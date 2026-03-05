Рейтинг@Mail.ru
Обмен военнопленными и перебои с бензином в Крыму – главное за день - РИА Новости Крым, 05.03.2026
2026-03-05T22:47
2026-03-05T22:47
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. 200 российских военнослужащих вернулись домой из украинского плена. Армия России освободила населенный пункт Яровая в Донбассе. ВСУ продолжили наносить удары по мирным регионам России. Иранские дроны упали в международном аэропорту Нахичевань. Власти Крыма объяснили новые перебои с поставками в регион бензина. Президент России Владимир Путин поднял вопрос о безопасности Telegram. В марте россияне досрочно получат пенсию. Корреспонденты РИА Новости Крым выяснили цены на цветы в преддверии 8 марта.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Обмен пленными5 и 6 марта Россия и Украина проведут очередной обмен военнопленными по формуле 500 на 500, сообщил в четверг помощник президента РФ Владимир Мединский. Обмен по формуле 200 на 200 уже состоялся в четверг, сообщили в Минобороны РФ. Сейчас российские военнослужащие находятся в Белоруссии и скоро будут доставлены в Россию для лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.Успехи Армии РФБойцы армии России освободили населенный пункт Яровая в ДНР, сообщили в четверг в Минобороны. В целом армия Росси улучшает положение по переднему краю на отдельных участках линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации и громит технику противника. За сутки киевский режим потерял 1215 боевиков по всей линии фронта.Удары по регионам РФСредства российской ПВО в ночь на четверг перехватили и уничтожили 76 украинских беспилотников над регионами России, в том числе 27 – над Крымом и Черным морем. Аэропорты Краснодарского края и Северного Кавказа долгое время не принимали и не выпускали воздушные суда. В Саратовской области после ночной атаки беспилотников повреждены объекты гражданской инфраструктуры, пострадали три человека. Из-за повреждения инфраструктуры в Воронежской области произошла задержка поездов. Днем 5 марта Силы ПВО сбили семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами. Также днем в четверг в Черном море уничтожили четыре украинских безэкипажных катера.Иранские дроны в АзербайджанеДнем в четверг стало известно, что несколько запущенных из Ирана дронов упали в разных местах Нахичевани в Азербайджане, в том числе вблизи школы. Один из беспилотников взорвался в международном аэропорту Нахичевань. Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Азербайджанской Республике Моджтаба Демирчилу вызван в министерство иностранных дел Азербайджана. Иранской стороне будет выражен решительный протест и вручена соответствующая нота протеста, дополнили в министерстве. Азербайджан осуждает инцидент с падением иранского дрона в аэропорту Нахичевани и оставляет за собой право на ответные действия. Такое заявление сделали в республиканском МИД.Бензин в КрымуЗадержки в поставках бензина в Крыму связаны с неблагоприятными погодными условиями, сообщили в региональном минтопэнерго, комментируя появившуюся ранее в ряде СМИ и соцсетях информацию о проблемах с бензином в республике и Севастополе. В министерстве подчеркнули, что регулярные поставки бензина восстановлены. В ведомстве также добавили, что ситуация находится на постоянном контроле правительства республики.Вопрос блокировки TelegramПрезидент России Владимир Путин на встрече с российскими женщинами в преддверии Международного женского дня обсудил вопрос связи в зоне специальной военной операции. В ходе общения с женщиной-командиром батальона связи глава государства отметил, что те способы коммуникации на фронте, которые не контролируются Россией, могут быть напрямую опасны для военнослужащих. Женщина согласилась и отметила, что военная спецсвязь в зоне СВО работает хорошо. Мессенджер Telegram она назвала "вражеским видом связи".Мартовские пенсииВ марте россияне досрочно получат пенсию. Выплаты поступят 6 числа на банковский счет тем, кто их получает с 7 по 9 марта ежемесячно. Это связано с длинными выходными по случаю празднования Международного женского дня, сообщили в пресс-службе Соцфонда РФ.Цены на цветы к 8 мартаВ преддверии Международного женского дня цены на цветы в торговых точках традиционно взлетают. В Крыму цена на розу варьируется от 150 до 500 рублей. Все зависит от длинны и сорта. Еще один лидер праздничных продаж – тюльпан, выращенный в Крыму, стоит от 100 до 150 рублей. Роскошный букет обещают собрать всего за 3 тысячи рублей, букет из ярких ирисов – за две тысячи, выяснили корреспонденты РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. 200 российских военнослужащих вернулись домой из украинского плена. Армия России освободила населенный пункт Яровая в Донбассе. ВСУ продолжили наносить удары по мирным регионам России. Иранские дроны упали в международном аэропорту Нахичевань. Власти Крыма объяснили новые перебои с поставками в регион бензина. Президент России Владимир Путин поднял вопрос о безопасности Telegram. В марте россияне досрочно получат пенсию. Корреспонденты РИА Новости Крым выяснили цены на цветы в преддверии 8 марта.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Обмен пленными

