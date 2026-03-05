Рейтинг@Mail.ru
Россияне с детьми выбирают отдых в Ялте – цены в отелях в марте - РИА Новости Крым, 05.03.2026
Россияне с детьми выбирают отдых в Ялте – цены в отелях в марте
Россияне с детьми выбирают отдых в Ялте – цены в отелях в марте - РИА Новости Крым, 05.03.2026
Россияне с детьми выбирают отдых в Ялте – цены в отелях в марте
Ялта вошла в десятку самых популярных направлений для отдыха с детьми в марте 2026 года. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру. РИА Новости Крым, 05.03.2026
2026-03-05T08:28
2026-03-05T08:28
крым
туризм
туризм в крыму
внутренний туризм
семья
дети
отдых в крыму
детский отдых
новости крыма
общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Ялта вошла в десятку самых популярных направлений для отдыха с детьми в марте 2026 года. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру.В первой тройке Санкт-Петербург со средним чеком за номер – 4171 рубль, Москва – 6512 и Сочи – 4345 рублей.Кроме того, в десятку вошли Краснодар – 4457 рублей, Казань – 5185, Красная Поляна – 7231, Кисловодск – 4955, Геленджик – 4713 и Анапа – 5754 рубля.Сразу пять крымских городов вошли в десятку самых популярных направлений для бронирований с июня по август. По данным сервиса бронирования Твил.Ру, речь идет о Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии.
крым, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, семья, дети, отдых в крыму, детский отдых, новости крыма, общество
Россияне с детьми выбирают отдых в Ялте – цены в отелях в марте

Ялта вошла в десятку самых популярных направлений для отдыха с детьми в марте

08:28 05.03.2026
 
© РИА Новости КрымЯлта. Набережная
Ялта. Набережная - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Ялта вошла в десятку самых популярных направлений для отдыха с детьми в марте 2026 года. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру.

По данным аналитиков, курортная столица Крыма заняла седьмую строчку рейтинга. Чаще всего в Ялту с детьми едут на трое суток. При этом средняя цена за одну ночевку составляет 5922 рубля.

В первой тройке Санкт-Петербург со средним чеком за номер – 4171 рубль, Москва – 6512 и Сочи – 4345 рублей.
Кроме того, в десятку вошли Краснодар – 4457 рублей, Казань – 5185, Красная Поляна – 7231, Кисловодск – 4955, Геленджик – 4713 и Анапа – 5754 рубля.
Сразу пять крымских городов вошли в десятку самых популярных направлений для бронирований с июня по август. По данным сервиса бронирования Твил.Ру, речь идет о Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Зимний автотуризм – россияне выбрали Крым
Открыты продажи на летние поезда в Крым
Россияне едут в Большую Ялту за дикой природой – цены в марте
 
КрымТуризмТуризм в КрымуВнутренний туризмсемьядетиОтдых в КрымуДетский отдыхНовости КрымаОбщество
 
