Экс-первый замминистра обороны РФ Цаликов отправлен под домашний арест

Экс-первый замминистра обороны РФ Цаликов отправлен под домашний арест - РИА Новости Крым, 05.03.2026

Экс-первый замминистра обороны РФ Цаликов отправлен под домашний арест

Басманный суд Москвы отправил под домашний арест бывшего первого заместителя министра обороны России Руслана Цаликова. Об этом со ссылкой на пресс-службу судов... РИА Новости Крым, 05.03.2026

2026-03-05T22:03

2026-03-05T22:03

2026-03-05T22:10

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар –РИА Новости Крым. Басманный суд Москвы отправил под домашний арест бывшего первого заместителя министра обороны России Руслана Цаликова. Об этом со ссылкой на пресс-службу судов сообщает РИА Новости.В среду Следком России сообщил, что Цаликов задержан в рамках расследования уголовного дела о создании преступного сообщества. Ему вменяется совершение свыше 15 преступлений, в том числе хищения бюджетных средств, легализация похищенного и взяточничество. Возбуждено уголовное дело.По подозрению в получении взятки ранее были задержаны также заместитель министра обороны России Тимур Иванов, начальник управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов, по статье о мошенничестве – экс-командующий 58-й армией Иван Попов. Уголовные дела открыты также в отношении других чиновников МО.

