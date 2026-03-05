Начался ремонт трассы между Ялтой и Севастополем

https://crimea.ria.ru/20260305/nachalsya-remont-trassy-mezhdu-yaltoy-i-sevastopolem-1153727898.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Укрепление обочин, новое покрытие и необходимые элементы безопасности – на Южнобережном шоссе в Крыму начался ремонт дороги Ялта – Севастополь. Об этом сообщили в республиканском минтрансе.После дорожники уложат выравнивающие и финишные слои нового покрытия, укрепят обочины, нанесут горизонтальную разметку, установят элементы безопасности, необходимые в условиях горной местности, добавили в ведомстве.Работы идут в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни. В феврале глава Крыма Сергей Аксенов подписал распоряжение об определении единственного подрядчика по госконтракту на ремонт этой дороги. Стоимость работ – 875 миллионов 173 тысячи рублей. Завершить работы на участке планируется до конца 2026 года.Ранее депутат Государственной Думы РФ, член комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Леонид Бабашов сообщил, что в 2026 году на строительство, ремонт и реконструкцию дорог в Крыму предусмотрено 62 млрд рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Тысячу километров дорог построят и отремонтируют в Крыму за пять летГлава Минтранса России оценил развитие транспортной системы в Крыму10 млрд на приведение в порядок дорог Крыма - что сделают

