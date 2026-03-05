https://crimea.ria.ru/20260305/reyd-v-sevastopole-otkryli-1153704008.html
Рейд в Севастополе открыли
Рейд в Севастополе открыли - РИА Новости Крым, 05.03.2026
Рейд в Севастополе открыли
В Севастополе возобновили рейсы пассажирских катеров и паромов через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорта.
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе возобновили рейсы пассажирских катеров и паромов через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорта.Рейд в городе периодически закрывают из-за непогоды или в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
07:45 05.03.2026 (обновлено: 07:57 05.03.2026)