https://crimea.ria.ru/20260305/rossiyane-s-detmi-vybirayut-otdykh-v-yalte--tseny-v-otelyakh-v-marte-1153691693.html

Россияне с детьми выбирают отдых в Ялте – цены в отелях в марте

Россияне с детьми выбирают отдых в Ялте – цены в отелях в марте - РИА Новости Крым, 05.03.2026

Россияне с детьми выбирают отдых в Ялте – цены в отелях в марте

Ялта вошла в десятку самых популярных направлений для отдыха с детьми в марте 2026 года. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру. РИА Новости Крым, 05.03.2026

2026-03-05T08:28

2026-03-05T08:28

2026-03-05T08:28

крым

туризм

туризм в крыму

внутренний туризм

семья

дети

отдых в крыму

детский отдых

новости крыма

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/02/1146876137_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_9cf39243434fe87ddcbd19ac961ecfa1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Ялта вошла в десятку самых популярных направлений для отдыха с детьми в марте 2026 года. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру.В первой тройке Санкт-Петербург со средним чеком за номер – 4171 рубль, Москва – 6512 и Сочи – 4345 рублей.Кроме того, в десятку вошли Краснодар – 4457 рублей, Казань – 5185, Красная Поляна – 7231, Кисловодск – 4955, Геленджик – 4713 и Анапа – 5754 рубля.Сразу пять крымских городов вошли в десятку самых популярных направлений для бронирований с июня по август. По данным сервиса бронирования Твил.Ру, речь идет о Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зимний автотуризм – россияне выбрали КрымОткрыты продажи на летние поезда в КрымРоссияне едут в Большую Ялту за дикой природой – цены в марте

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, семья, дети, отдых в крыму, детский отдых, новости крыма, общество