https://crimea.ria.ru/20260305/eks-pervyy-zamministra-oborony-rf-tsalikov-zaderzhan-po-delu-o-khischenii-1153728447.html
Экс-первый замминистра обороны РФ Цаликов задержан по делу о хищении
Экс-первый замминистра обороны РФ Цаликов задержан по делу о хищении - РИА Новости Крым, 05.03.2026
Экс-первый замминистра обороны РФ Цаликов задержан по делу о хищении
Уголовное дело по факту хищения бюджетных средств возбуждено в отношении бывшего первого заместителя министра обороны РФ Руслана Цаликова. Об этом пишет РИА... РИА Новости Крым, 05.03.2026
2026-03-05T16:21
2026-03-05T16:21
2026-03-05T16:22
министерство обороны рф
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
вооруженные силы россии
армия и флот
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/05/1153728328_0:51:640:411_1920x0_80_0_0_f839739e136ec364f0b71307f72b34ed.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар –РИА Новости Крым. Уголовное дело по факту хищения бюджетных средств возбуждено в отношении бывшего первого заместителя министра обороны РФ Руслана Цаликова. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Следком России.Цаликову инкриминируют создание преступного сообщества, участниками которого с 2017 по 2024 годы совершены хищения бюджетных денежных средств, а также легализацию похищенного и взяточничество."Фигурант уголовного дела задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - сообщили в Следкоме.По подозрению в получении взятки ранее были задержаны также заместитель министра обороны России Тимур Иванов, начальник управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов, по статье о мошенничестве – экс-командующий 58-й армией Иван Попов. Уголовные дела открыты также в отношении других чиновников МО.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чиновника МО взяли за взятки при технадзоре военных авто в КрымуЗавершено следствие по делу экс-чиновника Минобороны о взятке в 12 млнВ Крыму представителя Минобороны арестовали за крупную взятку
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/05/1153728328_0:0:640:480_1920x0_80_0_0_04d2adfbd3bbc9793ddad527b175ec27.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, вооруженные силы россии, армия и флот
Экс-первый замминистра обороны РФ Цаликов задержан по делу о хищении
Экс-первый замминистра обороны РФ Цаликов задержан по делу о хищении и взятках – СК
16:21 05.03.2026 (обновлено: 16:22 05.03.2026)