Рейд в Севастополе открыли

Рейд в Севастополе открыли

В Севастополе возобновили рейсы пассажирских катеров и паромов через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорта.

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе возобновили рейсы пассажирских катеров и паромов через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорта.Рейд в городе периодически закрывают из-за непогоды или в целях безопасности.

