Играла проституток и королев: Елене Яковлевой 65 лет

Играла проституток и королев: Елене Яковлевой 65 лет

Она своя для всех: достаточно простая для людей простых, достаточно интеллигентная для интеллигентов, душевная и одновременно умная, не красавица, но очень красивая. Народной артистке Елене Яковлевой исполнилось 65 лет.Не заметили сценической заразительностиВ ГИТИС ее, дочь военнослужащего и научной сотрудницы, приняли с первой попытки: комиссия долго хохотала над придуманной Яковлевой мизансценой. А к поступлению Яковлева готовилась тщательно: не только разучивала басни и стихи, но и два года откладывала всю свою зарплату комплектовщицы Харьковского завода электроаппаратуры, готовясь к заветной поездке в Москву, так как в артистки хотела пойти с детства."Знаете, в городках моего детства театров не было, и все спектакли я смотрела по телевизору. Но как смотрела! Как завороженная, почти не дышала. После окончания школы я не могла поступить в театральный институт по одной причине: у родителей не было денег отправить меня в Москву. Пришлось пару лет поработать", – вспоминала актриса в интервью для "Российской газеты".Правда, двумя годами ранее в Харьковском институте культуры дара будущей актрисы не разглядели, сказали, что нет "сценической заразительности".Если Яковлеву приняли в артистки сразу, то и за ее актерские профессиональные качества боролись сразу много театров. Но она выбрала "Современник" с легендарным руководителем – Галиной Волчек.Но всего через два года службы в "Современнике" актриса уходит в Театр имени Ермоловой. И спустя всего два года возвращается. И ее снова принимают. А это редчайший случай.27 лет Яковлева отдала "Современнику". И ушла оттуда вместе с мужем Валерием Шальных."Свой юбилей я как раз отмечала на сцене "Современника", играла в "Пигмалионе" Элизу Дуллитл. И, стоя за кулисами в образе чумазой девочки-цветочницы, я вдруг поняла, что зритель-то знает, что сегодня мне стукнуло 50, а я, как придурочная, скачу по сцене и напеваю: "Ля-ля-ля". Произошла какая-то переоценка ценностей. <...> Я поняла вдруг, что из-за таких, как мы, которые до 80 лет играют Раневскую, не развивается театральная молодежь", - рассказывала позже артистка.Кроме того, она считала, что театр начал меняться и ей в нем – таком - уже не очень хотелось оставаться.ИнтердевочкаОна играла в театре совершенно разные роли – от простушек до королев, от нежных девушек до властных барынь. Такие же перевоплощения ждали ее и в кино. А кино и Яковлева – это отдельная большая история.Первым ее фильмом была роль в советской музыкальной сказке "Двое под одним зонтом". Партнеры у нее там были чудесные – Наталья Андрейченко, Ивар Калныньш, Иннокентий Смоктуновский…В 1988 году мелодрама "Плюмбум, или Опасная игра" был назван одним из лучших фильмов 1987 года и одним из лидеров по кассовым сборам среди советских полнометражных фильмов, выпущенных в первом квартале 1987 года. Одну из главных ролей сыграла Елена Яковлева.В 1988 году Петр Тодоровский снимает картину-фурор "Интердевочку" по одноименной повести Владимира Кунина. Новая, запретная ранее тема, лидер советского проката 1988 года рассказывает о нелегкой двойной жизни медсестры-валютной проститутки Тани Зайцевой. Фильм (спойлер для тех, кто не видел) заканчивается трагически.В кастинге на роль Тани Зайцевой Лена Яковлева обошла таких советских звезд как Ирина Розанова, Татьяна Догилева (и именно под нее писал сценарий Кунин) и Ингеборга Дапкунайте. С той поры "Интердевочки" Тодоровский еще неоднократно снимал Яковлеву в своих лентах: "Анкор, еще анкор", "Какая чудная игра" и "Ретро втроем".