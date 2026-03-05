Рейтинг@Mail.ru
Село в Крыму осталось без газа – прокуратура начала проверку - РИА Новости Крым, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260305/selo-v-krymu-ostalos-bez-gaza---prokuratura-otkryla-proverku-1153736278.html
Село в Крыму осталось без газа – прокуратура начала проверку
Село в Крыму осталось без газа – прокуратура начала проверку - РИА Новости Крым, 05.03.2026
Село в Крыму осталось без газа – прокуратура начала проверку
Прокуратура Крыма организовала проверку в связи с ограничением газоснабжения в селе Казанки Бахчисарайского района. Об этом сообщает пресс-служба надзорного... РИА Новости Крым, 05.03.2026
2026-03-05T21:29
2026-03-05T21:37
прокуратура республики крым
газ
бахчисарай
бахчисарайский район
новости крыма
крымгазсети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/19/1134450244_330:314:1186:796_1920x0_80_0_0_bc4637d5f1a433c2b37eb5e2aac6c852.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма организовала проверку в связи с ограничением газоснабжения в селе Казанки Бахчисарайского района. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Жители села Казанки в Бахчисарайском районе Крыма остались без газоснабжения из-за повреждения магистрали высокого давления во время земельных работ, сообщали ранее в пресс-службе "Крымгазсети".При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры реагирования, добавили в надзорном ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Прокуратура Крыма ведет проверку из-за повреждения газопровода в КерчиВ России 11 тысяч семей получили субсидии для газификацииВ село Тыловое под Севастополем провели газ
бахчисарай
бахчисарайский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/19/1134450244_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_9036b9553aff57ac8b8ccbfdc86e3b2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
прокуратура республики крым, газ, бахчисарай, бахчисарайский район, новости крыма, крымгазсети
Село в Крыму осталось без газа – прокуратура начала проверку

Прокуратура проведет проверку из-за ограничения газоснабжения в Бахчисарайском районе

21:29 05.03.2026 (обновлено: 21:37 05.03.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗдание прокуратуры РК
Здание прокуратуры РК - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма организовала проверку в связи с ограничением газоснабжения в селе Казанки Бахчисарайского района. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Жители села Казанки в Бахчисарайском районе Крыма остались без газоснабжения из-за повреждения магистрали высокого давления во время земельных работ, сообщали ранее в пресс-службе "Крымгазсети".

"В ходе организованных надзорных мероприятий будет проверено соблюдение требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также при проведении земляных работ", – сказано в сообщении.

При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры реагирования, добавили в надзорном ведомстве.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Прокуратура Крыма ведет проверку из-за повреждения газопровода в Керчи
В России 11 тысяч семей получили субсидии для газификации
В село Тыловое под Севастополем провели газ
 
Прокуратура Республики КрымГазБахчисарайБахчисарайский районНовости КрымаКрымгазсети
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:23В Севастополе остановили морской транспорт
22:15Сила в единстве: Аксенов разделил ифтар с мусульманами Крыма
22:03Экс-первый замминистра обороны РФ Цаликов отправлен под домашний арест
21:52В Симферополе на длинных выходных будут ловить нетрезвых водителей
21:38Более 500 тонн зараженного табака из Турции нашли на Кубани
21:29Село в Крыму осталось без газа – прокуратура начала проверку
21:14"За пределами всех границ" – Сийярто об угрозах Зеленского в адрес Орбана
21:03Трамп назвал Зеленского препятствием к миру на Украине
20:42Строители повредили газопровод высокого давления под Бахчисараем
20:34В Пентагоне сделали заявление о войне с Россией и целях США
20:19Севастопольца подозревают в мошенничестве с землей и подлоге документов
20:01США могут довести Ближний Восток до хаоса
19:45Меньше белка: в России приняли новый ГОСТ на творог
19:42В Севастополе "оздоровят" работу управляющих компаний
19:11Более половины возвращенных в РФ военных были в плену дольше года
18:57В Крыму делают уникальные роботизированные мойки
18:26Прославились в сети – в Крыму ищут хулиганов за разбитую дверь в ЖК
18:06Во сколько обойдутся цветы в Крыму к 8 марта
17:47Вопрос блокировки Telegram подняли на встрече с Путиным 1:40
17:31Новый канализационный коллектор в Балаклаве прокладывают в скале
Лента новостейМолния