Путин поручил распространить кредитные каникулы на защитников приграничья
2026-03-05T10:28
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Механизм "кредитных каникул" должен распространяться не только на участников СВО, но и на граждан, которые защищали приграничные регионы от боевиков ВСУ. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин по итогам состоявшегося в декабре 2025 года заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.Согласно документу, льготный режим "кредитных каникул", ранее предусмотренный для участников специальной военной операции, нужно распространить на лиц, отражавших вооруженное вторжение на территорию РФ, а также участвовали в защите приграничных регионов при осуществлении украинскими войсками вооруженных провокаций.Кроме того, президент поручил предусмотреть полное прекращение кредитных обязательств для лиц, погибших при выполнении таких задач.Соответствующие изменения в законодательство должны быть внесены до 1 июля текущего года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Диспансеризация для бойцов СВО будет проходить вне очередиРекордные квоты: 50 тысяч бойцов СВО и их детей стали студентами в 2025-мВ Крыму ветераны СВО смогут получить выплату на открытие бизнеса
10:28 05.03.2026 (обновлено: 10:37 05.03.2026)
