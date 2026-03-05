https://crimea.ria.ru/20260305/esche-neskolko-iranskikh-dronov-upali-v-nakhichevani-odin-iz-nikh-vozle-shkoly-1153708864.html

Еще несколько иранских дронов упали в Нахичевани: один из них возле школы

Еще несколько иранских дронов упали в Нахичевани: один из них возле школы - РИА Новости Крым, 05.03.2026

Еще несколько иранских дронов упали в Нахичевани: один из них возле школы

Несколько запущенных из Ирана дронов упали в разных местах Нахичевани в Азербайджане, в том числе вблизи школы, сообщает азербайджанское агентство АПА. РИА Новости Крым, 05.03.2026

2026-03-05T11:57

новости

азербайджан

нахичевань

обострение между израилем и ираном

обострение между ираном и сша

иран

беспилотник (бпла, дрон)

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Несколько запущенных из Ирана дронов упали в разных местах Нахичевани в Азербайджане, в том числе вблизи школы, сообщает азербайджанское агентство АПА.МИД Азербайджана вызвал посла Ирана после атаки беспилотников по территории Нахичеванской автономной республики, сообщает пресс-служба министерства."Пятого марта в дневные часы по территории Нахчыванской Автономной Республики Азербайджанской Республики были осуществлены атаки дронов с территории Исламской Республики Иран. Один дрон упал на здание терминала аэропорта Нахчыванской Автономной Республики, другой – возле здания школы в селе Шекерабад", – цитирует РИА Новости заявление азербайджанского МИД.Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Азербайджанской Республике Моджтаба Демирчилу вызван в министерство иностранных дел Азербайджана. Иранской стороне будет выражен решительный протест и вручена соответствующая нота протеста, дополнили в министерстве.Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2026

Новости

