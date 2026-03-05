https://crimea.ria.ru/20260305/ssha-mogut-dovesti-blizhniy-vostok-do-khaosa-1153732363.html
США могут довести Ближний Восток до хаоса
США могут довести Ближний Восток до хаоса - РИА Новости Крым, 05.03.2026
США могут довести Ближний Восток до хаоса
Хаотизация Ближнего Востока несет огромное количество рисков, и один из них – обострение ситуации в Прикаспийском регионе. Если США привлекут в наземную... РИА Новости Крым, 05.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Хаотизация Ближнего Востока несет огромное количество рисков, и один из них – обострение ситуации в Прикаспийском регионе. Если США привлекут в наземную операцию в Иране курдов, в конфликт могут быть втянуты Турция, Азербайджан и российский Кавказ. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.По его словам, пока еще Иран достойно сопротивляется, в том числе нанося удары по военным базам США на Ближнем Востоке, однако курды и другие террористические организации – это очень серьезный процесс, который потом остановить будет невозможно, отмечает политолог."Тут уже проблемы начинаются у Эрдогана (Реджеп Тайип, президент Турции – ред.), который сегодня находится в очень сложном положении, потому что проблема курдов для для официального Стамбула очень серьезная, с ней они последние 50 лет не могут справиться. Из-за этого у них такая большая армия и на самом деле достаточно боеспособная, самая боеспособная среди стран-членов НАТО", – сказал Колесниченко.Если тема курдов с американской стороны и дальше будет разворачиваться с опорой на азербайджанских иранцев, а их там несколько миллионов, то это может привести к очень серьезному обострению ситуации в Прикаспийском регионе, добавил он.Азербайджан оставляет за собой право на ответные действия по ИрануТем временем "страны Ближнего Востока находятся в растерянном состоянии", понимая, что их покой и богатство обрушились в момент, заметил эксперт."Глобальная хаотизация и кризис в мировой экономике, в авиаперевозках может привести просто к непредсказуемым последствиям. Поэтому, да, сегодня мы можем только что-либо предполагать. Но на самом деле все зависит от того, насколько устойчивым окажется иранское руководство", – резюмировал Колесниченко.На днях президент США Дональд Трамп сказал, что Америка может отправить свои войска в Иран для проведения сухопутной операции, "если в этом будет необходимость".Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что прошедшие на фоне этой новости сообщения в публичном пространстве о том, что американский лидер якобы рассматривает возможность использовать для этой цели курдские военизированные формирования, "не имеют ничего общего с правдой".При этом она подтвердила, что Трамп контактировал с руководителями Иракского Курдистана, но речь в ходе переговоров шла о другом.Тем не менее, 5 марта издание The Washington Post со ссылкой на курдского чиновника сообщило, что Трамп звонил лидеру Патриотического союза Курдистана Бафелю Талабани, а также главе Демократической партии Курдистана Масуду Барзани с призывом присоединиться к США и Израилю в конфликте против Ирана. Причем не просто призвал, а поставил ультиматум.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Азербайджан ответит на атаку Ирана – АлиевЗеленский: переговоры по Украине могут отложить на фоне ситуации в ИранеРазделяй и властвуй: Лавров назвал скрытую цель операции против Ирана
Втягивание США курдов в конфликт в Иране может довести Ближний Восток до хаоса - политолог
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым.
Хаотизация Ближнего Востока несет огромное количество рисков, и один из них – обострение ситуации в Прикаспийском регионе. Если США привлекут в наземную операцию в Иране курдов, в конфликт могут быть втянуты Турция, Азербайджан и российский Кавказ. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.
"Если уже сегодня президент США Дональд Трамп и министр войны Штатов (Пит Хегсет - ред.) официально заявляют о необходимости втащить в наземную операцию курдов, если они их финансируют, обучают, снабжают оружием, то они к этому готовы", – сказал Колесниченко.
По его словам, пока еще Иран достойно сопротивляется, в том числе нанося удары по военным базам США на Ближнем Востоке, однако курды и другие террористические организации – это очень серьезный процесс, который потом остановить будет невозможно, отмечает политолог.
"Тут уже проблемы начинаются у Эрдогана (Реджеп Тайип, президент Турции – ред.), который сегодня находится в очень сложном положении, потому что проблема курдов для для официального Стамбула очень серьезная, с ней они последние 50 лет не могут справиться. Из-за этого у них такая большая армия и на самом деле достаточно боеспособная, самая боеспособная среди стран-членов НАТО", – сказал Колесниченко.
Если тема курдов с американской стороны и дальше будет разворачиваться с опорой на азербайджанских иранцев, а их там несколько миллионов, то это может привести к очень серьезному обострению ситуации в Прикаспийском регионе, добавил он.
"Может начать трещать и Азербайджан, и Армения, и наш Кавказ, и могут дальше развиваться проблемы. Вот почему российская дипломатия сегодня так активно пытается вступить в переговорный процесс и выступить посредником между Ираном и США", – подчеркнул политолог.
Тем временем "страны Ближнего Востока находятся в растерянном состоянии", понимая, что их покой и богатство обрушились в момент, заметил эксперт.
"Глобальная хаотизация и кризис в мировой экономике, в авиаперевозках может привести просто к непредсказуемым последствиям. Поэтому, да, сегодня мы можем только что-либо предполагать. Но на самом деле все зависит от того, насколько устойчивым окажется иранское руководство", – резюмировал Колесниченко.
На днях президент США Дональд Трамп сказал, что Америка может отправить свои войска в Иран для проведения сухопутной операции, "если в этом будет необходимость".
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что прошедшие на фоне этой новости сообщения в публичном пространстве о том, что американский лидер якобы рассматривает возможность использовать для этой цели курдские военизированные формирования, "не имеют ничего общего с правдой".
При этом она подтвердила, что Трамп контактировал с руководителями Иракского Курдистана, но речь в ходе переговоров шла о другом.
Тем не менее, 5 марта издание The Washington Post со ссылкой на курдского чиновника сообщило, что Трамп звонил лидеру Патриотического союза Курдистана Бафелю Талабани, а также главе Демократической партии Курдистана Масуду Барзани с призывом присоединиться к США и Израилю в конфликте против Ирана. Причем не просто призвал, а поставил ультиматум.
