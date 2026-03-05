https://crimea.ria.ru/20260305/menshe-belka-v-rossii-prinyali-novyy-gost-na-tvorog-1153713347.html
Меньше белка: в России приняли новый ГОСТ на творог
Меньше белка: в России приняли новый ГОСТ на творог - РИА Новости Крым, 05.03.2026
Меньше белка: в России приняли новый ГОСТ на творог
Росстандарт ввел новый ГОСТ на творог. Требования нового стандарта вступят в силу в январе 2027 года, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 05.03.2026
2026-03-05T19:45
2026-03-05T19:45
2026-03-05T19:55
новости
гост
питание
продукты
роспотребнадзор
россия
торговля
росстандарт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111648/64/1116486417_0:40:1440:850_1920x0_80_0_0_bba6383e16973e8a1351df8f01028fc9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Росстандарт ввел новый ГОСТ на творог. Требования нового стандарта вступят в силу в январе 2027 года, пишет РИА Новости.Так, теперь расширен перечень допустимого сырья, который отражает современные технологические решения. В числе нововведений - коровье пастеризованное молоко и сгущенное молоко.Также новый стандарт предусматривает более низкое содержание белка в твороге 14%, 15% и 17% в зависимости от жирности продукта. Прежний ГОСТ обозначал 14%, 16% и 18%.Еще одним нововведением стало установление нижнего порога кислотности. Если прежний стандарт ограничивал исключительно максимальный показатель - не выше 210-240 градусов Тернера, - то теперь продукт должен иметь кислотность не менее 150 градусов. По мнению специалистов, эта мера защитит от возможной фальсификации, а также станет инструментом защиты добросовестных производителей.Помимо этого, изменены нормы влажности творога: минимальный порог массовой доли влаги повышен с 60% до 65%, говорится в документе.Ранее сообщалось, что в 2027 году в России появятся новые стандарты пива. А вот новые стандарты для бананов уже действуют в России с 1 марта - теперь длина плода должна будет составлять не менее 14 сантиметров, в одной кисти их должно быть не менее трех штук, а сами плоды иметь презентабельный вид.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России с апреля вводят ГОСТ на маникюрВ России сертифицирован первый веганский алкогольГурьевская каша и блины: какие блюда могут войти в ГОСТ по русской кухне
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111648/64/1116486417_127:0:1314:890_1920x0_80_0_0_903e5d9df472449fe55b0d0d64373248.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, гост, питание, продукты, роспотребнадзор, россия, торговля, росстандарт
Меньше белка: в России приняли новый ГОСТ на творог
Новый ГОСТ на творог будет действовать в России с января 2027 года
19:45 05.03.2026 (обновлено: 19:55 05.03.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Росстандарт ввел новый ГОСТ на творог. Требования нового стандарта вступят в силу в январе 2027 года, пишет РИА Новости.
"Обновление направлено не на ужесточение ради ужесточения, а на повышение прозрачности, устранение возможных правовых коллизий, адаптацию документа к современной нормативной среде. Производителям предоставлен комфортный переходный период до 1 января 2027 года, что позволяет отрасли планомерно внедрять обновленные требования", - отметили в Росстандарте.
Так, теперь расширен перечень допустимого сырья, который отражает современные технологические решения. В числе нововведений - коровье пастеризованное молоко и сгущенное молоко.
Также новый стандарт предусматривает более низкое содержание белка в твороге 14%, 15% и 17% в зависимости от жирности продукта. Прежний ГОСТ обозначал 14%, 16% и 18%.
Еще одним нововведением стало установление нижнего порога кислотности. Если прежний стандарт ограничивал исключительно максимальный показатель - не выше 210-240 градусов Тернера, - то теперь продукт должен иметь кислотность не менее 150 градусов. По мнению специалистов, эта мера защитит от возможной фальсификации, а также станет инструментом защиты добросовестных производителей.
Помимо этого, изменены нормы влажности творога: минимальный порог массовой доли влаги повышен с 60% до 65%, говорится в документе.
"Новая редакция стандарта сохраняет традиционный объект стандартизации - классический творог как кисломолочный продукт - и одновременно уточняет ряд показателей с учетом современной практики", - добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в 2027 году в России появятся новые стандарты пива
. А вот новые стандарты для бананов
уже действуют в России с 1 марта - теперь длина плода должна будет составлять не менее 14 сантиметров, в одной кисти их должно быть не менее трех штук, а сами плоды иметь презентабельный вид.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: