Пострадавшим от недавних атак ВСУ в Севастополе выделили 6 млн рублей
2026-03-05T16:32
севастополь
новости севастополя
выплаты и компенсации
компенсация ущерба
атаки всу на крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Власти Севастополя поддержали выделение 6 миллионов рублей на выплату компенсаций гражданам, имущество которых пострадало в результате недавних воздушных атак ВСУ. Решение принято на заседании правительства города в четверг.По ее словам, как только указанная сумма придет на счета, людям перечислят деньги в течение трех рабочих дней.В ночь на 20 февраля ВСУ совершили массированную атаку на Севастополь. Погиб 30-летний мужчина – он получил смертельное ранение от падения обломков сбитого беспилотника. Кроме того, ранена 90-летняя женщина – ударной волной от сбитого БПЛА в ее квартире выбило стекла. Пенсионерка получила поверхностные раны голени и глаз.Также в городе были зафиксированы повреждения жилых домов. Так, на улице Маршала Крылова повреждения фиксируют в трех квартирах двух многоэтажек, в переулке Ставковый задеты девять частных домовладений, на улице Федоровской осколком БПЛА повреждена газовая труба, а на Бориса Михайлова обнаружены осколки и повреждения. В большинстве случая выбиты стекла у зданий. Также металлическими шариками, начиненными в дроны, были повреждены 11 автомобилей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Власти Севастополя поддержали выделение 6 миллионов рублей на выплату компенсаций гражданам, имущество которых пострадало в результате недавних воздушных атак ВСУ. Решение принято на заседании правительства города в четверг.
"Просим увеличить сумму на финансовую помощь на объем 5 миллионов 972 тысячи… рублей для оказания помощи 79 физическим лицам, имущество которых пострадало, и 10 лицам, у которых пострадали транспортные средства", – сказала директор департамента труда и социальной защиты населения Севастополя Елена Сулягина.
По ее словам, как только указанная сумма придет на счета, людям перечислят деньги в течение трех рабочих дней.
В ночь на 20 февраля ВСУ совершили массированную атаку
на Севастополь. Погиб
30-летний мужчина – он получил смертельное ранение от падения обломков сбитого беспилотника. Кроме того, ранена
90-летняя женщина – ударной волной от сбитого БПЛА в ее квартире выбило стекла. Пенсионерка получила поверхностные раны голени и глаз.
Также в городе были зафиксированы повреждения жилых домов. Так, на улице Маршала Крылова повреждения фиксируют в трех квартирах двух многоэтажек, в переулке Ставковый задеты девять частных домовладений, на улице Федоровской осколком БПЛА повреждена газовая труба, а на Бориса Михайлова обнаружены осколки и повреждения. В большинстве случая выбиты стекла у зданий. Также металлическими шариками, начиненными в дроны, были повреждены 11 автомобилей.
