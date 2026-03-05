Гражданин Румынии получил 15 лет за шпионаж на Кубани в пользу Киева

https://crimea.ria.ru/20260305/grazhdanin-rumynii-poluchil-15-let-za-shpionazh-na-kubani-v-polzu-kieva-1153722054.html
Краснодарский краевой суд приговорил к 15 годам лишения свободы гражданина Румынии за шпионаж в пользу Украины на территории города Сочи. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 05.03.2026
2026-03-05T14:04
На Кубани гражданина Румынии осудили на 15 лет за шпионаж в пользу спецслужб Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Краснодарский краевой суд приговорил к 15 годам лишения свободы гражданина Румынии за шпионаж в пользу Украины на территории города Сочи. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Как выяснило следствие, подсудимый в ноябре 2024 года сам вышел на связь с сотрудником главного управления разведки минобороны Украины, желая оказать содействие противнику России.
"В ходе переписки подсудимый сообщил офицеру, что желает вступить в "Британский легион", на что получил предложение безопасного выезда с территории РФ взамен на сбор и передачу ГУР минобороны Украины информации о российских военных объектах", - говорится в сообщении.
Злоумышленник согласился. С помощью квадрокоптера он собрал географические координаты и дополнительные сведения о системе противовоздушной обороны в Сочи и передал эти сведения противнику.
Преступную деятельность гражданина Румынии выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.
Суд признал иностранца виновным в шпионаже и приговорил его к 15 годам колонии строгого режима.
