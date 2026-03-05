Рейтинг@Mail.ru
Новый канализационный коллектор в Балаклаве прокладывают в скале - РИА Новости Крым, 05.03.2026
https://crimea.ria.ru/20260305/novyy-kanalizatsionnyy-kollektor-v-balaklave--kak-idut-raboty-1153732171.html
Новый канализационный коллектор в Балаклаве прокладывают в скале
Новый канализационный коллектор в Балаклаве прокладывают в скале - РИА Новости Крым, 05.03.2026
Новый канализационный коллектор в Балаклаве прокладывают в скале
Строительная готовность канализационного коллектора в Балаклаве достигла 50%. Как сообщил в четверг губернатор Севастополя Михаил Развожаев по итогам визита на... РИА Новости Крым, 05.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Строительная готовность канализационного коллектора в Балаклаве достигла 50%. Как сообщил в четверг губернатор Севастополя Михаил Развожаев по итогам визита на объект с представителем компании-подрядчика, сейчас строители притупили к самому сложному этапу.По его словам, эта часть проекта — самая технически сложная. Работы ведут с помощью специальной машины, которая позволяет прокладывать коммуникации на большой глубине, не затрагивая дома и земельные участки.В перспективе к коллектору планируют подключить земли, где реализуются программы комплексного развития территорий: это участки на 7-м километре, Сапун-горе, будущая яхтенная марина. Новый коллектор свяжет Балаклаву с КОС "Южные", где уже увеличили мощности очистки. 14,6-километовый коллектор протянется от центра Балаклавы до середины проспекта Генерала Острякова. Его протяженность вместе со вспомогательными линиями – около 23 километров. Строительство ведется по программе социально-экономического развития Крыма и Севастополя.
https://crimea.ria.ru/20260305/stroitelstvo-kos-v-krymu---v-buduschem-godu-otkroyut-esche-7-obektov-1153726179.html
балаклава
севастополь
крым
РИА Новости Крым
Новости
РИА Новости Крым
РИА Новости Крым
Новый канализационный коллектор в Балаклаве прокладывают в скале

Новый канализационный коллектор в Балаклаве готов на 50% – Развожаев

17:31 05.03.2026 (обновлено: 17:39 05.03.2026)
 
© Telegram Михаил РазвожаевСтроительство балаклавского канализационного коллектора
Строительство балаклавского канализационного коллектора
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Строительная готовность канализационного коллектора в Балаклаве достигла 50%. Как сообщил в четверг губернатор Севастополя Михаил Развожаев по итогам визита на объект с представителем компании-подрядчика, сейчас строители притупили к самому сложному этапу.
"В балке Сарандинаки начался сложнейший этап строительства балаклавского канализационного коллектора – тоннельная проходка. Километровый участок коллектора будут прокладывать глубоко под землей, прямо в скальных породах. Для Севастополя это новый опыт: такой способ строительства у нас применяется впервые", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.
По его словам, эта часть проекта — самая технически сложная. Работы ведут с помощью специальной машины, которая позволяет прокладывать коммуникации на большой глубине, не затрагивая дома и земельные участки.
"Сейчас готовность объекта — уже 50%. Срок окончания строительства — 2027 год, но мы рассчитываем, что строители завершат такой важный проект досрочно", - проинформировал губернатор.
© Telegram Михаил РазвожаевСтроительство балаклавского канализационного коллектора
Строительство балаклавского канализационного коллектора
© Telegram Михаил Развожаев
Строительство балаклавского канализационного коллектора
В перспективе к коллектору планируют подключить земли, где реализуются программы комплексного развития территорий: это участки на 7-м километре, Сапун-горе, будущая яхтенная марина. Новый коллектор свяжет Балаклаву с КОС "Южные", где уже увеличили мощности очистки. 14,6-километовый коллектор протянется от центра Балаклавы до середины проспекта Генерала Острякова. Его протяженность вместе со вспомогательными линиями – около 23 километров. Строительство ведется по программе социально-экономического развития Крыма и Севастополя.
© Telegram Михаил РазвожаевСтроительство балаклавского канализационного коллектора
Строительство балаклавского канализационного коллектора
© Telegram Михаил Развожаев
Строительство балаклавского канализационного коллектора
Читайте также на РИА Новости Крым:
Когда в Коктебеле достроят канализационные сети
Полезные микробы против вредных: как работают очистные сооружения в Крыму
"Такого в Крыму не строили никогда": почему сети канализации тянут годами
