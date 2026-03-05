https://crimea.ria.ru/20260305/krymskie-politseyskie-presekli-narkotrafik-iz-evpatorii-1153709453.html
Крымские полицейские пресекли наркотрафик из Евпатории
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/03/1129766823_0:103:3457:2048_1920x0_80_0_0_6e482f8a8c2964361f8b4a8e886badd1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Сотрудники крымской полиции нейтрализовали "солевой" наркотрафик, который организовала семейная пара из Евпатории. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.В пресс-службе рассказали, что вечером на трассе "Таврида" вблизи села Донское Симферопольского района оперативники совместно с сотрудниками ДПС остановили легковой автомобиль под управлением 48-летнего водителя, в котором также находилась его 40-летняя сожительница.Закупить N-метилэфедрон, а затем продать его на полуострове, женщине предложил ее сожитель. Она на предложение согласилась. Вместе они съездили в Ростов-на-Дону и приобрели товар. Однако распространить его не успели, добавили в МВД.По данному факту Следственным отделом ОМВД России по Симферопольскому району возбуждено уголовное дело "Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Данная статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. Подозреваемые заключены под стражу.Ранее в Севастополе задержали еще одну пару наркоторговцев. 33-летняя женщина и 38-летний мужчина пытались торговать запрещенными веществами в мини-гостинице.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе задержали закладчика с крупной партией "синтетики""Кладмены" в Севастополе задержаны за попытку сбыта крупной партии "соли"Симферополец попался с тремя килограммами "синтетики" в машине
В Крыму задержана семейная пара торговцев "солью" в интернете
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Сотрудники крымской полиции нейтрализовали "солевой" наркотрафик, который организовала семейная пара из Евпатории. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.
В пресс-службе рассказали, что вечером на трассе "Таврида" вблизи села Донское Симферопольского района оперативники совместно с сотрудниками ДПС остановили легковой автомобиль под управлением 48-летнего водителя, в котором также находилась его 40-летняя сожительница.
Осмотрев машину, полицейские обнаружили и изъяли полимерные свертки с неизвестным веществом белого цвета, которые находились в сумке, принадлежащей женщине. Неизвестным веществом оказался N-метилэфедрон, известный под сленговым названием "соль", общей массой около 115 граммов.
Закупить N-метилэфедрон, а затем продать его на полуострове, женщине предложил ее сожитель. Она на предложение согласилась. Вместе они съездили в Ростов-на-Дону и приобрели товар. Однако распространить его не успели, добавили в МВД.
По данному факту Следственным отделом ОМВД России по Симферопольскому району возбуждено уголовное дело "Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Данная статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. Подозреваемые заключены под стражу.
Ранее в Севастополе задержали еще одну пару наркоторговцев. 33-летняя женщина и 38-летний мужчина пытались торговать
запрещенными веществами в мини-гостинице.
