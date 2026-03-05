Рейтинг@Mail.ru
Меньше белка: в России приняли новый ГОСТ на творог - РИА Новости Крым, 05.03.2026
Меньше белка: в России приняли новый ГОСТ на творог
Меньше белка: в России приняли новый ГОСТ на творог - РИА Новости Крым, 05.03.2026
Меньше белка: в России приняли новый ГОСТ на творог
Росстандарт ввел новый ГОСТ на творог. Требования нового стандарта вступят в силу в январе 2027 года, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 05.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Росстандарт ввел новый ГОСТ на творог. Требования нового стандарта вступят в силу в январе 2027 года, пишет РИА Новости.Так, теперь расширен перечень допустимого сырья, который отражает современные технологические решения. В числе нововведений - коровье пастеризованное молоко и сгущенное молоко.Также новый стандарт предусматривает более низкое содержание белка в твороге 14%, 15% и 17% в зависимости от жирности продукта. Прежний ГОСТ обозначал 14%, 16% и 18%.Еще одним нововведением стало установление нижнего порога кислотности. Если прежний стандарт ограничивал исключительно максимальный показатель - не выше 210-240 градусов Тернера, - то теперь продукт должен иметь кислотность не менее 150 градусов. По мнению специалистов, эта мера защитит от возможной фальсификации, а также станет инструментом защиты добросовестных производителей.Помимо этого, изменены нормы влажности творога: минимальный порог массовой доли влаги повышен с 60% до 65%, говорится в документе.Ранее сообщалось, что в 2027 году в России появятся новые стандарты пива. А вот новые стандарты для бананов уже действуют в России с 1 марта - теперь длина плода должна будет составлять не менее 14 сантиметров, в одной кисти их должно быть не менее трех штук, а сами плоды иметь презентабельный вид.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России с апреля вводят ГОСТ на маникюрВ России сертифицирован первый веганский алкогольГурьевская каша и блины: какие блюда могут войти в ГОСТ по русской кухне
Меньше белка: в России приняли новый ГОСТ на творог

Новый ГОСТ на творог будет действовать в России с января 2027 года

19:45 05.03.2026 (обновлено: 19:55 05.03.2026)
 
© РИА Новости / Александр ВильфИсследование творога в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии
Исследование творога в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии
© РИА Новости / Александр Вильф
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Росстандарт ввел новый ГОСТ на творог. Требования нового стандарта вступят в силу в январе 2027 года, пишет РИА Новости.
"Обновление направлено не на ужесточение ради ужесточения, а на повышение прозрачности, устранение возможных правовых коллизий, адаптацию документа к современной нормативной среде. Производителям предоставлен комфортный переходный период до 1 января 2027 года, что позволяет отрасли планомерно внедрять обновленные требования", - отметили в Росстандарте.
Так, теперь расширен перечень допустимого сырья, который отражает современные технологические решения. В числе нововведений - коровье пастеризованное молоко и сгущенное молоко.
Также новый стандарт предусматривает более низкое содержание белка в твороге 14%, 15% и 17% в зависимости от жирности продукта. Прежний ГОСТ обозначал 14%, 16% и 18%.
Еще одним нововведением стало установление нижнего порога кислотности. Если прежний стандарт ограничивал исключительно максимальный показатель - не выше 210-240 градусов Тернера, - то теперь продукт должен иметь кислотность не менее 150 градусов. По мнению специалистов, эта мера защитит от возможной фальсификации, а также станет инструментом защиты добросовестных производителей.
Помимо этого, изменены нормы влажности творога: минимальный порог массовой доли влаги повышен с 60% до 65%, говорится в документе.
"Новая редакция стандарта сохраняет традиционный объект стандартизации - классический творог как кисломолочный продукт - и одновременно уточняет ряд показателей с учетом современной практики", - добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в 2027 году в России появятся новые стандарты пива. А вот новые стандарты для бананов уже действуют в России с 1 марта - теперь длина плода должна будет составлять не менее 14 сантиметров, в одной кисти их должно быть не менее трех штук, а сами плоды иметь презентабельный вид.
