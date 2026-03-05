https://crimea.ria.ru/20260305/grazhdanin-rumynii-poluchil-15-let-za-shpionazh-na-kubani-v-polzu-kieva-1153722054.html

Гражданин Румынии получил 15 лет за шпионаж на Кубани в пользу Киева

Гражданин Румынии получил 15 лет за шпионаж на Кубани в пользу Киева - РИА Новости Крым, 05.03.2026

Гражданин Румынии получил 15 лет за шпионаж на Кубани в пользу Киева

Краснодарский краевой суд приговорил к 15 годам лишения свободы гражданина Румынии за шпионаж в пользу Украины на территории города Сочи. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 05.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Краснодарский краевой суд приговорил к 15 годам лишения свободы гражданина Румынии за шпионаж в пользу Украины на территории города Сочи. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.Как выяснило следствие, подсудимый в ноябре 2024 года сам вышел на связь с сотрудником главного управления разведки минобороны Украины, желая оказать содействие противнику России.Злоумышленник согласился. С помощью квадрокоптера он собрал географические координаты и дополнительные сведения о системе противовоздушной обороны в Сочи и передал эти сведения противнику.Преступную деятельность гражданина Румынии выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.Суд признал иностранца виновным в шпионаже и приговорил его к 15 годам колонии строгого режима.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Задержанный в Крыму шпион передал Киеву данные о ПВО в Севастополе Крымчанин "сливал" Киеву места дислокации войск РФ на полуостровеБольше 100 нелегальных каналов СБУ для вербовки перекрыли в России

