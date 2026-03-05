https://crimea.ria.ru/20260305/rossiya-i-ukraina-proveli-ocherednoy-obmen-voennoplennymi-1153723835.html
Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными
2026-03-05T14:41
2026-03-05T14:41
2026-03-05T14:50
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Россия и Украина в четверг провели обмен военнопленными по формуле 200 на 200, сообщает Минобороны РФ.В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Все российские военнослужащие будут доставлены в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.Посреднические усилия при возвращении российских военных из плена оказали США и Объединенные Арабские Эмираты, добавили в ведомстве.Предыдущий обмен между Москвой и Киевом состоялся 5 февраля. Тогда с подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены 157 российских военнослужащих, а также трое гражданских жителей Курской области, которых незаконно удерживал Киев. Взамен Украине были переданы 157 военнопленных ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
14:41 05.03.2026 (обновлено: 14:50 05.03.2026)