Экс-первый замминистра обороны РФ Цаликов задержан по делу о хищении

2026-03-05T16:21

2026-03-05T16:21

2026-03-05T16:22

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар –РИА Новости Крым. Уголовное дело по факту хищения бюджетных средств возбуждено в отношении бывшего первого заместителя министра обороны РФ Руслана Цаликова. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Следком России.Цаликову инкриминируют создание преступного сообщества, участниками которого с 2017 по 2024 годы совершены хищения бюджетных денежных средств, а также легализацию похищенного и взяточничество."Фигурант уголовного дела задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - сообщили в Следкоме.По подозрению в получении взятки ранее были задержаны также заместитель министра обороны России Тимур Иванов, начальник управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов, по статье о мошенничестве – экс-командующий 58-й армией Иван Попов. Уголовные дела открыты также в отношении других чиновников МО.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чиновника МО взяли за взятки при технадзоре военных авто в КрымуЗавершено следствие по делу экс-чиновника Минобороны о взятке в 12 млнВ Крыму представителя Минобороны арестовали за крупную взятку

2026

Новости

