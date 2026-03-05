https://crimea.ria.ru/20260305/iz-za-povrezhdeniya-infrastruktury-pod-voronezhem-zaderzhivayutsya-14-poezdov--1153704779.html
Из-за повреждения инфраструктуры под Воронежем задерживаются 14 поездов
СИМФЕРОПОЛЬ,5 мар – РИА Новости Крым. Из-за повреждения инфраструктуры в Воронежской области задерживаются 14 пассажирских поездов. Об этом в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги.Максимальное время задержки составило 5 часов.5 марта в 03:17 было открыто движение поездов по одному пути. "В настоящее время все поезда следуют по своим маршрутам", - отметили в пресс-службе.Пассажиры поездов, задержанных свыше 4 часов, будут обеспечены питанием, добавили в ЮВЖД. Также в вагонах поддерживается комфортный температурный режим. Сейчас железнодорожники ведут восстановительные работы.27 февраля сообщалось, что в пути следования задерживаются семь поездов "Таврия". Также ранее отмечалось, что соблюдение прав пассажиров поездов, которые задерживаются в пути следования из-за приостановки движения по Крымскому мосту, находится на контроле Южной транспортной прокуратуры.
СИМФЕРОПОЛЬ,5 мар – РИА Новости Крым. Из-за повреждения инфраструктуры в Воронежской области задерживаются 14 пассажирских поездов. Об этом в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги.
"4 марта в 22:27 на перегоне Зайцевка - Сергеевка в Воронежской области в результате повреждения железнодорожной инфраструктуры произошло отключение напряжения контактной сети. Движение поездов было приостановлено. В результате в пути следования было задержано 14 пассажирских поездов", - говорится в сообщении.
Максимальное время задержки составило 5 часов.5 марта в 03:17 было открыто движение поездов по одному пути.
"В настоящее время все поезда следуют по своим маршрутам", - отметили в пресс-службе.
Пассажиры поездов, задержанных свыше 4 часов, будут обеспечены питанием, добавили в ЮВЖД. Также в вагонах поддерживается комфортный температурный режим. Сейчас железнодорожники ведут восстановительные работы.
27 февраля сообщалось
, что в пути следования задерживаются семь поездов "Таврия". Также ранее отмечалось, что соблюдение прав
пассажиров поездов, которые задерживаются в пути следования из-за приостановки движения по Крымскому мосту, находится на контроле Южной транспортной прокуратуры.
