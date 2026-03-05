https://crimea.ria.ru/20260305/iz-za-povrezhdeniya-infrastruktury-pod-voronezhem-zaderzhivayutsya-14-poezdov--1153704779.html

Из-за повреждения инфраструктуры под Воронежем задерживаются 14 поездов

Из-за повреждения инфраструктуры под Воронежем задерживаются 14 поездов - РИА Новости Крым, 05.03.2026

Из-за повреждения инфраструктуры под Воронежем задерживаются 14 поездов

Из-за повреждения инфраструктуры в Воронежской области задерживаются 14 пассажирских поездов. Об этом в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги. РИА Новости Крым, 05.03.2026

2026-03-05T09:37

2026-03-05T09:37

2026-03-05T09:41

поезд

новости

железная дорога

воронежская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/17/1151119498_0:218:1175:879_1920x0_80_0_0_36b9b4bc73571c18a52af0d58aa11d40.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ,5 мар – РИА Новости Крым. Из-за повреждения инфраструктуры в Воронежской области задерживаются 14 пассажирских поездов. Об этом в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги.Максимальное время задержки составило 5 часов.5 марта в 03:17 было открыто движение поездов по одному пути. "В настоящее время все поезда следуют по своим маршрутам", - отметили в пресс-службе.Пассажиры поездов, задержанных свыше 4 часов, будут обеспечены питанием, добавили в ЮВЖД. Также в вагонах поддерживается комфортный температурный режим. Сейчас железнодорожники ведут восстановительные работы.27 февраля сообщалось, что в пути следования задерживаются семь поездов "Таврия". Также ранее отмечалось, что соблюдение прав пассажиров поездов, которые задерживаются в пути следования из-за приостановки движения по Крымскому мосту, находится на контроле Южной транспортной прокуратуры.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

воронежская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

поезд, новости, железная дорога, воронежская область, происшествия