Послала на дело: крымчанка осуждена за вовлечение 10-летнего сына в кражу

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Пять лет колонии получила 36-летняя жительница поселка городского типа Новоозерное в Крыму за жестокое обращение со своими детьми и вовлечение одного из них в кражу 800 тысяч рублей. Об этом сообщили в Следкоме Крыма и Севастополя.В августе 2025 года женщина склонила своего 10-летнего сына к краже 800 тысяч рублей у бывшего сожителя.Всего у женщины четверо детей – 2014, 2015, 2018, 2023 годов рождения, уточнили в республиканской прокуратуре. Судом установлено, что с 2024 по 2025 год подсудимая ненадлежащим образом исполняла свои родительские обязанности, избивала детей и оставляла их без присмотра.Приняты меры к изъятию из семьи и помещению четверых детей женщины в специализированное учреждение для присмотра за несовершеннолетними. Ранее судом рассматривалось другое уголовное дело в отношении женщины. По совокупности она приговорена судом к 5 годам 3 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В 2024 году в Крыму поступило более тысячи обращений по правам ребенкаИстязал трехлетнего малыша – суд вынес приговор жителю СевастополяБил и морил голодом: севастополец два года истязал сына
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Пять лет колонии получила 36-летняя жительница поселка городского типа Новоозерное в Крыму за жестокое обращение со своими детьми и вовлечение одного из них в кражу 800 тысяч рублей. Об этом сообщили в Следкоме Крыма и Севастополя.
В августе 2025 года женщина склонила своего 10-летнего сына к краже 800 тысяч рублей у бывшего сожителя.
"С этой целью ребенок, находясь в квартире бывшего сожителя его матери, похитил указанные денежные средства и скрылся с места преступления. По указанию женщины мальчик передал ей денежные средства, которыми злоумышленница распорядилась по своему усмотрению", – сказано в сообщении.
Всего у женщины четверо детей – 2014, 2015, 2018, 2023 годов рождения, уточнили в республиканской прокуратуре. Судом установлено, что с 2024 по 2025 год подсудимая ненадлежащим образом исполняла свои родительские обязанности, избивала детей и оставляла их без присмотра.
"Более того, ввиду длительных неприязненных отношений подсудимая нанесла несколько ударов своему соседу. Фигурантка в кратчайшие сроки была задержана сотрудниками регионального управления МВД", – сказано в сообщении прокуратуры.
Приняты меры к изъятию из семьи и помещению четверых детей женщины в специализированное учреждение для присмотра за несовершеннолетними.
Ранее судом рассматривалось другое уголовное дело в отношении женщины. По совокупности она приговорена судом к 5 годам 3 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
