"Последняя херсонесидка": памяти Анны Ахматовой к 60-летию со дня смерти

В этот день 60 лет назад умерла Анна Ахматова – одна из ярких представительниц Серебряного века. В детстве и юности поэтесса часто проводила лето в Крыму, в... РИА Новости Крым, 05.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. В этот день 60 лет назад умерла Анна Ахматова – одна из ярких представительниц Серебряного века. В детстве и юности поэтесса часто проводила лето в Крыму, в Севастополе. Здесь она полюбила море. О том, чем еще запомнился Ахматовой город, в нашем материале.Отец Анны Горенко (девичья фамилия поэтессы) Андрей Антонович родился в Севастополе, где жил до 27 лет. После его, морского офицера, перевели на службу в Петербург. В семье было шестеро детей. Однако младшая дочка умерла от туберкулеза. После этого, опасаясь, что суровый северный климат плохо скажется на здоровье остальных, родители стали отправлять детей на лето в Крым. В Севастополь.Здесь будущая поэтесса гостила у сестры отца – "тети Маши", в доме своего деда Антона Горенко – героя Крымской войны, участника обороны Севастополя. За храбрость и воинские заслуги он был награжден орденом Св. Анны III степени и получил потомственное дворянство (его предки происходили из крепостных). После войны защитнику города выделили участок в центре, на Екатерининской улице. Сейчас это улица Ленина, 8, на здании установлена мемориальная доска.Здесь и бывала в детстве Анна Ахматова. Также родители снимали комнаты в гостинице Свято-Георгиевского монастыря на Фиоленте, чтобы дети могли быть ближе к целебному морскому воздуху, подальше от городской суеты.Воспоминания об этом времени нашли отражение в строках поэта:Шесть военных кораблей в кильватерном строю – это то, что однажды наблюдала Аня Горенко, отдыхая на мысе Фиолент.Со временем, когда отец Ахматовой стал членом Государственного совета по торговому мореходству (в его ведении находились все южные порты России), семья стала отдыхать в Севастополе, снимая отдельную дачу недалеко от древнего Херсонеса – имение "Отрада". Тогда эта местность считалась загородной, сейчас это район Севастополя, Стрелецкая бухта.В своих воспоминаниях Анна Андреевна говорила, что здесь подружилась с морем. Но главным ее впечатлением стал Херсонес.Ее бабушка по отцу была гречанка, возможно поэтому так впечатлил Анну античный город. Здесь она гуляла, изучала историю, искусство, посещала музеи. Любила Свято-Владимирский собор.Однажды сама нашла кусочек мрамора с надписью на греческом. "Меня обули, заплели косу и повели дарить его в музей. Вот какое место, где маленькая девочка, прямо так, сверху находит греческие надписи", – вспоминала Ахматова.О своем "херсонесском" детстве она также напишет в поэме "У самого моря":Бухты изрезали низкий берег,Все паруса убежали в море,А я сушила соленую косуЗа версту от земли на плоском камне.Ко мне приплывала зеленая рыба,Ко мне прилетала белая чайка,А я была дерзкой, злой и веселойИ вовсе не знала, что это – счастье.Спустя годы в одном из писем, отправленных из Севастополя Ахматова писала: "Я выхожу замуж за друга моей юности Николая Степановича Гумилева. Он любит меня уже 3 года, и я верю, что моя судьба быть его женой". Возможно, именно в городе у моря она приняла это важное решение.Последний раз Анна Андреевна приехала в Севастополь в 1916, а через три года родились строки:Стать бы снова приморской девчонкой,Туфли на босу ногу надеть,И закладывать косы коронкой,И взволнованным голосом петь,Все глядеть бы на смуглые главыХерсонесского храма с крыльца,И не знать, что от счастья и славыБезнадежно стареют сердца.В городе ее детства хранят память, и парк, неподалеку от любимого ею Херсонеса носит имя Анны Ахматовой.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2026

