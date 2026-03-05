https://crimea.ria.ru/20260305/na-zaes-dosrochno-zavershili-remont-vysokovoltnoy-linii-ferrosplavnaya-1-1153738511.html
На ЗАЭС досрочно завершили ремонт высоковольтной линии "Ферросплавная-1"
На ЗАЭС досрочно завершили ремонт высоковольтной линии "Ферросплавная-1" - РИА Новости Крым, 05.03.2026
На ЗАЭС досрочно завершили ремонт высоковольтной линии "Ферросплавная-1"
Ремонт питающей Запорожскую атомную электростанцию высоковольтной линии "Ферросплавная-1" завершен на сутки раньше срока. Об этом сообщил глава Росатома Алексей
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Ремонт питающей Запорожскую атомную электростанцию высоковольтной линии "Ферросплавная-1" завершен на сутки раньше срока. Об этом сообщил глава Росатома Алексей Лихачев.По его словам, несмотря на установленный в районе станции локальный режим тишины, ВСУ не прекращали обстрелов."Так, в ночь с 2 на 3 марта прямо в середине жилой застройки, во дворе, окруженном девятиэтажными домами, взорвался артиллерийский снаряд... Слава Богу, обошлось без жертв", - уточнил глава Росатома.27 февраля в районе Запорожской АЭС был установлен локальный режим тишины для ремонтных работ по восстановлению открытого распределительного устройства Запорожской ТЭС и линии "Ферросплавная", которые были повреждены 10 февраля в результате атак ВСУ. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и мощности АЭС в Европе: на станции шесть энергоблоков, мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года ЗАЭС перешла в собственность России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте, MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:МАГАТЭ просит Киев и Москву прекратить огонь в районе Запорожской АЭСОбстановка на Запорожской атомной станции: в МАГАТЭ сделали заявлениеЗапорожская АЭС получила лицензию на эксплуатацию второго энергоблока
На ЗАЭС досрочно завершили ремонт высоковольтной линии "Ферросплавная-1"
Ремонт линии "Ферросплавная-1" на Запорожской АЭС завершен досрочно - Росатом
23:33 05.03.2026 (обновлено: 23:35 05.03.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Ремонт питающей Запорожскую атомную электростанцию высоковольтной линии "Ферросплавная-1" завершен на сутки раньше срока. Об этом сообщил глава Росатома Алексей Лихачев.
"Ремонтные бригады "Росатома" завершили работы по восстановлению высоковольтной линии "Ферросплавная-1" в районе Запорожской АЭС сегодня в 17.40. Это на сутки раньше, чем было запланировано", - цитирует Лихачева РИА Новости.
По его словам, несмотря на установленный в районе станции локальный режим тишины, ВСУ не прекращали обстрелов.
"Так, в ночь с 2 на 3 марта прямо в середине жилой застройки, во дворе, окруженном девятиэтажными домами, взорвался артиллерийский снаряд... Слава Богу, обошлось без жертв", - уточнил глава Росатома.
27 февраля в районе Запорожской АЭС был установлен локальный режим тишины
для ремонтных работ по восстановлению открытого распределительного устройства Запорожской ТЭС и линии "Ферросплавная", которые были повреждены 10 февраля в результате атак ВСУ.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и мощности АЭС в Европе: на станции шесть энергоблоков, мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года ЗАЭС перешла в собственность России.
