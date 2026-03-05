https://crimea.ria.ru/20260305/na-zaes-dosrochno-zavershili-remont-vysokovoltnoy-linii-ferrosplavnaya-1-1153738511.html

На ЗАЭС досрочно завершили ремонт высоковольтной линии "Ферросплавная-1"

На ЗАЭС досрочно завершили ремонт высоковольтной линии "Ферросплавная-1" - РИА Новости Крым, 05.03.2026

На ЗАЭС досрочно завершили ремонт высоковольтной линии "Ферросплавная-1"

Ремонт питающей Запорожскую атомную электростанцию высоковольтной линии "Ферросплавная-1" завершен на сутки раньше срока. Об этом сообщил глава Росатома Алексей РИА Новости Крым, 05.03.2026

2026-03-05T23:33

2026-03-05T23:33

2026-03-05T23:35

заэс (запорожская атомная электростанция)

алексей лихачев

росатом

запорожская область

атомная энергетика

новости

аэс

новые регионы россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/04/1129816922_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_60d14fe386fb31523e982a6a19e88fde.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Ремонт питающей Запорожскую атомную электростанцию высоковольтной линии "Ферросплавная-1" завершен на сутки раньше срока. Об этом сообщил глава Росатома Алексей Лихачев.По его словам, несмотря на установленный в районе станции локальный режим тишины, ВСУ не прекращали обстрелов."Так, в ночь с 2 на 3 марта прямо в середине жилой застройки, во дворе, окруженном девятиэтажными домами, взорвался артиллерийский снаряд... Слава Богу, обошлось без жертв", - уточнил глава Росатома.27 февраля в районе Запорожской АЭС был установлен локальный режим тишины для ремонтных работ по восстановлению открытого распределительного устройства Запорожской ТЭС и линии "Ферросплавная", которые были повреждены 10 февраля в результате атак ВСУ. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и мощности АЭС в Европе: на станции шесть энергоблоков, мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года ЗАЭС перешла в собственность России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте, MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:МАГАТЭ просит Киев и Москву прекратить огонь в районе Запорожской АЭСОбстановка на Запорожской атомной станции: в МАГАТЭ сделали заявлениеЗапорожская АЭС получила лицензию на эксплуатацию второго энергоблока

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

заэс (запорожская атомная электростанция), алексей лихачев, росатом, запорожская область, атомная энергетика, новости, аэс, новые регионы россии