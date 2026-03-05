Рейтинг@Mail.ru
Рейд в Севастополе открыли
В Севастополе возобновили рейсы пассажирских катеров и паромов через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорта.
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе возобновили рейсы пассажирских катеров и паромов через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорта.Рейд в городе периодически закрывают из-за непогоды или в целях безопасности.
07:45 05.03.2026 (обновлено: 07:57 05.03.2026)
 
Севастопольский паром
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе возобновили рейсы пассажирских катеров и паромов через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорта.
"Морской пассажирский транспорт возобновляет движение", – сказано в сообщении.
Рейд в городе периодически закрывают из-за непогоды или в целях безопасности.
Лента новостейМолния