное и Симеиз, заключил глава республики.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
сергей аксенов, новости крыма, строительство кос в крыму, канализационные очистные сооружения «южные», госпрограмма "социальное экономическое развитие крыма и севастополя", крым
Строительство КОС в Крыму - в будущем году откроют еще 7 объектов

В Крыму откроют еще 7 очистных в следующем году - Аксенов

15:56 05.03.2026
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваРеконструкция канализационных очистных сооружений в поселке Миндальное под Судаком
Реконструкция канализационных очистных сооружений в поселке Миндальное под Судаком
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. 8 очистных сооружений в Крыму построены за два года, еще 16 - в процессе реализации, из них 7 сдадут уже в следующем году. Об этом рассказал глава Крыма Сергей Аксенов в своем ТГ-канале.
"Модернизация системы водоотведения – одна из наиболее технически сложных и дорогостоящих задач. В рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя" было запланировано строительство и реконструкция 24 канализационных очистных сооружений", - напомнил он.
По данным главы республики, с 2023 по 2025 год строительно-монтажные работы были успешно завершены на 8 объектах. В их числе – очистные сооружения в поселках Ленино, Орджоникидзе, Черноморское, в селах Малый Маяк, Миндальное, Морское, Оленевка, а также в Судаке.
"Еще 16 объектов общей стоимостью более 54,2 млрд рублей находятся в стадии реализации. В текущем году ожидается ввод в эксплуатацию очистного сооружения в селе Малореченское муниципального округа Алушта. В следующем году должны быть введены 7 объектов в Керчи и в поселках Коктебель, Приморский, Красногвардейское, Партенит, Форос и Николаевка", - также сообщил Сергей Аксенов.
В 2028 году начнут работу шесть очистных сооружений в Алуште, Евпатории и Феодосии, а также в Гурзуфе, Кацивели и Отрадном. В 2030 году – еще два КОС в поселках Санаторное и Симеиз, заключил глава республики.
Сергей АксеновНовости КрымаСтроительство КОС в КрымуКанализационные очистные сооружения «Южные»Госпрограмма "Социальное экономическое развитие Крыма и Севастополя"Крым
 
