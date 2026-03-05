https://crimea.ria.ru/20260305/stroiteli-povredili-gazoprovod-vysokogo-davleniya-pod-bakhchisaraem-1153735654.html

Строители повредили газопровод высокого давления под Бахчисараем

Строители повредили газопровод высокого давления под Бахчисараем - РИА Новости Крым, 05.03.2026

Строители повредили газопровод высокого давления под Бахчисараем

Жители села Казанки в Бахчисарайском районе Крыма остались без газоснабжения из-за повреждения магистрали высокого давления во время земельных работ.

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Жители села Казанки в Бахчисарайском районе Крыма остались без газоснабжения из-за повреждения магистрали высокого давления во время земельных работ. Об этом сообщили в пресс-службе "Крымгазсети".Аварийные работы по восстановлению подачи газа крымчанам запланированы на 6 марта."Восстановление газоснабжения планируется с 9:00 6 марта 2026 года, при 100% допуске сотрудников "Крымгазсети" к газовому оборудованию для производства пуско-наладочных работ", - уточнили на предпирятии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

