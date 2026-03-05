Рейтинг@Mail.ru
Из-за повреждения инфраструктуры под Воронежем задерживаются 14 поездов - РИА Новости Крым, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260305/iz-za-povrezhdeniya-infrastruktury-pod-voronezhem-zaderzhivayutsya-14-poezdov--1153704779.html
Из-за повреждения инфраструктуры под Воронежем задерживаются 14 поездов
Из-за повреждения инфраструктуры под Воронежем задерживаются 14 поездов - РИА Новости Крым, 05.03.2026
Из-за повреждения инфраструктуры под Воронежем задерживаются 14 поездов
Из-за повреждения инфраструктуры в Воронежской области задерживаются 14 пассажирских поездов. Об этом в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги. РИА Новости Крым, 05.03.2026
2026-03-05T09:37
2026-03-05T09:41
поезд
новости
железная дорога
воронежская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/17/1151119498_0:218:1175:879_1920x0_80_0_0_36b9b4bc73571c18a52af0d58aa11d40.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ,5 мар – РИА Новости Крым. Из-за повреждения инфраструктуры в Воронежской области задерживаются 14 пассажирских поездов. Об этом в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги.Максимальное время задержки составило 5 часов.5 марта в 03:17 было открыто движение поездов по одному пути. "В настоящее время все поезда следуют по своим маршрутам", - отметили в пресс-службе.Пассажиры поездов, задержанных свыше 4 часов, будут обеспечены питанием, добавили в ЮВЖД. Также в вагонах поддерживается комфортный температурный режим. Сейчас железнодорожники ведут восстановительные работы.27 февраля сообщалось, что в пути следования задерживаются семь поездов "Таврия". Также ранее отмечалось, что соблюдение прав пассажиров поездов, которые задерживаются в пути следования из-за приостановки движения по Крымскому мосту, находится на контроле Южной транспортной прокуратуры.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
воронежская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/17/1151119498_0:0:1175:881_1920x0_80_0_0_5a5f68d1c54d787c3e94128868dd577e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
поезд, новости, железная дорога, воронежская область, происшествия
Из-за повреждения инфраструктуры под Воронежем задерживаются 14 поездов

Из-за повреждения инфраструктуры в Воронежской области задерживаются 14 поездов

09:37 05.03.2026 (обновлено: 09:41 05.03.2026)
 
© Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РоссииЧП на железной дороге
ЧП на железной дороге
© Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ,5 мар – РИА Новости Крым. Из-за повреждения инфраструктуры в Воронежской области задерживаются 14 пассажирских поездов. Об этом в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги.
"4 марта в 22:27 на перегоне Зайцевка - Сергеевка в Воронежской области в результате повреждения железнодорожной инфраструктуры произошло отключение напряжения контактной сети. Движение поездов было приостановлено. В результате в пути следования было задержано 14 пассажирских поездов", - говорится в сообщении.
Максимальное время задержки составило 5 часов.5 марта в 03:17 было открыто движение поездов по одному пути.
"В настоящее время все поезда следуют по своим маршрутам", - отметили в пресс-службе.
Пассажиры поездов, задержанных свыше 4 часов, будут обеспечены питанием, добавили в ЮВЖД. Также в вагонах поддерживается комфортный температурный режим. Сейчас железнодорожники ведут восстановительные работы.
27 февраля сообщалось, что в пути следования задерживаются семь поездов "Таврия". Также ранее отмечалось, что соблюдение прав пассажиров поездов, которые задерживаются в пути следования из-за приостановки движения по Крымскому мосту, находится на контроле Южной транспортной прокуратуры.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ПоездНовостиЖелезная дорогаВоронежская областьПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:41В России ОПГ попалась на хищении выплат у 24 бойцов спецоперации
11:38ВТБ: выдачи ипотеки с начала года в России выросли вдвое
11:33Разделяй и властвуй: Лавров назвал скрытую цель операции против Ирана
11:29В международном аэропорту Азербайджана взорвался запущенный из Ирана дрон
11:23В РФ могут запретить курьерам на электровелосипедах ездить по тротуарам
11:09Взрывы и стрельба в Севастополе - власти сделали предупреждение
10:57В Москве внедрили новый метод лечения редкого заболевания глаз у детей
10:38Россияне в марте получат пенсию досрочно
10:28Путин поручил распространить кредитные каникулы на защитников приграничья
10:17В России изучат опыт Курской области по оценке ущерба с помощью БПЛА
10:05В Крыму капитально отремонтируют уникальный музей под открытым небом
09:57Взыскание в режиме "цифры": россиян ждут изменения в системе ЖКХ
09:46В Симферополе арестовали врача за подделку рецептов
09:37Из-за повреждения инфраструктуры под Воронежем задерживаются 14 поездов
09:16Иран отрицает запуск ракеты в направлении Турции
09:03В Симферополе возможны ограничения движения из-за ремонта
08:48Возрождение кенассы: в 1930 году был закрыт храм караимов в Симферополе
08:28Россияне с детьми выбирают отдых в Ялте – цены в отелях в марте
08:11"Последняя херсонесидка": памяти Анны Ахматовой к 60-летию со дня смерти
07:57Климат бросает вызов виноделию в Крыму и открывает окна для экспериментов
Лента новостейМолния