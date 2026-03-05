Рейтинг@Mail.ru
Россия и Украина обменяют по 500 военнопленных с обеих сторон - Мединский - РИА Новости Крым, 05.03.2026
Россия и Украина обменяют по 500 военнопленных с обеих сторон - Мединский
Россия и Украина обменяют по 500 военнопленных с обеих сторон - Мединский - РИА Новости Крым, 05.03.2026
Россия и Украина обменяют по 500 военнопленных с обеих сторон - Мединский
5 и 6 марта Россия и Украина проведут очередной обмен военнопленными по формуле 500 на 500. Об этом сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский. РИА Новости Крым, 05.03.2026
2026-03-05T14:55
2026-03-05T15:02
обмен пленными
россия
украина
новости сво
владимир мединский
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. 5 и 6 марта Россия и Украина проведут очередной обмен военнопленными по формуле 500 на 500. Об этом сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.Как сообщалось, в четверг российская и украинская стороны провели обмен военнопленными по формуле 200 на 200. В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.Предыдущий обмен между Москвой и Киевом состоялся 5 февраля. Тогда с подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены 157 российских военнослужащих, а также трое гражданских жителей Курской области, которых незаконно удерживал Киев. Взамен Украине были переданы 157 военнопленных ВСУ.
россия
украина
2026
обмен пленными, россия, украина, новости сво, владимир мединский, новости
Россия и Украина обменяют по 500 военнопленных с обеих сторон - Мединский

Россия и Украина 5 и 6 марта обменяют по 500 военнопленных с обеих сторон - Мединский

14:55 05.03.2026 (обновлено: 15:02 05.03.2026)
 
© Пресс-служба аппарата уполномоченного по правам человека в РФ / Перейти в фотобанкОбмен пленными
Обмен пленными
© Пресс-служба аппарата уполномоченного по правам человека в РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. 5 и 6 марта Россия и Украина проведут очередной обмен военнопленными по формуле 500 на 500. Об этом сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.
"В рамках договоренностей, достигнутых в Женеве, 5-6 марта (будет произведен - ред.) обмен военнопленными с Украиной. 500 на 500", - написал Мединский в своем Telegram-канале.
Как сообщалось, в четверг российская и украинская стороны провели обмен военнопленными по формуле 200 на 200. В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.
Предыдущий обмен между Москвой и Киевом состоялся 5 февраля. Тогда с подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены 157 российских военнослужащих, а также трое гражданских жителей Курской области, которых незаконно удерживал Киев. Взамен Украине были переданы 157 военнопленных ВСУ.
