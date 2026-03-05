https://crimea.ria.ru/20260305/novyy-kanalizatsionnyy-kollektor-v-balaklave--kak-idut-raboty-1153732171.html

Новый канализационный коллектор в Балаклаве прокладывают в скале

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Строительная готовность канализационного коллектора в Балаклаве достигла 50%. Как сообщил в четверг губернатор Севастополя Михаил Развожаев по итогам визита на объект с представителем компании-подрядчика, сейчас строители притупили к самому сложному этапу.По его словам, эта часть проекта — самая технически сложная. Работы ведут с помощью специальной машины, которая позволяет прокладывать коммуникации на большой глубине, не затрагивая дома и земельные участки.В перспективе к коллектору планируют подключить земли, где реализуются программы комплексного развития территорий: это участки на 7-м километре, Сапун-горе, будущая яхтенная марина. Новый коллектор свяжет Балаклаву с КОС "Южные", где уже увеличили мощности очистки. 14,6-километовый коллектор протянется от центра Балаклавы до середины проспекта Генерала Острякова. Его протяженность вместе со вспомогательными линиями – около 23 километров. Строительство ведется по программе социально-экономического развития Крыма и Севастополя.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Коктебеле достроят канализационные сетиПолезные микробы против вредных: как работают очистные сооружения в Крыму"Такого в Крыму не строили никогда": почему сети канализации тянут годами

