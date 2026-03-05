https://crimea.ria.ru/20260305/proslavilis-v-seti--v-krymu-ischut-khuliganov-za-razbituyu-dver-v-zhk-1153733831.html

Прославились в сети – в Крыму ищут хулиганов за разбитую дверь в ЖК

В Симферополе ищут хулиганов, разбивших стеклянную дверь в подъезде многоэтажки. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. В Симферополе ищут хулиганов, разбивших стеклянную дверь в подъезде многоэтажки. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.По данным пресс-службы, в полицию обратилась 50-летняя жительница пригородного села Мирное. Женщина обнаружила повреждения входной двери подъезда многоэтажки по улице Крымская Весна — стекла в дверной конструкции были выбиты. На место выехали полицейские. Позже информация и видео инцидента появились в интернете.Также проверку организовала прокуратура Крыма, проинформировали в надзорном ведомстве. И уточнили что, по информации из интернета, дверь разбили подростки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму подростки допекли жильцов МКД воплями и порчей имуществаДвое крымчан получили реальные сроки за хулиганство в троллейбусеПодростки оштрафованы за осквернение братской могилы в Крыму

