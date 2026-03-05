Над Крымом и Черным морем перехватили и уничтожили 27 беспилотников

https://crimea.ria.ru/20260305/nad-krymom-i-chernym-morem-perekhvatili-i-unichtozhili-27-bespilotnikov-1153703703.html

Средства российской ПВО в ночь на четверг перехватили и уничтожили 76 украинских беспилотников над регионами России, в том числе 27 – над Крымом и Черным морем, РИА Новости Крым, 05.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Средства российской ПВО в ночь на четверг перехватили и уничтожили 76 украинских беспилотников над регионами России, в том числе 27 – над Крымом и Черным морем, сообщили в Минобороны РФ.17 вражеских дронов ликвидировали над Черным морем, 10 – над Крымом, 33 – над Саратовской областью, девять – над Ростовской, четыре – над Краснодарским краем, два – над Волгоградской областью и один – над Астраханской, перечислили в российском военном ведомстве.Накануне над Крымом, Черным и Азовским морями неоднократно отражались атаки киевских вооруженных формирований. В первой половине дня российские военные ликвидировали 46 украинских беспилотников над Крымом и акваториями Азовского и Черного морей. Во второй половине дня над территорией полуострова и акваториями морей перехватили и уничтожили еще 29 дронов ВСУ. С 20:00 до 23:00 часов среды над Черным и Азовским морями и Крымом ликвидировали еще 25 вражеских беспилотников.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2026