Интересно, что потягаться актерскими способностями Яковлевой с Дапкунайте пришлось и на пробах у Никиты Михалкова в "Утомленных солнцем". В этот раз победила Дапкунайте. И Елена Яковлева не раз жалела об упущенной роли.Подполковник полиции и Баба ЯгаЕще одна роль, по которой помнят Яковлеву даже далекие от кино люди – майор, а затем подполковник милиции Настя Каменская. Шесть сезонов сериала длились с 1999 по 2011 год. И если насчет интердевочки еще были сомнения, то обаятельную, умную, ироничную Настю Каменскую любят все, а особенно – сотрудники внутренних органов! Режиссер "Каменской" Юрий Мороз отмечал, что "Яковлева - это Каменская, а Каменская - это Яковлева".В 2013 году Яковлева снялась в роли пожилой пророчицы Ванги. Для этой роли Яковлевой пришлось хорошенько гримироваться. Но еще больше грима у Яковлевой – в роли симпатичной Бабы-Яги в цикле детских сказок "Последний богатырь"."Внешний образ Бабы Яги дался очень тяжело — многочасовой грим, сгорбленность, специальная походка. Это чисто физически большое испытание. Значительная часть съемок проходила на натуре – в горах, лесах и очень жарком климате. При этом надо было носить на себе пластический грим, который полностью закрывал лицо и шею, и теплый многослойный костюм", – рассказывала о съемках Яковлева "Газете.ру".А еще Яковлева снялась в "Чебурашке", где перевоплотилась в предпринимательницу Римму со скверным характером – фактически новой Шапокляк.Яковлева часто гастролирует по российским городам и весям не только со спектаклями, но и с творческими вечерами. На них она не читает стихов, не поет, а просто говорит со зрителем, а просто рассказывает о самых смешных и грустных вещах, которые были в ее жизни. Была она с такими творческими вечерами и в Крыму.По мнению Яковлевой, полуостров – отличное место для отдыха.Еще Елена Яковлева призналась, что если бы не выбрала карьеру актрисы, то с удовольствием бы занялась выращиванием роз. Еще среди ее увлечений – ролики и верховая езда. И чтение. Любимые писатели – Бунин и Набоков.Такая скромная звездаВ 2022 году в Харькове умер отец актрисы. Ее так и не впустили в страну похоронить родного человека: мстили за крымские визиты и за поддержку полуострова в 2014 году. 7 января 2023 года Киев внес актрису в санкционный список лиц "которые публично призывают к агрессивной войне, оправдывают и признают законной вооруженную агрессию РФ против Украины, временную оккупацию территории Украины".В ответ на это Яковлева твердо снова обозначила свою позицию: она заявила, что у нее нет "ни капли сомнения" в том, что Москва права, когда пытается обеспечить свою безопасность, а также защитить русское население на Донбассе.В апреле 2026 года, обещают продюсеры, Елена Яковлева снова посетит Крым. Она и ее коллега Наталья Щукина привезут на полуостров спектакль "Соперницы", в котором покажут, каким был Голливуд в свой золотой век.И актеры, и режиссеры в один голос заявляют, что Яковлева не только удивительная актриса, но и золотой человек: не любит тусовки, простая в быту и в общении, очень долго считала себя провинциалкой и сторонится эпатажных людей. Петр Тодоровский говорил, что, если героев нужно пожалеть – "это к Лене". А снявший все сезоны "Каменской" Юрий Мороз отметил, что Яковлева – человек скромный: "Она совсем не ощущает себя звездой". Получается, что звездой не ощущает, но сияет для всех своих зрителей. И ее совсем не раздражает популярность – Елена Яковлева спокойно ходит по улицам и безотказно раздает автографы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Читайте также на РИА Новости Крым: Провинциалка из Москвы: жизнь и карнавал Ирины МуравьевойДед Мороз всея СССР из Симферополя: уроженец Крыма Роман Филиппов"Он не был великим клоуном": ко дню рождения Юрия Никулина

