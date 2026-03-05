https://crimea.ria.ru/20260305/poslala-na-delo-krymchanka-osuzhdena-za-vovlechenie-10-letnego-syna-v-krazhu-1153729136.html

Послала на дело: крымчанка осуждена за вовлечение 10-летнего сына в кражу

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Пять лет колонии получила 36-летняя жительница поселка городского типа Новоозерное в Крыму за жестокое обращение со своими детьми и вовлечение одного из них в кражу 800 тысяч рублей. Об этом сообщили в Следкоме Крыма и Севастополя.В августе 2025 года женщина склонила своего 10-летнего сына к краже 800 тысяч рублей у бывшего сожителя.Всего у женщины четверо детей – 2014, 2015, 2018, 2023 годов рождения, уточнили в республиканской прокуратуре. Судом установлено, что с 2024 по 2025 год подсудимая ненадлежащим образом исполняла свои родительские обязанности, избивала детей и оставляла их без присмотра.Приняты меры к изъятию из семьи и помещению четверых детей женщины в специализированное учреждение для присмотра за несовершеннолетними. Ранее судом рассматривалось другое уголовное дело в отношении женщины. По совокупности она приговорена судом к 5 годам 3 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В 2024 году в Крыму поступило более тысячи обращений по правам ребенкаИстязал трехлетнего малыша – суд вынес приговор жителю СевастополяБил и морил голодом: севастополец два года истязал сына

