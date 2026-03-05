https://crimea.ria.ru/20260305/sila-v-edinstve-aksenov-razdelil-iftar-s-musulmanami-kryma-1153736930.html

Сила в единстве: Аксенов разделил ифтар с мусульманами Крыма

Крым живет в атмосфере единства, мира и согласия, а жители полуострова с уважением относятся к традициям друг друга. Об этом заявил глава республики Сергей... РИА Новости Крым, 05.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Крым живет в атмосфере единства, мира и согласия, а жители полуострова с уважением относятся к традициям друг друга. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов после совместного ифтара с муфтием мусульман хаджи Эмирали Аблаевым и верующими.Глава республики отметил, что уже много лет принимает участие в традиционных ужинах во время исламского поста в месяц Рамадан и рад возможности в неформальной обстановке, обсудить насущные вопросы."Нас, крымчан, на самом деле объединяет не столько то, что построено или реализовано, а именно наша повседневная жизнь, и здесь мы ориентируемся на наших предков, которые всегда находили общий язык, дружили независимо от вероисповедания и национальности", – отметил он.Глава республики поблагодарил Духовное управление мусульман Крыма и Севастополя за вклад в сохранение традиционных ценностей, укрепление единства крымчан, а также за поддержку президента РФ Владимира Путина и участников СВО.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Священный месяц Рамадан: как очиститься от грехов и обновитьсяАксенов: залог развития Крыма – единство и межнациональное согласие"Это великое чувство": в Крыму назвали основу единства страны

