Рейтинг@Mail.ru
Экс-первый замминистра обороны РФ Цаликов задержан по делу о хищении - РИА Новости Крым, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260305/eks-pervyy-zamministra-oborony-rf-tsalikov-zaderzhan-po-delu-o-khischenii-1153728447.html
Экс-первый замминистра обороны РФ Цаликов задержан по делу о хищении
Экс-первый замминистра обороны РФ Цаликов задержан по делу о хищении - РИА Новости Крым, 05.03.2026
Экс-первый замминистра обороны РФ Цаликов задержан по делу о хищении
Уголовное дело по факту хищения бюджетных средств возбуждено в отношении бывшего первого заместителя министра обороны РФ Руслана Цаликова. Об этом пишет РИА... РИА Новости Крым, 05.03.2026
2026-03-05T16:21
2026-03-05T16:22
министерство обороны рф
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
вооруженные силы россии
армия и флот
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/05/1153728328_0:51:640:411_1920x0_80_0_0_f839739e136ec364f0b71307f72b34ed.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар –РИА Новости Крым. Уголовное дело по факту хищения бюджетных средств возбуждено в отношении бывшего первого заместителя министра обороны РФ Руслана Цаликова. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Следком России.Цаликову инкриминируют создание преступного сообщества, участниками которого с 2017 по 2024 годы совершены хищения бюджетных денежных средств, а также легализацию похищенного и взяточничество."Фигурант уголовного дела задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - сообщили в Следкоме.По подозрению в получении взятки ранее были задержаны также заместитель министра обороны России Тимур Иванов, начальник управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов, по статье о мошенничестве – экс-командующий 58-й армией Иван Попов. Уголовные дела открыты также в отношении других чиновников МО.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чиновника МО взяли за взятки при технадзоре военных авто в КрымуЗавершено следствие по делу экс-чиновника Минобороны о взятке в 12 млнВ Крыму представителя Минобороны арестовали за крупную взятку
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/05/1153728328_0:0:640:480_1920x0_80_0_0_04d2adfbd3bbc9793ddad527b175ec27.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, вооруженные силы россии, армия и флот
Экс-первый замминистра обороны РФ Цаликов задержан по делу о хищении

Экс-первый замминистра обороны РФ Цаликов задержан по делу о хищении и взятках – СК

16:21 05.03.2026 (обновлено: 16:22 05.03.2026)
 
© RTРуслан Цаликов
Руслан Цаликов
© RT
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар –РИА Новости Крым. Уголовное дело по факту хищения бюджетных средств возбуждено в отношении бывшего первого заместителя министра обороны РФ Руслана Цаликова. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Следком России.
"Следственным комитетом Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя министра обороны Российской Федерации Руслана Цаликова", - говорится в сообщении.
Цаликову инкриминируют создание преступного сообщества, участниками которого с 2017 по 2024 годы совершены хищения бюджетных денежных средств, а также легализацию похищенного и взяточничество.
"Фигурант уголовного дела задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - сообщили в Следкоме.
По подозрению в получении взятки ранее были задержаны также заместитель министра обороны России Тимур Иванов, начальник управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов, по статье о мошенничестве – экс-командующий 58-й армией Иван Попов. Уголовные дела открыты также в отношении других чиновников МО.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Чиновника МО взяли за взятки при технадзоре военных авто в Крыму
Завершено следствие по делу экс-чиновника Минобороны о взятке в 12 млн
В Крыму представителя Минобороны арестовали за крупную взятку
 
Министерство обороны РФСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)НовостиВооруженные силы РоссииАрмия и флот
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:32Пострадавшим от недавних атак ВСУ в Севастополе выделили 6 млн рублей
16:21Экс-первый замминистра обороны РФ Цаликов задержан по делу о хищении
16:15"Автодор" поднял тариф на трассе М-4 "Дон"
16:07Начался ремонт трассы между Ялтой и Севастополем
15:56Строительство КОС в Крыму - в будущем году откроют еще 7 объектов
15:47Суд в Москве вынес приговор блогеру Арсену Маркаряну
15:38Над Крымом отработала ПВО
15:38Азербайджан ответит на атаку Ирана – Алиев
15:29В Севастополе аферисты украли 3 млн на благоустройстве пляжа Учкуевка
15:10Жителя Крыма приговорили к двум годам за экстремизм в соцсетях
14:55Россия и Украина обменяют по 500 военнопленных с обеих сторон - Мединский
14:52Аксенов призвал не церемониться с недобросовестными подрядчиками
14:41Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными
14:33Зеленский: переговоры по Украине могут отложить на фоне ситуации в Иране
14:26В Крыму кадровый вопрос в сфере культуры упирается в жилье - министр
14:14Что с бензином в Крыму – власти назвали причину сбоев
14:04Гражданин Румынии получил 15 лет за шпионаж на Кубани в пользу Киева
13:57Новости СВО: армия России поразила 152 района скопления сил и техники ВСУ
13:45В Херсонской области жертвами ВСУ стали восемь мирных жителей
13:32Путин поздравил актрису Елену Яковлеву с юбилеем
Лента новостейМолния