Рейтинг@Mail.ru
Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными - РИА Новости Крым, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260305/rossiya-i-ukraina-proveli-ocherednoy-obmen-voennoplennymi-1153723835.html
Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными
Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными - РИА Новости Крым, 05.03.2026
Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными
Россия и Украина в четверг провели обмен военнопленными по формуле 200 на 200, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 05.03.2026
2026-03-05T14:41
2026-03-05T14:50
россия
украина
обмен пленными
новости сво
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/14/1147385647_0:424:2886:2047_1920x0_80_0_0_e7f5afd795cce68758f329ea175c126a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Россия и Украина в четверг провели обмен военнопленными по формуле 200 на 200, сообщает Минобороны РФ.В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Все российские военнослужащие будут доставлены в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.Посреднические усилия при возвращении российских военных из плена оказали США и Объединенные Арабские Эмираты, добавили в ведомстве.Предыдущий обмен между Москвой и Киевом состоялся 5 февраля. Тогда с подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены 157 российских военнослужащих, а также трое гражданских жителей Курской области, которых незаконно удерживал Киев. Взамен Украине были переданы 157 военнопленных ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/14/1147385647_78:0:2807:2047_1920x0_80_0_0_08968cfd82ddb1836e54eaef20d5052d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, украина, обмен пленными, новости сво, министерство обороны рф
Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными

Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными по формуле 200 на 200

14:41 05.03.2026 (обновлено: 14:50 05.03.2026)
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВозвращение российских военных из украинского плена
Возвращение российских военных из украинского плена - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Россия и Украина в четверг провели обмен военнопленными по формуле 200 на 200, сообщает Минобороны РФ.

"5 марта с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 200 российских военнослужащих. Взамен переданы 200 военнопленных ВСУ", – говорится в сообщении.

В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Все российские военнослужащие будут доставлены в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.
Посреднические усилия при возвращении российских военных из плена оказали США и Объединенные Арабские Эмираты, добавили в ведомстве.
Предыдущий обмен между Москвой и Киевом состоялся 5 февраля. Тогда с подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены 157 российских военнослужащих, а также трое гражданских жителей Курской области, которых незаконно удерживал Киев. Взамен Украине были переданы 157 военнопленных ВСУ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РоссияУкраинаОбмен пленнымиНовости СВОМинистерство обороны РФ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:32Пострадавшим от недавних атак ВСУ в Севастополе выделили 6 млн рублей
16:21Экс-первый замминистра обороны РФ Цаликов задержан по делу о хищении
16:15"Автодор" поднял тариф на трассе М-4 "Дон"
16:07Начался ремонт трассы между Ялтой и Севастополем
15:56Строительство КОС в Крыму - в будущем году откроют еще 7 объектов
15:47Суд в Москве вынес приговор блогеру Арсену Маркаряну
15:38Над Крымом отработала ПВО
15:38Азербайджан ответит на атаку Ирана – Алиев
15:29В Севастополе аферисты украли 3 млн на благоустройстве пляжа Учкуевка
15:10Жителя Крыма приговорили к двум годам за экстремизм в соцсетях
14:55Россия и Украина обменяют по 500 военнопленных с обеих сторон - Мединский
14:52Аксенов призвал не церемониться с недобросовестными подрядчиками
14:41Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными
14:33Зеленский: переговоры по Украине могут отложить на фоне ситуации в Иране
14:26В Крыму кадровый вопрос в сфере культуры упирается в жилье - министр
14:14Что с бензином в Крыму – власти назвали причину сбоев
14:04Гражданин Румынии получил 15 лет за шпионаж на Кубани в пользу Киева
13:57Новости СВО: армия России поразила 152 района скопления сил и техники ВСУ
13:45В Херсонской области жертвами ВСУ стали восемь мирных жителей
13:32Путин поздравил актрису Елену Яковлеву с юбилеем
Лента новостейМолния