Путин поздравил актрису Елену Яковлеву с юбилеем

Президент РФ Владимир Путин поздравил с 65-летием актрису театра и кино, народную артистку России Елену Яковлеву. РИА Новости Крым, 05.03.2026

2026-03-05T13:32

2026-03-05T13:32

2026-03-05T13:38

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/05/1153717683_0:0:2965:1669_1920x0_80_0_0_93cfa86a827ab3985809518ae0df1c38.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин поздравил с 65-летием актрису театра и кино, народную артистку России Елену Яковлеву.Глава государства пожелал актрисе здоровья и неиссякаемого вдохновения.Елена Яковлева родилась 5 марта 1961 года в Новограде-Волынском Житомирской области Украинской ССР. Школу окончила в 1978 году в Харькове. После школы успела поработать библиотекарем в Харьковском государственном университете, картографом, комплектовщицей на местном радиозаводе.В 1980 году переехала в Москву и поступила в ГИТИС. Окончив вуз, Яковлева начала работать в театре "Современник", в 1986 году перешла в театр имени Марии Ермоловой, но через неполных три года вернулась в "Современник", где прослужила до 2011 года.За это время Яковлева сыграла такие яркие роли, как блаженная Ольга в пьесе Николая Коляды "Мурлин Мурло", цветочница Элиза Дулиттл из "Пигмалиона" Бернарда Шоу, Варя в пьесе Чехова "Вишневый сад", а также Тамара в мелодраме "Пять вечеров".В фильмографии Елены Яковлевой значится более 130 ролей. Самые знаковые и яркие из них – Таня Зайцева в "Интердевочке" (1989), Вера Филипповна из ленты "Сердце не камень" (1989), Анна в "Воспитании жестокости у женщин и собак" (1992), Аня Крюкова в "Анкор, еще анкор!" (1992), Анастасия Каменская из телесериала "Каменская", Надежда Петровна в фильме "Вальс бостон" (2013) и многие другие.Яковлева продолжает активно сниматься в кино. За последние несколько лет актриса сыграла в кассовых отечественных лентах "Чебурашка" и "Чебурашка – 2" (Шапокляк), фильмах франшизы "Последний богатырь" (Баба Яга), сериале "Склифософский" (Ирина Павлова).В 1995 году Елена Яковлева была отмечена званием заслуженного артиста, а в 2002-м – народного артиста России. Лауреат многочисленных отечественных и международных театральных и кинематографических премий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

