Над Крымом отработала ПВО
Силы ПВО сбили семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 05.03.2026
2026-03-05T15:38
2026-03-05T15:38
2026-03-05T15:41
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. Силы ПВО сбили семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ."Пятого марта текущего года в период с 8.00 мск до 15.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять БПЛА – над территорией Белгородской области, один БПЛА – над территорией Курской области и один БПЛА – над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении военного ведомства.Ранее сообщалось, что средства российской ПВО в ночь на четверг перехватили и уничтожили 76 украинских беспилотников над регионами России, в том числе 27 – над Крымом и Черным морем.Накануне над Крымом, Черным и Азовским морями неоднократно отражались атаки киевских вооруженных формирований. В первой половине дня российские военные ликвидировали 46 украинских беспилотников над Крымом и акваториями Азовского и Черного морей. Во второй половине дня над территорией полуострова и акваториями морей перехватили и уничтожили еще 29 дронов ВСУ. С 20:00 до 23:00 часов среды над Черным и Азовским морями и Крымом ликвидировали еще 25 вражеских беспилотников.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
15:38 05.03.2026 (обновлено: 15:41 05.03.2026)