Над Крымом и Черным морем перехватили и уничтожили 27 беспилотников

Средства российской ПВО в ночь на четверг перехватили и уничтожили 76 украинских беспилотников над регионами России, в том числе 27 – над Крымом и Черным морем, РИА Новости Крым, 05.03.2026
2026-03-05T07:18
2026-03-05T07:18
2026-03-05T08:11
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1f/1141520286_95:110:591:389_1920x0_80_0_0_a42ac8ee141d9a7b244933d73070b1bd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Средства российской ПВО в ночь на четверг перехватили и уничтожили 76 украинских беспилотников над регионами России, в том числе 27 – над Крымом и Черным морем, сообщили в Минобороны РФ.17 вражеских дронов ликвидировали над Черным морем, 10 – над Крымом, 33 – над Саратовской областью, девять – над Ростовской, четыре – над Краснодарским краем, два – над Волгоградской областью и один – над Астраханской, перечислили в российском военном ведомстве.Накануне над Крымом, Черным и Азовским морями неоднократно отражались атаки киевских вооруженных формирований. В первой половине дня российские военные ликвидировали 46 украинских беспилотников над Крымом и акваториями Азовского и Черного морей. Во второй половине дня над территорией полуострова и акваториями морей перехватили и уничтожили еще 29 дронов ВСУ. С 20:00 до 23:00 часов среды над Черным и Азовским морями и Крымом ликвидировали еще 25 вражеских беспилотников.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
07:18 05.03.2026 (обновлено: 08:11 05.03.2026)