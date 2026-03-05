Рейтинг@Mail.ru
Строители повредили газопровод высокого давления под Бахчисараем
Строители повредили газопровод высокого давления под Бахчисараем
Строители повредили газопровод высокого давления под Бахчисараем - РИА Новости Крым, 05.03.2026
Строители повредили газопровод высокого давления под Бахчисараем
Жители села Казанки в Бахчисарайском районе Крыма остались без газоснабжения из-за повреждения магистрали высокого давления во время земельных работ. Об этом... РИА Новости Крым, 05.03.2026
2026-03-05T20:42
2026-03-05T20:47
крым
бахчисарайский район
газ
газоснабжение
жкх
жкх крыма и севастополя
новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Жители села Казанки в Бахчисарайском районе Крыма остались без газоснабжения из-за повреждения магистрали высокого давления во время земельных работ. Об этом сообщили в пресс-службе "Крымгазсети".Аварийные работы по восстановлению подачи газа крымчанам запланированы на 6 марта."Восстановление газоснабжения планируется с 9:00 6 марта 2026 года, при 100% допуске сотрудников "Крымгазсети" к газовому оборудованию для производства пуско-наладочных работ", - уточнили на предпирятии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
бахчисарайский район
крым, бахчисарайский район, газ, газоснабжение, жкх, жкх крыма и севастополя, новости крыма
Строители повредили газопровод высокого давления под Бахчисараем

В Бахчисарайском районе Крыма село осталось без газа из-за земельных работ

20:42 05.03.2026 (обновлено: 20:47 05.03.2026)
 
Зажжение газовой конфорки.
Зажжение газовой конфорки. - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Жители села Казанки в Бахчисарайском районе Крыма остались без газоснабжения из-за повреждения магистрали высокого давления во время земельных работ. Об этом сообщили в пресс-службе "Крымгазсети".
"В связи с производством земляных работ подрядной организацией был поврежден газопровод высокого давления диаметром 160 мм. Была приостановлена услуга газоснабжения к селу Казанки Бахчисарайского района - к 113 домовладениям", - говорится в сообщении.️
Аварийные работы по восстановлению подачи газа крымчанам запланированы на 6 марта.
"Восстановление газоснабжения планируется с 9:00 6 марта 2026 года, при 100% допуске сотрудников "Крымгазсети" к газовому оборудованию для производства пуско-наладочных работ", - уточнили на предпирятии.
