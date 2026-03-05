https://crimea.ria.ru/20260305/kak-stroili-voenno-morskoe-uchilische-v-sevastopole--infografika-1144656712.html

Как строили военно-морское училище в Севастополе – инфографика

Как строили военно-морское училище в Севастополе – инфографика - РИА Новости Крым, 05.03.2026

Как строили военно-морское училище в Севастополе – инфографика

5 марта в России отмечают профессиональный праздник курсантов и педагогов мореходных училищ – он был учрежден в 1946 году. Двумя годами ранее в этот день было... РИА Новости Крым, 05.03.2026

2026-03-05T06:56

2026-03-05T06:56

2026-03-05T06:56

инфографика

севастополь

россия

праздники и памятные даты

история

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/102204/02/1022040278_421:285:1832:1079_1920x0_80_0_0_3a8eefc433d2b30b4f576bd774bf5de7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. 5 марта в России отмечают профессиональный праздник курсантов и педагогов мореходных училищ – он был учрежден в 1946 году. Двумя годами ранее в этот день было издано постановление Государственного комитета обороны о создании высших и средних мореходных училищ закрытого типа.В Севастополе военно-морское училище открыли гораздо раньше – в 1937 году, сообщается на сайте Черноморского высшего военно-морского училища им. П. С. Нахимова. Тогда оно называлось "2-е военно-морское училище".Первые курсанты в него были набраны еще до начала строительства – в конце июля 1937 года. Это были комсомольцы, откликнувшиеся на призыв Родины. Они жили на берегу моря между бухтами Стрелецкая и Песочная в палатках и сами участвовали в строительстве зданий училища, наряду со строителями Черноморского флота.Сначала были построены два одноэтажных жилых здания, заложен фундамент первого учебного корпуса, обустроены котельная и баня. Занятия проводились под открытым небом и в недостроенных корпусах, а свободное время курсанты проводили на стройке. Зимой они жили на борту парохода "Очаков", который стоял в бухте Стрелецкой.Самые интересные факты из истории славного военно-морского училища – в инфографике РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инфографика, севастополь, россия, праздники и памятные даты, история