https://crimea.ria.ru/20260305/klimat-brosaet-vyzov-vinodeliyu-v-krymu-i-otkryvaet-okna-dlya-eksperimentov-1153695975.html

Климат бросает вызов виноделию в Крыму и открывает окна для экспериментов

Климат бросает вызов виноделию в Крыму и открывает окна для экспериментов - РИА Новости Крым, 05.03.2026

Климат бросает вызов виноделию в Крыму и открывает окна для экспериментов

Виноделие в России, в том числе в Крыму, действительно переживает подъем, однако официальные сводки не всегда отражают истинное положение дел. А ситуация... РИА Новости Крым, 05.03.2026

2026-03-05T07:57

2026-03-05T07:57

2026-03-05T07:57

климат

эксклюзивы риа новости крым

виноделие в крыму

виноградники

виноградники крыма

виноделие

мнения

павел швец

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/01/1150602956_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_2d912b54e457071e79848fde8e678fd8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Виноделие в России, в том числе в Крыму, действительно переживает подъем, однако официальные сводки не всегда отражают истинное положение дел. А ситуация разнится не только в сегментах отрасли, но и от года к году в условиях глобальных климатических перемен и требует комплексного научного подхода и новых решений для стабильного и эффективного развития предприятий. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал основатель биодинамического винного хозяйства в Крыму, севастопольский винодел Павел Швец.Крымские виноделы хорошо знакомы с таким явлением, как "февральские окна". природа в такие дни запускает первые весенние изменения, температура может подниматься до 15 – 18 градусов, солнце пригревает, а потом возвращаются холода и убивают урожай.Обманчивый февраль позади, но риски возвратных заморозков в Крыму теперь есть не только в марте, но и, как показали последние годы, в апреле и даже в мае.Больше, чем капризы межсезонья, виноделов беспокоит сегодня глобальная климатическая перестройка, подтверждает Павел Швец.Три главные угрозы виноградникам и винуПо словам винодела, три основные угрозы для виноградников, которые с каждым годом становятся все ощутимее в условиях глобальных изменений климата, это: поздние весенние заморозки, засуха и несвойственная прежде для Крыма жара.Что касается засухи, то, хотя виноделы и любят повторять, что для хорошего вина лоза должна мучиться, грань здесь крайне тонкая, отмечает он. Потому что если легкий стресс может быть полезен для ягоды, то от слишком сильной засухи растение просто умрет."Два года подряд у нас была засуха, и мы получили урожая столько, сколько обычно получаем за один год", – заметил Швец.На перемычке февраля и марта: погода в Крыму на неделюПроблем добавляет и сам рост среднегодовых температур, из-за чрезмерно жарких дней летом вина становятся более спиртуозными, и в стремлении сбалансировать крепость продукта, виноделы вынуждены делать их более мощными и танинными, добавил он.Ну а вырвать лозу и посадить новую – дорого и долго, "потому что она должна расти 20 лет, чтобы дать нужный результат", отмечает Швец.И другие сложностиГлавной же сложностью для развития винодельческой отрасли в Крыму является даже не погода, а "информационный фон", подчеркивает винодел.Отрасль поделена на сегменты, и в каждом из них климат бьет с разной силой, отмечает эксперт. Так что, если, например, у хозяйства есть 10 000 производственных гектаров и из них подмерзло 5%, то есть около 50 Га, это можно назвать неприятностью. Но если точно такие же потери понесет предприятие с 2-3 гектарами, то это уже катастрофа.Методы борьбы с климатическими рисками существуют, но все они либо затратные, либо отражаются на качестве вина, говорит Швец.Самый приемлемый способ спастись от заморозков, доставшийся в наследство от СССР, – это так называемое укрывное виноградарство, говорит он. Заключается метод в том, что лозу пригибают к земле и засыпают грунтом."Это спасает от вымерзания, но о высоком качестве вина можно забыть, потому что кусты выглядят неопрятно, а грозди при этом созревают неравномерно. Более эффективные, но дорогие методы – садовые свечи. Те самые, что создают эстетичные фото в Шабли. Наше хозяйство закупило две фуры таких свечей, но этого хватит максимум на две опасные ночи", – поделился винодел.Еще вариант – импульсный полив, при котором вода разбрызгивается над кустами, покрывая их коркой льда, и лед защищает лозу от критических температур, добавил он.Проблема чистой воды: как наладить потребление живительной влаги в Крыму Окна возможностей для экспериментовНо есть и третий, более современный и эффективный способ, разработанный со специалистами предприятия из Екатеринбурга, который сейчас апробируют на винодельне Павла Швеца, – греющие кабели.Таким образом, по словам Швеца, угроза заморозков, с которой сталкиваются винодельни, открывает новые окна возможностей для экспериментов и запуска проектов.Например, можно обратить свое внимание на перспективную нишу – ледяное вино, известное как "айсвайн", заметил Швец. Оно делается из замороженного на лозе винограда, технология требует -8 градусов, в Крыму такой мороз бывает не каждую зиму, поэтому практики мало, однако и о перспективе следует задуматься, считает эксперт.Кроме того, по мнению винодела, следует серьезно заниматься научными разработками для эффективного развития отрасли, которые отвечали бы новому времени и его вызовам, прежде всего климатическим.Тогда как "сегодня каждый винодел в России сажает виноград на свой страх и риск, полагаясь на собственный вкус", отмечает Швец."Мы еще не видим тех стилей типов, которые бы соответствовали конкретным природным зонам. По моему мнению, научной исследовательской работы, накопленной с советских времен, недостаточно, потому что главной целью в СССР было делать дешево и много, а не искать тонкие терруарные сочетания", – резюмировал эксперт.В Севастополе появится крупнейший в российском Причерноморье терруар винаСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Полусладкие розовые вина Крыма и Севастополя признаны лучшими в РоссииВ Крыму проведут инвентаризацию более 20 га виноградниковПроекты Крыма вошли в каталог лучших практик гастротуризма в России

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

климат, виноделие в крыму, виноградники, виноградники крыма, виноделие, мнения, павел швец