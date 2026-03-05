https://crimea.ria.ru/20260305/krymskie-politseyskie-presekli-narkotrafik-iz-evpatorii-1153709453.html

Крымские полицейские пресекли наркотрафик из Евпатории

Крымские полицейские пресекли наркотрафик из Евпатории - РИА Новости Крым, 05.03.2026

Крымские полицейские пресекли наркотрафик из Евпатории

Сотрудники крымской полиции нейтрализовали "солевой" наркотрафик, который организовала семейная пара из Евпатории. Об этом сообщили в пресс-службе регионального РИА Новости Крым, 05.03.2026

2026-03-05T12:12

2026-03-05T12:12

2026-03-05T12:12

мвд по республике крым

наркотики

крым

новости крыма

евпатория

закон и право

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/03/1129766823_0:103:3457:2048_1920x0_80_0_0_6e482f8a8c2964361f8b4a8e886badd1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Сотрудники крымской полиции нейтрализовали "солевой" наркотрафик, который организовала семейная пара из Евпатории. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.В пресс-службе рассказали, что вечером на трассе "Таврида" вблизи села Донское Симферопольского района оперативники совместно с сотрудниками ДПС остановили легковой автомобиль под управлением 48-летнего водителя, в котором также находилась его 40-летняя сожительница.Закупить N-метилэфедрон, а затем продать его на полуострове, женщине предложил ее сожитель. Она на предложение согласилась. Вместе они съездили в Ростов-на-Дону и приобрели товар. Однако распространить его не успели, добавили в МВД.По данному факту Следственным отделом ОМВД России по Симферопольскому району возбуждено уголовное дело "Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Данная статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. Подозреваемые заключены под стражу.Ранее в Севастополе задержали еще одну пару наркоторговцев. 33-летняя женщина и 38-летний мужчина пытались торговать запрещенными веществами в мини-гостинице.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе задержали закладчика с крупной партией "синтетики""Кладмены" в Севастополе задержаны за попытку сбыта крупной партии "соли"Симферополец попался с тремя килограммами "синтетики" в машине

крым

евпатория

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд по республике крым, наркотики, крым, новости крыма, евпатория, закон и право