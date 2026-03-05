https://crimea.ria.ru/20260305/selo-v-krymu-ostalos-bez-gaza---prokuratura-otkryla-proverku-1153736278.html
Село в Крыму осталось без газа – прокуратура начала проверку
Село в Крыму осталось без газа – прокуратура начала проверку - РИА Новости Крым, 05.03.2026
Село в Крыму осталось без газа – прокуратура начала проверку
Прокуратура Крыма организовала проверку в связи с ограничением газоснабжения в селе Казанки Бахчисарайского района. Об этом сообщает пресс-служба надзорного... РИА Новости Крым, 05.03.2026
2026-03-05T21:29
2026-03-05T21:29
2026-03-05T21:37
прокуратура республики крым
газ
бахчисарай
бахчисарайский район
новости крыма
крымгазсети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/19/1134450244_330:314:1186:796_1920x0_80_0_0_bc4637d5f1a433c2b37eb5e2aac6c852.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма организовала проверку в связи с ограничением газоснабжения в селе Казанки Бахчисарайского района. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Жители села Казанки в Бахчисарайском районе Крыма остались без газоснабжения из-за повреждения магистрали высокого давления во время земельных работ, сообщали ранее в пресс-службе "Крымгазсети".При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры реагирования, добавили в надзорном ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Прокуратура Крыма ведет проверку из-за повреждения газопровода в КерчиВ России 11 тысяч семей получили субсидии для газификацииВ село Тыловое под Севастополем провели газ
бахчисарай
бахчисарайский район
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/19/1134450244_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_9036b9553aff57ac8b8ccbfdc86e3b2f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
прокуратура республики крым, газ, бахчисарай, бахчисарайский район, новости крыма, крымгазсети
Село в Крыму осталось без газа – прокуратура начала проверку
Прокуратура проведет проверку из-за ограничения газоснабжения в Бахчисарайском районе
21:29 05.03.2026 (обновлено: 21:37 05.03.2026)