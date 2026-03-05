https://crimea.ria.ru/20260305/nad-sevastopole-rabotaet-pvo-1153737508.html
Над Севастополе работает ПВО
Военные отражают атаку ВСУ над Севастополем. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 05.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Военные отражают атаку ВСУ над Севастополем. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.В городе объявлена воздушная тревога. Сирены включили в 22:34. Также остановлена работа катеров и паромов через бухту.Губернатор призвал жителей и гостей Севастополя сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться в безопасных местах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе остановили морской транспортПострадавшим от недавних атак ВСУ в Севастополе выделили 6 млн рублейНад Крымом и Черным морем перехватили и уничтожили 27 беспилотников
22:42 05.03.2026 (обновлено: 22:49 05.03.2026)