Инфографика
2026-03-05T06:56
2026-03-05T06:56
инфографика
севастополь
россия
праздники и памятные даты
история
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. 5 марта в России отмечают профессиональный праздник курсантов и педагогов мореходных училищ – он был учрежден в 1946 году. Двумя годами ранее в этот день было издано постановление Государственного комитета обороны о создании высших и средних мореходных училищ закрытого типа.В Севастополе военно-морское училище открыли гораздо раньше – в 1937 году, сообщается на сайте Черноморского высшего военно-морского училища им. П. С. Нахимова. Тогда оно называлось "2-е военно-морское училище".Первые курсанты в него были набраны еще до начала строительства – в конце июля 1937 года. Это были комсомольцы, откликнувшиеся на призыв Родины. Они жили на берегу моря между бухтами Стрелецкая и Песочная в палатках и сами участвовали в строительстве зданий училища, наряду со строителями Черноморского флота.Сначала были построены два одноэтажных жилых здания, заложен фундамент первого учебного корпуса, обустроены котельная и баня. Занятия проводились под открытым небом и в недостроенных корпусах, а свободное время курсанты проводили на стройке. Зимой они жили на борту парохода "Очаков", который стоял в бухте Стрелецкой.Самые интересные факты из истории славного военно-морского училища – в инфографике РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
россия
инфографика, севастополь, россия, праздники и памятные даты, история
Как строили военно-морское училище в Севастополе – инфографика

История военно-морского училища Севастополя в инфографике РИА Новости Крым

06:56 05.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. 5 марта в России отмечают профессиональный праздник курсантов и педагогов мореходных училищ – он был учрежден в 1946 году. Двумя годами ранее в этот день было издано постановление Государственного комитета обороны о создании высших и средних мореходных училищ закрытого типа.
История севастопольского мореходного училища в инфографике РИА Новости КрымИстория севастопольского мореходного училища в инфографике РИА Новости Крым
В Севастополе военно-морское училище открыли гораздо раньше – в 1937 году, сообщается на сайте Черноморского высшего военно-морского училища им. П. С. Нахимова. Тогда оно называлось "2-е военно-морское училище".
Первые курсанты в него были набраны еще до начала строительства – в конце июля 1937 года. Это были комсомольцы, откликнувшиеся на призыв Родины. Они жили на берегу моря между бухтами Стрелецкая и Песочная в палатках и сами участвовали в строительстве зданий училища, наряду со строителями Черноморского флота.
Сначала были построены два одноэтажных жилых здания, заложен фундамент первого учебного корпуса, обустроены котельная и баня.
Занятия проводились под открытым небом и в недостроенных корпусах, а свободное время курсанты проводили на стройке. Зимой они жили на борту парохода "Очаков", который стоял в бухте Стрелецкой.
Самые интересные факты из истории славного военно-морского училища – в инфографике РИА Новости Крым.
ИнфографикаСевастопольРоссияПраздники и памятные датыИстория
 
