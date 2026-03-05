Рейтинг@Mail.ru
Россияне в марте получат пенсию досрочно - РИА Новости Крым, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260305/rossiyane-v-marte-poluchat-pensiyu-dosrochno-1153706420.html
Россияне в марте получат пенсию досрочно
Россияне в марте получат пенсию досрочно - РИА Новости Крым, 05.03.2026
Россияне в марте получат пенсию досрочно
В марте россияне досрочно получат пенсию. Выплаты поступят 6 числа на банковский счет тем, кто их получает с 7 по 9 марта ежемесячно. Это связано с длинными... РИА Новости Крым, 05.03.2026
2026-03-05T10:38
2026-03-05T10:48
соцвыплаты
социальный фонд россии
новости
пенсия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/100109/80/1001098061_0:0:3098:1743_1920x0_80_0_0_ec3f56cbf8639af9dcf24deed31ca0c2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. В марте россияне досрочно получат пенсию. Выплаты поступят 6 числа на банковский счет тем, кто их получает с 7 по 9 марта ежемесячно. Это связано с длинными выходными по случаю празднования Международного женского дня, сообщили в пресс-службе Соцфонда РФ.Выплаты через почту придут заранее, если пенсионер получает их 8 числа. В марте в этот день доставка осуществляться не будет. Тем, кто получает пенсию через почту 7 и 9 числа, выплаты доставят по обычному графику, уточнили в пресс-службе."Если вместе с пенсией гражданин получает и другие выплаты фонда, они также будут перечислены заранее. Подавать дополнительные заявления или обращаться в соцфонд не нужно – средства поступят автоматически", – рассказали специалисты.Изменения сроков перед мартовскими выходными касаются всех видов пенсий: страховых, социальных и накопительных, а также выплат по старости и инвалидности. Узнать конкретную дату выплат в связи с праздниками и выходными днями можно непосредственно в почтовом отделении, добавили в Соцфонде РФ.Ранее сообщалось, что в Крыму для 500 тысяч жителей региона проиндексировали все виды страховых пенсий на 7,6% с начала 2026 года. Кроме того, в республике больше двух тысяч мам, которые воспитывают пять и более детей, получат право на перерасчет страховой пенсии. Соответствующие поправки в закон вступят в силу с начала 2026 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму проиндексировали социальные выплатыОплачиваемый больничный теперь доступен самозанятым – какие условияВ Крыму изменился порядок оформления единого пособия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/100109/80/1001098061_367:0:3098:2048_1920x0_80_0_0_f7110383789ceed495da1332001c5009.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
соцвыплаты, социальный фонд россии, новости, пенсия
Россияне в марте получат пенсию досрочно

В марте россиянам досрочно начислят пенсионные выплаты на банковские карты – соцфонд

10:38 05.03.2026 (обновлено: 10:48 05.03.2026)
 
© РИА Новости . Михаил ВоскресенскийПолучение пенсий
Получение пенсий - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. В марте россияне досрочно получат пенсию. Выплаты поступят 6 числа на банковский счет тем, кто их получает с 7 по 9 марта ежемесячно. Это связано с длинными выходными по случаю празднования Международного женского дня, сообщили в пресс-службе Соцфонда РФ.
"До праздников, в частности, средства перечислят тем, кто по обычному графику получает их через банк с 7 по 9 марта. Эти даты выпадают на длинные выходные, поэтому пенсии будут перечислены 6 марта, в последний рабочий день перед праздниками", – цитирует РИА Новости сообщение соцфонда.
Выплаты через почту придут заранее, если пенсионер получает их 8 числа. В марте в этот день доставка осуществляться не будет. Тем, кто получает пенсию через почту 7 и 9 числа, выплаты доставят по обычному графику, уточнили в пресс-службе.
"Если вместе с пенсией гражданин получает и другие выплаты фонда, они также будут перечислены заранее. Подавать дополнительные заявления или обращаться в соцфонд не нужно – средства поступят автоматически", – рассказали специалисты.
Изменения сроков перед мартовскими выходными касаются всех видов пенсий: страховых, социальных и накопительных, а также выплат по старости и инвалидности. Узнать конкретную дату выплат в связи с праздниками и выходными днями можно непосредственно в почтовом отделении, добавили в Соцфонде РФ.
Ранее сообщалось, что в Крыму для 500 тысяч жителей региона проиндексировали все виды страховых пенсий на 7,6% с начала 2026 года. Кроме того, в республике больше двух тысяч мам, которые воспитывают пять и более детей, получат право на перерасчет страховой пенсии. Соответствующие поправки в закон вступят в силу с начала 2026 года.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму проиндексировали социальные выплаты
Оплачиваемый больничный теперь доступен самозанятым – какие условия
В Крыму изменился порядок оформления единого пособия
 
СоцвыплатыСоциальный фонд РоссииНовостиПенсия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:41В России ОПГ попалась на хищении выплат у 24 бойцов спецоперации
11:38ВТБ: выдачи ипотеки с начала года в России выросли вдвое
11:33Разделяй и властвуй: Лавров назвал скрытую цель операции против Ирана
11:29В международном аэропорту Азербайджана взорвался запущенный из Ирана дрон
11:23В РФ могут запретить курьерам на электровелосипедах ездить по тротуарам
11:09Взрывы и стрельба в Севастополе - власти сделали предупреждение
10:57В Москве внедрили новый метод лечения редкого заболевания глаз у детей
10:38Россияне в марте получат пенсию досрочно
10:28Путин поручил распространить кредитные каникулы на защитников приграничья
10:17В России изучат опыт Курской области по оценке ущерба с помощью БПЛА
10:05В Крыму капитально отремонтируют уникальный музей под открытым небом
09:57Взыскание в режиме "цифры": россиян ждут изменения в системе ЖКХ
09:46В Симферополе арестовали врача за подделку рецептов
09:37Из-за повреждения инфраструктуры под Воронежем задерживаются 14 поездов
09:16Иран отрицает запуск ракеты в направлении Турции
09:03В Симферополе возможны ограничения движения из-за ремонта
08:48Возрождение кенассы: в 1930 году был закрыт храм караимов в Симферополе
08:28Россияне с детьми выбирают отдых в Ялте – цены в отелях в марте
08:11"Последняя херсонесидка": памяти Анны Ахматовой к 60-летию со дня смерти
07:57Климат бросает вызов виноделию в Крыму и открывает окна для экспериментов
Лента новостейМолния