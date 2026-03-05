https://crimea.ria.ru/20260305/rossiya-i-ukraina-proveli-ocherednoy-obmen-voennoplennymi-1153723835.html

Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными

Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными - РИА Новости Крым, 05.03.2026

Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными

Россия и Украина в четверг провели обмен военнопленными по формуле 200 на 200, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 05.03.2026

2026-03-05T14:41

2026-03-05T14:41

2026-03-05T14:50

россия

украина

обмен пленными

новости сво

министерство обороны рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/14/1147385647_0:424:2886:2047_1920x0_80_0_0_e7f5afd795cce68758f329ea175c126a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Россия и Украина в четверг провели обмен военнопленными по формуле 200 на 200, сообщает Минобороны РФ.В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Все российские военнослужащие будут доставлены в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.Посреднические усилия при возвращении российских военных из плена оказали США и Объединенные Арабские Эмираты, добавили в ведомстве.Предыдущий обмен между Москвой и Киевом состоялся 5 февраля. Тогда с подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены 157 российских военнослужащих, а также трое гражданских жителей Курской области, которых незаконно удерживал Киев. Взамен Украине были переданы 157 военнопленных ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, украина, обмен пленными, новости сво, министерство обороны рф