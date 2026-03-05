Рейтинг@Mail.ru
Переговоры по Украине: главные договоренности пока не достигнуты – Лавров - РИА Новости Крым, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260305/peregovory-po-ukraine-glavnye-dogovorennosti-poka-ne-dostignuty--lavrov-1153713565.html
Переговоры по Украине: главные договоренности пока не достигнуты – Лавров
Переговоры по Украине: главные договоренности пока не достигнуты – Лавров - РИА Новости Крым, 05.03.2026
Переговоры по Украине: главные договоренности пока не достигнуты – Лавров
Говорить о дальнейших перспективах трехсторонних переговоров по Украине трудно, пока главные и содержательные договоренности не достигнуты. Об этом заявил глава РИА Новости Крым, 05.03.2026
2026-03-05T12:57
2026-03-05T12:57
сергей лавров
министерство иностранных дел рф (мид рф)
россия
сша
переговоры
мнения
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/16/1146624627_0:127:1754:1114_1920x0_80_0_0_fdf7a0180820a4f1214f755e8632ea08.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Говорить о дальнейших перспективах трехсторонних переговоров по Украине трудно, пока главные и содержательные договоренности не достигнуты. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на посольском круглом столе по теме урегулирования конфликта на Украине.При этом от отметил, что определенное продвижение по итогам прошедших трех раундов в Абу-Даби и Женеве есть.Главных и содержательных договоренностей пока не достигнуто, констатировал глава МИД РФ. В то же время, подчеркнул он, для Москвы является безальтернативным тот факт, что такие договоренности должны базироваться на пониманиях Аляски, которые были согласованы на основе предложений американской стороны, и которые российская сторона с известным элементом компромисса приняла.В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты переговорных групп Москвы, Вашингтона и Киева по украинскому урегулированию. Третий по счету раунд трехсторонних переговоров прошел в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский, который назвал процесс сложным, но деловым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что может сорвать переговоры по Украине между США и Россией из-за ИранаВозможная встреча Путина и Зеленского – эксперт оценил шансыСША планируют заключить соглашение по Украине до июля - СМИ
россия
сша
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/16/1146624627_51:0:1704:1240_1920x0_80_0_0_75fd6d6d7b29a022f161297f33fb7b16.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, сша, переговоры, мнения, украина
Переговоры по Украине: главные договоренности пока не достигнуты – Лавров

На переговорах по Украине главные договоренности пока не достигнуты – Лавров

12:57 05.03.2026
 
© РИА Новости КрымФлаги России, США и Украины
Флаги России, США и Украины - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Говорить о дальнейших перспективах трехсторонних переговоров по Украине трудно, пока главные и содержательные договоренности не достигнуты. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на посольском круглом столе по теме урегулирования конфликта на Украине.
"Мне трудно говорить о том, какие перспективы у дальнейших переговоров. К переговорам мы готовы, но повторю, что мы наблюдаем, как переговоры очень часто становятся прикрытием для не вполне дружественных действий", – сказал министр.
При этом от отметил, что определенное продвижение по итогам прошедших трех раундов в Абу-Даби и Женеве есть.
"Есть продвижение в очередной раз по гуманитарным вопросам: обмен пленными, обмен телами. И есть, как я понимаю, продвижение в том, что касается выработки общего понимания того механизма, который будет обеспечивать мониторинг за эвентуальными договоренностями", – уточнил Лавров.
Главных и содержательных договоренностей пока не достигнуто, констатировал глава МИД РФ. В то же время, подчеркнул он, для Москвы является безальтернативным тот факт, что такие договоренности должны базироваться на пониманиях Аляски, которые были согласованы на основе предложений американской стороны, и которые российская сторона с известным элементом компромисса приняла.
"Надеюсь, что те принципы, которые заложил президент (США Дональд) Трамп вместе с президентом Путиным на Аляске, что также, как и мы, эти принципы американские коллеги считают в полной мере сохраняющими свое значение, свою актуальность", – добавил Лавров.
В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты переговорных групп Москвы, Вашингтона и Киева по украинскому урегулированию. Третий по счету раунд трехсторонних переговоров прошел в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский, который назвал процесс сложным, но деловым.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Что может сорвать переговоры по Украине между США и Россией из-за Ирана
Возможная встреча Путина и Зеленского – эксперт оценил шансы
США планируют заключить соглашение по Украине до июля - СМИ
 
Сергей ЛавровМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)РоссияСШАПереговорыМненияУкраина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала