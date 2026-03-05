Севастопольца подозревают в мошенничестве с землей и подлоге документов

https://crimea.ria.ru/20260305/sevastopoltsa-podozrevayut-v-moshennichestve-s-zemley-i-podloge-dokumentov-1153713037.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело за мошенничество с землей кадастровой стоимостью в 8 миллионов рублей. Мужчина ответит за подлог документов и незаконную регистрацию строения, сообщили в городской прокуратуре.По версии следователей, местный житель на двух арендуемых им у города земельных участках в районе улицы Парусной возвел небольшие строения, составил на них подложные технические планы и зарегистрировал как объекты капитального строительства.Таким образом, из собственности города незаконно выбыли два земельных участка общей кадастровой стоимостью более 8 млн рублей, уточнили в надзорном ведомстве.Прокуратура района направила материалы проверки в орган предварительного расследования. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере"."Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры", – подчеркнули в пресс-службе.Ранее сообщалось, что житель Джанкойского района Крыма подозревается в мошенничестве с документами, с помощью которых он получил в собственность землю кадастровой стоимостью 2,1 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму мошенники незаконно завладели тремя квартирами и получили срокМошенникам из Феодосии дали срок за аферы с недвижимостью на 10 миллионовПредложение с подвохом: в Крыму за аферу на 13 млн арестован мошенник

