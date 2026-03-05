Рейтинг@Mail.ru
Севастопольца подозревают в мошенничестве с землей и подлоге документов - РИА Новости Крым, 05.03.2026
Севастопольца подозревают в мошенничестве с землей и подлоге документов
Севастопольца подозревают в мошенничестве с землей и подлоге документов - РИА Новости Крым, 05.03.2026
Севастопольца подозревают в мошенничестве с землей и подлоге документов
В Севастополе в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело за мошенничество с землей кадастровой стоимостью в 8 миллионов рублей. Мужчина ответит за... РИА Новости Крым, 05.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело за мошенничество с землей кадастровой стоимостью в 8 миллионов рублей. Мужчина ответит за подлог документов и незаконную регистрацию строения, сообщили в городской прокуратуре.По версии следователей, местный житель на двух арендуемых им у города земельных участках в районе улицы Парусной возвел небольшие строения, составил на них подложные технические планы и зарегистрировал как объекты капитального строительства.Таким образом, из собственности города незаконно выбыли два земельных участка общей кадастровой стоимостью более 8 млн рублей, уточнили в надзорном ведомстве.Прокуратура района направила материалы проверки в орган предварительного расследования. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере"."Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры", – подчеркнули в пресс-службе.Ранее сообщалось, что житель Джанкойского района Крыма подозревается в мошенничестве с документами, с помощью которых он получил в собственность землю кадастровой стоимостью 2,1 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.
Севастопольца подозревают в мошенничестве с землей и подлоге документов

В Севастополе местного жителя подозревают в мошенничестве с землей и подлоге документов

20:19 05.03.2026
 
© Прокуратура СевастополяВ Севастополе возбуждено уголовное дело о мошенничестве с землями города
В Севастополе возбуждено уголовное дело о мошенничестве с землями города
© Прокуратура Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело за мошенничество с землей кадастровой стоимостью в 8 миллионов рублей. Мужчина ответит за подлог документов и незаконную регистрацию строения, сообщили в городской прокуратуре.
По версии следователей, местный житель на двух арендуемых им у города земельных участках в районе улицы Парусной возвел небольшие строения, составил на них подложные технические планы и зарегистрировал как объекты капитального строительства.
"Это позволило ему выкупить арендуемые земельные участки под несуществующими жилыми домами на льготных условиях за 196 тысяч рублей и 207 тысяч рублей", – сказано в сообщении.
Таким образом, из собственности города незаконно выбыли два земельных участка общей кадастровой стоимостью более 8 млн рублей, уточнили в надзорном ведомстве.
Прокуратура района направила материалы проверки в орган предварительного расследования. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере".
"Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры", – подчеркнули в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что житель Джанкойского района Крыма подозревается в мошенничестве с документами, с помощью которых он получил в собственность землю кадастровой стоимостью 2,1 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.
