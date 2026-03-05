Рейтинг@Mail.ru
В Симферополе ищут хулиганов, разбивших стеклянную дверь в подъезде многоэтажки. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. В Симферополе ищут хулиганов, разбивших стеклянную дверь в подъезде многоэтажки. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.По данным пресс-службы, в полицию обратилась 50-летняя жительница пригородного села Мирное. Женщина обнаружила повреждения входной двери подъезда многоэтажки по улице Крымская Весна — стекла в дверной конструкции были выбиты. На место выехали полицейские. Позже информация и видео инцидента появились в интернете.Также проверку организовала прокуратура Крыма, проинформировали в надзорном ведомстве. И уточнили что, по информации из интернета, дверь разбили подростки.
крым, симферопольский район, происшествия, прокуратура республики крым, мвд по республике крым, новости крыма
Прославились в сети – в Крыму ищут хулиганов за разбитую дверь в ЖК

В Симферополе трое подростков разбили дверь в подъезде жилого комплекса

18:26 05.03.2026 (обновлено: 18:32 05.03.2026)
 
© МВД по Республике КрымВ Симферополе неизвестные повредили дверь в подъезд в ЖК
В Симферополе неизвестные повредили дверь в подъезд в ЖК
© МВД по Республике Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. В Симферополе ищут хулиганов, разбивших стеклянную дверь в подъезде многоэтажки. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.
По данным пресс-службы, в полицию обратилась 50-летняя жительница пригородного села Мирное. Женщина обнаружила повреждения входной двери подъезда многоэтажки по улице Крымская Весна — стекла в дверной конструкции были выбиты. На место выехали полицейские. Позже информация и видео инцидента появились в интернете.

"В настоящее время участковым уполномоченным полиции проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также лица, причастные к повреждению имущества", - сказано в сообщении.

Также проверку организовала прокуратура Крыма, проинформировали в надзорном ведомстве. И уточнили что, по информации из интернета, дверь разбили подростки.
"В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о профилактики правонарушений, совершаемых несовершеннолетними. На контроле находится ход проверки, организованной правоохранителями", - проинформировали в прокуратуре.
