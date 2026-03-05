Рейтинг@Mail.ru
Начался ремонт трассы между Ялтой и Севастополем - РИА Новости Крым, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260305/nachalsya-remont-trassy-mezhdu-yaltoy-i-sevastopolem-1153727898.html
Начался ремонт трассы между Ялтой и Севастополем
Начался ремонт трассы между Ялтой и Севастополем - РИА Новости Крым, 05.03.2026
Начался ремонт трассы между Ялтой и Севастополем
Укрепление обочин, новое покрытие и необходимые элементы безопасности – на Южнобережном шоссе в Крыму начался ремонт дороги Ялта – Севастополь. Об этом сообщили РИА Новости Крым, 05.03.2026
2026-03-05T16:07
2026-03-05T16:07
крым
ялта
севастополь
ремонт дорог
ремонт и строительство дорог в крыму
ремонт и строительство дорог
новости крыма
минтранс крыма
логистика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/05/1153727131_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_ab66cd821896e668e8b26cc2937b3e8c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Укрепление обочин, новое покрытие и необходимые элементы безопасности – на Южнобережном шоссе в Крыму начался ремонт дороги Ялта – Севастополь. Об этом сообщили в республиканском минтрансе.После дорожники уложат выравнивающие и финишные слои нового покрытия, укрепят обочины, нанесут горизонтальную разметку, установят элементы безопасности, необходимые в условиях горной местности, добавили в ведомстве.Работы идут в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни. В феврале глава Крыма Сергей Аксенов подписал распоряжение об определении единственного подрядчика по госконтракту на ремонт этой дороги. Стоимость работ – 875 миллионов 173 тысячи рублей. Завершить работы на участке планируется до конца 2026 года.Ранее депутат Государственной Думы РФ, член комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Леонид Бабашов сообщил, что в 2026 году на строительство, ремонт и реконструкцию дорог в Крыму предусмотрено 62 млрд рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Тысячу километров дорог построят и отремонтируют в Крыму за пять летГлава Минтранса России оценил развитие транспортной системы в Крыму10 млрд на приведение в порядок дорог Крыма - что сделают
крым
ялта
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/05/1153727131_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_802a976690757462daa6f125f17fd082.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, ялта, севастополь, ремонт дорог, ремонт и строительство дорог в крыму, ремонт и строительство дорог, новости крыма, минтранс крыма, логистика
Начался ремонт трассы между Ялтой и Севастополем

В Крыму начался ремонт 8-километрового участка дороги Ялта – Севастополь

16:07 05.03.2026
 
© Минтранс КрымаРемонт участка Южнобережного шоссе между Севастополем и Ялтой
Ремонт участка Южнобережного шоссе между Севастополем и Ялтой
© Минтранс Крыма
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Укрепление обочин, новое покрытие и необходимые элементы безопасности – на Южнобережном шоссе в Крыму начался ремонт дороги Ялта – Севастополь. Об этом сообщили в республиканском минтрансе.

"Стартовало обновление 8-километрового участка дороги Ялта – Севастополь. Сейчас на участке ремонта подрядная организация проводит фрезерование изношенного асфальтобетонного покрытия", – сказано в сообщении.

© Минтранс КрымаРемонт участка Южнобережного шоссе между Севастополем и Ялтой
Ремонт участка Южнобережного шоссе между Севастополем и Ялтой
© Минтранс Крыма
Ремонт участка Южнобережного шоссе между Севастополем и Ялтой
После дорожники уложат выравнивающие и финишные слои нового покрытия, укрепят обочины, нанесут горизонтальную разметку, установят элементы безопасности, необходимые в условиях горной местности, добавили в ведомстве.
Работы идут в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни.
В феврале глава Крыма Сергей Аксенов подписал распоряжение об определении единственного подрядчика по госконтракту на ремонт этой дороги. Стоимость работ – 875 миллионов 173 тысячи рублей. Завершить работы на участке планируется до конца 2026 года.
© Минтранс КрымаРемонт участка Южнобережного шоссе между Севастополем и Ялтой
Ремонт участка Южнобережного шоссе между Севастополем и Ялтой
© Минтранс Крыма
Ремонт участка Южнобережного шоссе между Севастополем и Ялтой
Ранее депутат Государственной Думы РФ, член комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Леонид Бабашов сообщил, что в 2026 году на строительство, ремонт и реконструкцию дорог в Крыму предусмотрено 62 млрд рублей.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Тысячу километров дорог построят и отремонтируют в Крыму за пять лет
Глава Минтранса России оценил развитие транспортной системы в Крыму
10 млрд на приведение в порядок дорог Крыма - что сделают
 
КрымЯлтаСевастопольРемонт дорогРемонт и строительство дорог в КрымуРемонт и строительство дорогНовости КрымаМинтранс КрымаЛогистика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:32Пострадавшим от недавних атак ВСУ в Севастополе выделили 6 млн рублей
16:21Экс-первый замминистра обороны РФ Цаликов задержан по делу о хищении
16:15"Автодор" поднял тариф на трассе М-4 "Дон"
16:07Начался ремонт трассы между Ялтой и Севастополем
15:56Строительство КОС в Крыму - в будущем году откроют еще 7 объектов
15:47Суд в Москве вынес приговор блогеру Арсену Маркаряну
15:38Над Крымом отработала ПВО
15:38Азербайджан ответит на атаку Ирана – Алиев
15:29В Севастополе аферисты украли 3 млн на благоустройстве пляжа Учкуевка
15:10Жителя Крыма приговорили к двум годам за экстремизм в соцсетях
14:55Россия и Украина обменяют по 500 военнопленных с обеих сторон - Мединский
14:52Аксенов призвал не церемониться с недобросовестными подрядчиками
14:41Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными
14:33Зеленский: переговоры по Украине могут отложить на фоне ситуации в Иране
14:26В Крыму кадровый вопрос в сфере культуры упирается в жилье - министр
14:14Что с бензином в Крыму – власти назвали причину сбоев
14:04Гражданин Румынии получил 15 лет за шпионаж на Кубани в пользу Киева
13:57Новости СВО: армия России поразила 152 района скопления сил и техники ВСУ
13:45В Херсонской области жертвами ВСУ стали восемь мирных жителей
13:32Путин поздравил актрису Елену Яковлеву с юбилеем
Лента новостейМолния