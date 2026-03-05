https://crimea.ria.ru/20260305/nad-sevastopole-rabotaet-pvo-1153737508.html

Над Севастополе работает ПВО

Над Севастополе работает ПВО - РИА Новости Крым, 05.03.2026

Над Севастополе работает ПВО

Военные отражают атаку ВСУ над Севастополем. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 05.03.2026

2026-03-05T22:42

2026-03-05T22:42

2026-03-05T22:49

севастополь

атаки всу

атаки всу на крым

новости сво

михаил развожаев

происшествия

безопасность республики крым и севастополя

новости крыма

срочные новости крыма

новости севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150910483_0:136:3072:1864_1920x0_80_0_0_112e2c2e7cbe82cd4108e6fd752b5d4a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Военные отражают атаку ВСУ над Севастополем. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.В городе объявлена воздушная тревога. Сирены включили в 22:34. Также остановлена работа катеров и паромов через бухту.Губернатор призвал жителей и гостей Севастополя сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться в безопасных местах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе остановили морской транспортПострадавшим от недавних атак ВСУ в Севастополе выделили 6 млн рублейНад Крымом и Черным морем перехватили и уничтожили 27 беспилотников

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, атаки всу, атаки всу на крым, новости сво, михаил развожаев, происшествия, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, срочные новости крыма, новости севастополя, пво