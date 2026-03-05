Еще несколько иранских дронов упали в Нахичевани: один из них возле школы

https://crimea.ria.ru/20260305/esche-neskolko-iranskikh-dronov-upali-v-nakhichevani-odin-iz-nikh-vozle-shkoly-1153708864.html
Несколько запущенных из Ирана дронов упали в разных местах Нахичевани в Азербайджане, в том числе вблизи школы, сообщает азербайджанское агентство АПА. РИА Новости Крым, 05.03.2026
11:57 05.03.2026 (обновлено: 12:13 05.03.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Несколько запущенных из Ирана дронов упали в разных местах Нахичевани в Азербайджане, в том числе вблизи школы, сообщает азербайджанское агентство АПА.
"Один из иранских дронов упал на один из терминалов аэропорта Нахчывана, еще несколько дронов упали в других местах. Один дрон упал вблизи школы в городе Нахчыван", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале
агентства.
МИД Азербайджана вызвал посла Ирана после атаки беспилотников по территории Нахичеванской автономной республики, сообщает пресс-служба министерства.
"Пятого марта в дневные часы по территории Нахчыванской Автономной Республики Азербайджанской Республики были осуществлены атаки дронов с территории Исламской Республики Иран. Один дрон упал на здание терминала аэропорта Нахчыванской Автономной Республики, другой – возле здания школы в селе Шекерабад", – цитирует РИА Новости заявление азербайджанского МИД.
Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Азербайджанской Республике Моджтаба Демирчилу вызван в министерство иностранных дел Азербайджана. Иранской стороне будет выражен решительный протест и вручена соответствующая нота протеста, дополнили в министерстве.
Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>