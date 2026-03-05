https://crimea.ria.ru/20260305/rossiya-i-ukraina-obmenyayut-500-voennoplennykh-s-obeikh-storon---medinskiy-1153724523.html
Россия и Украина обменяют по 500 военнопленных с обеих сторон - Мединский
Россия и Украина обменяют по 500 военнопленных с обеих сторон - Мединский
2026-03-05T14:55
2026-03-05T14:55
2026-03-05T15:02
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. 5 и 6 марта Россия и Украина проведут очередной обмен военнопленными по формуле 500 на 500. Об этом сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.Как сообщалось, в четверг российская и украинская стороны провели обмен военнопленными по формуле 200 на 200. В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.Предыдущий обмен между Москвой и Киевом состоялся 5 февраля. Тогда с подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены 157 российских военнослужащих, а также трое гражданских жителей Курской области, которых незаконно удерживал Киев. Взамен Украине были переданы 157 военнопленных ВСУ.
