Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил распространить кредитные каникулы на защитников приграничья - РИА Новости Крым, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260305/putin-poruchil-rasprostranit-kreditnye-kanikuly-na-zaschitnikov-prigranichya-1153706254.html
Путин поручил распространить кредитные каникулы на защитников приграничья
Путин поручил распространить кредитные каникулы на защитников приграничья - РИА Новости Крым, 05.03.2026
Путин поручил распространить кредитные каникулы на защитников приграничья
Механизм "кредитных каникул" должен распространяться не только на участников СВО, но и на граждан, которые защищали приграничные регионы от боевиков ВСУ... РИА Новости Крым, 05.03.2026
2026-03-05T10:28
2026-03-05T10:37
владимир путин (политик)
новости
россия
участники сво
герои сво
ветераны сво
граница
кредитные каникулы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/1a/1153516060_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_acfa02fd5e1bcbd2d5e85a0171e0fd20.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Механизм "кредитных каникул" должен распространяться не только на участников СВО, но и на граждан, которые защищали приграничные регионы от боевиков ВСУ. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин по итогам состоявшегося в декабре 2025 года заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.Согласно документу, льготный режим "кредитных каникул", ранее предусмотренный для участников специальной военной операции, нужно распространить на лиц, отражавших вооруженное вторжение на территорию РФ, а также участвовали в защите приграничных регионов при осуществлении украинскими войсками вооруженных провокаций.Кроме того, президент поручил предусмотреть полное прекращение кредитных обязательств для лиц, погибших при выполнении таких задач.Соответствующие изменения в законодательство должны быть внесены до 1 июля текущего года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Диспансеризация для бойцов СВО будет проходить вне очередиРекордные квоты: 50 тысяч бойцов СВО и их детей стали студентами в 2025-мВ Крыму ветераны СВО смогут получить выплату на открытие бизнеса
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/1a/1153516060_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_7aad653c8ea632c69f92983226245146.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), новости, россия, участники сво, герои сво, ветераны сво, граница, кредитные каникулы
Путин поручил распространить кредитные каникулы на защитников приграничья

Путин поручил дать кредитные каникулы отражавшим атаки ВСУ защитникам приграничья

10:28 05.03.2026 (обновлено: 10:37 05.03.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкЗаседание Высшего Государственного Совета Союзного государства
Заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Механизм "кредитных каникул" должен распространяться не только на участников СВО, но и на граждан, которые защищали приграничные регионы от боевиков ВСУ. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин по итогам состоявшегося в декабре 2025 года заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Согласно документу, льготный режим "кредитных каникул", ранее предусмотренный для участников специальной военной операции, нужно распространить на лиц, отражавших вооруженное вторжение на территорию РФ, а также участвовали в защите приграничных регионов при осуществлении украинскими войсками вооруженных провокаций.
Кроме того, президент поручил предусмотреть полное прекращение кредитных обязательств для лиц, погибших при выполнении таких задач.
Соответствующие изменения в законодательство должны быть внесены до 1 июля текущего года.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Диспансеризация для бойцов СВО будет проходить вне очереди
Рекордные квоты: 50 тысяч бойцов СВО и их детей стали студентами в 2025-м
В Крыму ветераны СВО смогут получить выплату на открытие бизнеса
 
Владимир Путин (политик)НовостиРоссияУчастники СВОГерои СВОВетераны СВОГраницаКредитные каникулы
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:41В России ОПГ попалась на хищении выплат у 24 бойцов спецоперации
11:38ВТБ: выдачи ипотеки с начала года в России выросли вдвое
11:33Разделяй и властвуй: Лавров назвал скрытую цель операции против Ирана
11:29В международном аэропорту Азербайджана взорвался запущенный из Ирана дрон
11:23В РФ могут запретить курьерам на электровелосипедах ездить по тротуарам
11:09Взрывы и стрельба в Севастополе - власти сделали предупреждение
10:57В Москве внедрили новый метод лечения редкого заболевания глаз у детей
10:38Россияне в марте получат пенсию досрочно
10:28Путин поручил распространить кредитные каникулы на защитников приграничья
10:17В России изучат опыт Курской области по оценке ущерба с помощью БПЛА
10:05В Крыму капитально отремонтируют уникальный музей под открытым небом
09:57Взыскание в режиме "цифры": россиян ждут изменения в системе ЖКХ
09:46В Симферополе арестовали врача за подделку рецептов
09:37Из-за повреждения инфраструктуры под Воронежем задерживаются 14 поездов
09:16Иран отрицает запуск ракеты в направлении Турции
09:03В Симферополе возможны ограничения движения из-за ремонта
08:48Возрождение кенассы: в 1930 году был закрыт храм караимов в Симферополе
08:28Россияне с детьми выбирают отдых в Ялте – цены в отелях в марте
08:11"Последняя херсонесидка": памяти Анны Ахматовой к 60-летию со дня смерти
07:57Климат бросает вызов виноделию в Крыму и открывает окна для экспериментов
Лента новостейМолния