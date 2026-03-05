https://crimea.ria.ru/20260305/peregovory-po-ukraine-glavnye-dogovorennosti-poka-ne-dostignuty--lavrov-1153713565.html

Переговоры по Украине: главные договоренности пока не достигнуты – Лавров

Говорить о дальнейших перспективах трехсторонних переговоров по Украине трудно, пока главные и содержательные договоренности не достигнуты. Об этом заявил глава

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Говорить о дальнейших перспективах трехсторонних переговоров по Украине трудно, пока главные и содержательные договоренности не достигнуты. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на посольском круглом столе по теме урегулирования конфликта на Украине.При этом от отметил, что определенное продвижение по итогам прошедших трех раундов в Абу-Даби и Женеве есть.Главных и содержательных договоренностей пока не достигнуто, констатировал глава МИД РФ. В то же время, подчеркнул он, для Москвы является безальтернативным тот факт, что такие договоренности должны базироваться на пониманиях Аляски, которые были согласованы на основе предложений американской стороны, и которые российская сторона с известным элементом компромисса приняла.В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты переговорных групп Москвы, Вашингтона и Киева по украинскому урегулированию. Третий по счету раунд трехсторонних переговоров прошел в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский, который назвал процесс сложным, но деловым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что может сорвать переговоры по Украине между США и Россией из-за ИранаВозможная встреча Путина и Зеленского – эксперт оценил шансыСША планируют заключить соглашение по Украине до июля - СМИ

2026

Новости

