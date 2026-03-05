Рейтинг@Mail.ru
Гражданин Румынии получил 15 лет за шпионаж на Кубани в пользу Киева - РИА Новости Крым, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260305/grazhdanin-rumynii-poluchil-15-let-za-shpionazh-na-kubani-v-polzu-kieva-1153722054.html
Гражданин Румынии получил 15 лет за шпионаж на Кубани в пользу Киева
Гражданин Румынии получил 15 лет за шпионаж на Кубани в пользу Киева - РИА Новости Крым, 05.03.2026
Гражданин Румынии получил 15 лет за шпионаж на Кубани в пользу Киева
Краснодарский краевой суд приговорил к 15 годам лишения свободы гражданина Румынии за шпионаж в пользу Украины на территории города Сочи. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 05.03.2026
2026-03-05T14:04
2026-03-05T14:04
шпионаж
краснодарский край
новости
приговор
сочи
украина
главное управление разведки украины (гур)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142303176_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_8c29cfc154480470be8d849fb316f3bd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Краснодарский краевой суд приговорил к 15 годам лишения свободы гражданина Румынии за шпионаж в пользу Украины на территории города Сочи. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.Как выяснило следствие, подсудимый в ноябре 2024 года сам вышел на связь с сотрудником главного управления разведки минобороны Украины, желая оказать содействие противнику России.Злоумышленник согласился. С помощью квадрокоптера он собрал географические координаты и дополнительные сведения о системе противовоздушной обороны в Сочи и передал эти сведения противнику.Преступную деятельность гражданина Румынии выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.Суд признал иностранца виновным в шпионаже и приговорил его к 15 годам колонии строгого режима.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Задержанный в Крыму шпион передал Киеву данные о ПВО в Севастополе Крымчанин "сливал" Киеву места дислокации войск РФ на полуостровеБольше 100 нелегальных каналов СБУ для вербовки перекрыли в России
краснодарский край
сочи
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142303176_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_18122471729250e67e33e701f76f11ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
шпионаж, краснодарский край, новости, приговор, сочи, украина, главное управление разведки украины (гур)
Гражданин Румынии получил 15 лет за шпионаж на Кубани в пользу Киева

На Кубани гражданина Румынии осудили на 15 лет за шпионаж в пользу спецслужб Украины

14:04 05.03.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ зале суда
В зале суда - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Краснодарский краевой суд приговорил к 15 годам лишения свободы гражданина Румынии за шпионаж в пользу Украины на территории города Сочи. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Как выяснило следствие, подсудимый в ноябре 2024 года сам вышел на связь с сотрудником главного управления разведки минобороны Украины, желая оказать содействие противнику России.
"В ходе переписки подсудимый сообщил офицеру, что желает вступить в "Британский легион", на что получил предложение безопасного выезда с территории РФ взамен на сбор и передачу ГУР минобороны Украины информации о российских военных объектах", - говорится в сообщении.
Злоумышленник согласился. С помощью квадрокоптера он собрал географические координаты и дополнительные сведения о системе противовоздушной обороны в Сочи и передал эти сведения противнику.
Преступную деятельность гражданина Румынии выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.
Суд признал иностранца виновным в шпионаже и приговорил его к 15 годам колонии строгого режима.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Задержанный в Крыму шпион передал Киеву данные о ПВО в Севастополе
Крымчанин "сливал" Киеву места дислокации войск РФ на полуострове
Больше 100 нелегальных каналов СБУ для вербовки перекрыли в России
 
ШпионажКраснодарский крайНовостиПриговорСочиУкраинаГлавное управление разведки Украины (ГУР)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:14Что с бензином в Крыму – власти назвали причину сбоев
14:04Гражданин Румынии получил 15 лет за шпионаж на Кубани в пользу Киева
13:57Новости СВО: армия России поразила 152 района скопления сил и техники ВСУ
13:45В Херсонской области жертвами ВСУ стали восемь мирных жителей
13:32Путин поздравил актрису Елену Яковлеву с юбилеем
13:21Аферисты украли у севастопольца 750 тысяч рублей: курьера будут судить
13:07Азербайджан оставляет за собой право на ответные действия по Ирану
12:57Переговоры по Украине: главные договоренности пока не достигнуты – Лавров
12:47Черноморский флот уничтожил четыре безэкипажных катера ВСУ
12:44Армия России освободила еще один населенный пункт в ДНР
12:37ВТБ: в феврале выдачи автокредитов в Крыму выросли на 35%
12:29Являются ли переговоры по Украине "ширмой" для США – ответ Лаврова
12:19Большая Алушта осталась без света из-за аварии
12:12Крымские полицейские пресекли наркотрафик из Евпатории
12:05"Дух Анкориджа" испаряется – Лавров
11:57Еще несколько иранских дронов упали в Нахичевани: один из них возле школы
11:41В России ОПГ попалась на хищении выплат у 24 бойцов спецоперации
11:38ВТБ: выдачи ипотеки с начала года в России выросли вдвое
11:33Разделяй и властвуй: Лавров назвал скрытую цель операции против Ирана
11:29В международном аэропорту Азербайджана взорвался запущенный из Ирана дрон
Лента новостейМолния