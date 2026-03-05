https://crimea.ria.ru/20260305/rossiyane-v-marte-poluchat-pensiyu-dosrochno-1153706420.html

Россияне в марте получат пенсию досрочно

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. В марте россияне досрочно получат пенсию. Выплаты поступят 6 числа на банковский счет тем, кто их получает с 7 по 9 марта ежемесячно. Это связано с длинными выходными по случаю празднования Международного женского дня, сообщили в пресс-службе Соцфонда РФ.Выплаты через почту придут заранее, если пенсионер получает их 8 числа. В марте в этот день доставка осуществляться не будет. Тем, кто получает пенсию через почту 7 и 9 числа, выплаты доставят по обычному графику, уточнили в пресс-службе."Если вместе с пенсией гражданин получает и другие выплаты фонда, они также будут перечислены заранее. Подавать дополнительные заявления или обращаться в соцфонд не нужно – средства поступят автоматически", – рассказали специалисты.Изменения сроков перед мартовскими выходными касаются всех видов пенсий: страховых, социальных и накопительных, а также выплат по старости и инвалидности. Узнать конкретную дату выплат в связи с праздниками и выходными днями можно непосредственно в почтовом отделении, добавили в Соцфонде РФ.Ранее сообщалось, что в Крыму для 500 тысяч жителей региона проиндексировали все виды страховых пенсий на 7,6% с начала 2026 года. Кроме того, в республике больше двух тысяч мам, которые воспитывают пять и более детей, получат право на перерасчет страховой пенсии. Соответствующие поправки в закон вступят в силу с начала 2026 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму проиндексировали социальные выплатыОплачиваемый больничный теперь доступен самозанятым – какие условияВ Крыму изменился порядок оформления единого пособия

