США могут довести Ближний Восток до хаоса
2026-03-05T20:01
2026-03-05T20:01
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Хаотизация Ближнего Востока несет огромное количество рисков, и один из них – обострение ситуации в Прикаспийском регионе. Если США привлекут в наземную операцию в Иране курдов, в конфликт могут быть втянуты Турция, Азербайджан и российский Кавказ. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.
США могут довести Ближний Восток до хаоса

Втягивание США курдов в конфликт в Иране может довести Ближний Восток до хаоса - политолог

20:01 05.03.2026
 
© AP Photo Ariel SchalitОбострение на Ближнем Востоке. Последствия атаки Израиля по Ливану
Обострение на Ближнем Востоке. Последствия атаки Израиля по Ливану - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© AP Photo Ariel Schalit
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Хаотизация Ближнего Востока несет огромное количество рисков, и один из них – обострение ситуации в Прикаспийском регионе. Если США привлекут в наземную операцию в Иране курдов, в конфликт могут быть втянуты Турция, Азербайджан и российский Кавказ. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.

"Если уже сегодня президент США Дональд Трамп и министр войны Штатов (Пит Хегсет - ред.) официально заявляют о необходимости втащить в наземную операцию курдов, если они их финансируют, обучают, снабжают оружием, то они к этому готовы", – сказал Колесниченко.

По его словам, пока еще Иран достойно сопротивляется, в том числе нанося удары по военным базам США на Ближнем Востоке, однако курды и другие террористические организации – это очень серьезный процесс, который потом остановить будет невозможно, отмечает политолог.
"Тут уже проблемы начинаются у Эрдогана (Реджеп Тайип, президент Турции – ред.), который сегодня находится в очень сложном положении, потому что проблема курдов для для официального Стамбула очень серьезная, с ней они последние 50 лет не могут справиться. Из-за этого у них такая большая армия и на самом деле достаточно боеспособная, самая боеспособная среди стран-членов НАТО", – сказал Колесниченко.
Если тема курдов с американской стороны и дальше будет разворачиваться с опорой на азербайджанских иранцев, а их там несколько миллионов, то это может привести к очень серьезному обострению ситуации в Прикаспийском регионе, добавил он.
"Может начать трещать и Азербайджан, и Армения, и наш Кавказ, и могут дальше развиваться проблемы. Вот почему российская дипломатия сегодня так активно пытается вступить в переговорный процесс и выступить посредником между Ираном и США", – подчеркнул политолог.
Азербайджан оставляет за собой право на ответные действия по Ирану
Тем временем "страны Ближнего Востока находятся в растерянном состоянии", понимая, что их покой и богатство обрушились в момент, заметил эксперт.
"Глобальная хаотизация и кризис в мировой экономике, в авиаперевозках может привести просто к непредсказуемым последствиям. Поэтому, да, сегодня мы можем только что-либо предполагать. Но на самом деле все зависит от того, насколько устойчивым окажется иранское руководство", – резюмировал Колесниченко.
На днях президент США Дональд Трамп сказал, что Америка может отправить свои войска в Иран для проведения сухопутной операции, "если в этом будет необходимость".
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что прошедшие на фоне этой новости сообщения в публичном пространстве о том, что американский лидер якобы рассматривает возможность использовать для этой цели курдские военизированные формирования, "не имеют ничего общего с правдой".
При этом она подтвердила, что Трамп контактировал с руководителями Иракского Курдистана, но речь в ходе переговоров шла о другом.
Тем не менее, 5 марта издание The Washington Post со ссылкой на курдского чиновника сообщило, что Трамп звонил лидеру Патриотического союза Курдистана Бафелю Талабани, а также главе Демократической партии Курдистана Масуду Барзани с призывом присоединиться к США и Израилю в конфликте против Ирана. Причем не просто призвал, а поставил ультиматум.
