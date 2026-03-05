Рейтинг@Mail.ru
Крымские полицейские пресекли наркотрафик из Евпатории - РИА Новости Крым, 05.03.2026
Крымские полицейские пресекли наркотрафик из Евпатории
Крымские полицейские пресекли наркотрафик из Евпатории - РИА Новости Крым, 05.03.2026
Крымские полицейские пресекли наркотрафик из Евпатории
Сотрудники крымской полиции нейтрализовали "солевой" наркотрафик, который организовала семейная пара из Евпатории. Об этом сообщили в пресс-службе регионального РИА Новости Крым, 05.03.2026
2026-03-05T12:12
2026-03-05T12:12
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Сотрудники крымской полиции нейтрализовали "солевой" наркотрафик, который организовала семейная пара из Евпатории. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.В пресс-службе рассказали, что вечером на трассе "Таврида" вблизи села Донское Симферопольского района оперативники совместно с сотрудниками ДПС остановили легковой автомобиль под управлением 48-летнего водителя, в котором также находилась его 40-летняя сожительница.Закупить N-метилэфедрон, а затем продать его на полуострове, женщине предложил ее сожитель. Она на предложение согласилась. Вместе они съездили в Ростов-на-Дону и приобрели товар. Однако распространить его не успели, добавили в МВД.По данному факту Следственным отделом ОМВД России по Симферопольскому району возбуждено уголовное дело "Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Данная статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. Подозреваемые заключены под стражу.Ранее в Севастополе задержали еще одну пару наркоторговцев. 33-летняя женщина и 38-летний мужчина пытались торговать запрещенными веществами в мини-гостинице.
Новости
Крымские полицейские пресекли наркотрафик из Евпатории

В Крыму задержана семейная пара торговцев "солью" в интернете

12:12 05.03.2026
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Автомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Сотрудники крымской полиции нейтрализовали "солевой" наркотрафик, который организовала семейная пара из Евпатории. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.
В пресс-службе рассказали, что вечером на трассе "Таврида" вблизи села Донское Симферопольского района оперативники совместно с сотрудниками ДПС остановили легковой автомобиль под управлением 48-летнего водителя, в котором также находилась его 40-летняя сожительница.
Осмотрев машину, полицейские обнаружили и изъяли полимерные свертки с неизвестным веществом белого цвета, которые находились в сумке, принадлежащей женщине. Неизвестным веществом оказался N-метилэфедрон, известный под сленговым названием "соль", общей массой около 115 граммов.
Закупить N-метилэфедрон, а затем продать его на полуострове, женщине предложил ее сожитель. Она на предложение согласилась. Вместе они съездили в Ростов-на-Дону и приобрели товар. Однако распространить его не успели, добавили в МВД.
По данному факту Следственным отделом ОМВД России по Симферопольскому району возбуждено уголовное дело "Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Данная статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. Подозреваемые заключены под стражу.
Ранее в Севастополе задержали еще одну пару наркоторговцев. 33-летняя женщина и 38-летний мужчина пытались торговать запрещенными веществами в мини-гостинице.
