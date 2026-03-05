https://crimea.ria.ru/20260305/novosti-svo-armiya-rossii-porazila-152-rayona-skopleniya-sil-i-tekhniki-vsu-1153717956.html

Новости СВО: армия России поразила 152 района скопления сил и техники ВСУ

Новости СВО: армия России поразила 152 района скопления сил и техники ВСУ - РИА Новости Крым, 05.03.2026

Новости СВО: армия России поразила 152 района скопления сил и техники ВСУ

Армия Росси улучшает положение по переднему краю на отдельных участках линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации и громит технику противника. За сутки... РИА Новости Крым, 05.03.2026

2026-03-05T13:57

2026-03-05T13:57

2026-03-05T13:57

новости сво

харьковская область

сумская область

днепропетровская область

новые регионы россии

вооруженные силы россии

потери всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/18/1142090076_0:560:1280:1280_1920x0_80_0_0_c1866af8cf1fbc5fdb98c4f3c8702916.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Армия Росси улучшает положение по переднему краю на отдельных участках линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации и громит технику противника. За сутки киевский режим потерял 1215 боевиков по всей линии фронта. Об этом сообщили в Минобороны РФ."Вооруженные силы РФ нанесли поражение объектам энергетики и транспорта, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины, местам подготовки и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах", – сказано в сообщении.Подразделения группировки войск "Север" улучшили положение по переднему краю. Потери ВСУ составили до 225 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 20 автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и восемь складов материальных средств.Группировка войск "Запад" в результате решительных действий освободила населенный пункт Яровая Донецкой Народной Республики. Всего на этом направлении потери противника составили свыше 180 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 17 автомобилей и два артиллерийских орудия, включая 155-мм гаубицу М777 производства США. Уничтожены три склада боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Противник потерял до 135 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 13 автомобилей, а также четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и четыре склада материальных средств.Группировка войск "Центр" заняла более выгодные рубежи и позиции. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 340 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, 12 автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства и два орудия полевой артиллерии.Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ потеряли свыше 280 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.Группировка войск "Днепр" улучшила тактическое положение. Уничтожены свыше 50 украинских военнослужащих, 16 автомобилей, артиллерийское орудие, три станции радиоэлектронной борьбы и два склада материальных средств.Кроме того, средствами ПВО сбиты восемь управляемых авиабомб, три реактивных снаряда HIMARS и 410 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина может остаться без ракет из-за эскалации вокруг Ирана - ЗеленскийКиев хочет закончить войну – Зеленский заявил о нехватке солдат ВСУВ России ОПГ попалась на хищении выплат у 24 бойцов спецоперации

харьковская область

сумская область

днепропетровская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, харьковская область, сумская область, днепропетровская область, новые регионы россии, вооруженные силы россии, потери всу