5 и 6 марта Россия и Украина проведут очередной обмен военнопленными по формуле 500 на 500, сообщил в четверг помощник президента РФ Владимир Мединский. Обмен по формуле 200 на 200 уже состоялся в четверг, сообщили в Минобороны РФ. Сейчас российские военнослужащие находятся в Белоруссии и скоро будут доставлены в Россию для лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.
Успехи Армии РФ

Бойцы армии России освободили населенный пункт Яровая в ДНР, сообщили в четверг в Минобороны. В целом армия Росси улучшает положение по переднему краю на отдельных участках линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации и громит технику противника. За сутки киевский режим потерял 1215 боевиков по всей линии фронта.
Удары по регионам РФ

Средства российской ПВО в ночь на четверг перехватили и уничтожили 76 украинских беспилотников над регионами России, в том числе 27 – над Крымом и Черным морем. Аэропорты Краснодарского края и Северного Кавказа долгое время не принимали и не выпускали воздушные суда. В Саратовской области после ночной атаки беспилотников повреждены объекты гражданской инфраструктуры, пострадали три человека. Из-за повреждения инфраструктуры в Воронежской области произошла задержка поездов. Днем 5 марта Силы ПВО сбили семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами. Также днем в четверг в Черном море уничтожили четыре украинских безэкипажных катера.
Иранские дроны в Азербайджане

Днем в четверг стало известно, что несколько запущенных из Ирана дронов упали в разных местах Нахичевани в Азербайджане, в том числе вблизи школы. Один из беспилотников взорвался в международном аэропорту Нахичевань. Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Азербайджанской Республике Моджтаба Демирчилу вызван в министерство иностранных дел Азербайджана. Иранской стороне будет выражен решительный протест и вручена соответствующая нота протеста, дополнили в министерстве. Азербайджан осуждает инцидент с падением иранского дрона в аэропорту Нахичевани и оставляет за собой право на ответные действия. Такое заявление сделали в республиканском МИД.
Бензин в Крыму

Задержки в поставках бензина в Крыму связаны с неблагоприятными погодными условиями, сообщили в региональном минтопэнерго, комментируя появившуюся ранее в ряде СМИ и соцсетях информацию о проблемах с бензином в республике и Севастополе. В министерстве подчеркнули, что регулярные поставки бензина восстановлены. В ведомстве также добавили, что ситуация находится на постоянном контроле правительства республики.
Вопрос блокировки Telegram

Президент России Владимир Путин на встрече с российскими женщинами в преддверии Международного женского дня обсудил вопрос связи в зоне специальной военной операции. В ходе общения с женщиной-командиром батальона связи глава государства отметил, что те способы коммуникации на фронте, которые не контролируются Россией, могут быть напрямую опасны для военнослужащих. Женщина согласилась и отметила, что военная спецсвязь в зоне СВО работает хорошо. Мессенджер Telegram она назвала "вражеским видом связи".
Мартовские пенсии

В марте россияне досрочно получат пенсию. Выплаты поступят 6 числа на банковский счет тем, кто их получает с 7 по 9 марта ежемесячно. Это связано с длинными выходными по случаю празднования Международного женского дня, сообщили в пресс-службе Соцфонда РФ.
Цены на цветы к 8 марта

В преддверии Международного женского дня цены на цветы в торговых точках традиционно взлетают. В Крыму цена на розу варьируется от 150 до 500 рублей. Все зависит от длинны и сорта. Еще один лидер праздничных продаж – тюльпан, выращенный в Крыму, стоит от 100 до 150 рублей. Роскошный букет обещают собрать всего за 3 тысячи рублей, букет из ярких ирисов – за две тысячи, выяснили корреспонденты РИА Новости Крым.
