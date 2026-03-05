https://crimea.ria.ru/20260305/peregovory-po-ukraine-glavnye-dogovorennosti-poka-ne-dostignuty--lavrov-1153713565.html
Переговоры по Украине: главные договоренности пока не достигнуты – Лавров
Переговоры по Украине: главные договоренности пока не достигнуты – Лавров - РИА Новости Крым, 05.03.2026
Переговоры по Украине: главные договоренности пока не достигнуты – Лавров
Говорить о дальнейших перспективах трехсторонних переговоров по Украине трудно, пока главные и содержательные договоренности не достигнуты. Об этом заявил глава
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Говорить о дальнейших перспективах трехсторонних переговоров по Украине трудно, пока главные и содержательные договоренности не достигнуты. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на посольском круглом столе по теме урегулирования конфликта на Украине.При этом от отметил, что определенное продвижение по итогам прошедших трех раундов в Абу-Даби и Женеве есть.Главных и содержательных договоренностей пока не достигнуто, констатировал глава МИД РФ. В то же время, подчеркнул он, для Москвы является безальтернативным тот факт, что такие договоренности должны базироваться на пониманиях Аляски, которые были согласованы на основе предложений американской стороны, и которые российская сторона с известным элементом компромисса приняла.В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты переговорных групп Москвы, Вашингтона и Киева по украинскому урегулированию. Третий по счету раунд трехсторонних переговоров прошел в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский, который назвал процесс сложным, но деловым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что может сорвать переговоры по Украине между США и Россией из-за ИранаВозможная встреча Путина и Зеленского – эксперт оценил шансыСША планируют заключить соглашение по Украине до июля - СМИ
Переговоры по Украине: главные договоренности пока не достигнуты – Лавров
На переговорах по Украине главные договоренности пока не достигнуты – Лавров
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Говорить о дальнейших перспективах трехсторонних переговоров по Украине трудно, пока главные и содержательные договоренности не достигнуты. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на посольском круглом столе по теме урегулирования конфликта на Украине.
"Мне трудно говорить о том, какие перспективы у дальнейших переговоров. К переговорам мы готовы, но повторю, что мы наблюдаем, как переговоры очень часто становятся прикрытием для не вполне дружественных действий", – сказал министр.
При этом от отметил, что определенное продвижение по итогам прошедших трех раундов в Абу-Даби и Женеве есть.
"Есть продвижение в очередной раз по гуманитарным вопросам: обмен пленными, обмен телами. И есть, как я понимаю, продвижение в том, что касается выработки общего понимания того механизма, который будет обеспечивать мониторинг за эвентуальными договоренностями", – уточнил Лавров.
Главных и содержательных договоренностей пока не достигнуто, констатировал глава МИД РФ. В то же время, подчеркнул он, для Москвы является безальтернативным тот факт, что такие договоренности должны базироваться на пониманиях Аляски, которые были согласованы на основе предложений американской стороны, и которые российская сторона с известным элементом компромисса приняла.
"Надеюсь, что те принципы, которые заложил президент (США Дональд) Трамп вместе с президентом Путиным на Аляске, что также, как и мы, эти принципы американские коллеги считают в полной мере сохраняющими свое значение, свою актуальность", – добавил Лавров.
В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты переговорных групп Москвы, Вашингтона и Киева по украинскому урегулированию. Третий по счету раунд трехсторонних переговоров прошел в Женеве 17-18 февраля.
Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский,
который назвал процесс сложным, но деловым.
