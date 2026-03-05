Рейтинг@Mail.ru
Экс-первый замминистра обороны РФ Цаликов отправлен под домашний арест - РИА Новости Крым, 05.03.2026
Экс-первый замминистра обороны РФ Цаликов отправлен под домашний арест
Экс-первый замминистра обороны РФ Цаликов отправлен под домашний арест - РИА Новости Крым, 05.03.2026
Экс-первый замминистра обороны РФ Цаликов отправлен под домашний арест
Басманный суд Москвы отправил под домашний арест бывшего первого заместителя министра обороны России Руслана Цаликова. Об этом со ссылкой на пресс-службу судов... РИА Новости Крым, 05.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар –РИА Новости Крым. Басманный суд Москвы отправил под домашний арест бывшего первого заместителя министра обороны России Руслана Цаликова. Об этом со ссылкой на пресс-службу судов сообщает РИА Новости.В среду Следком России сообщил, что Цаликов задержан в рамках расследования уголовного дела о создании преступного сообщества. Ему вменяется совершение свыше 15 преступлений, в том числе хищения бюджетных средств, легализация похищенного и взяточничество. Возбуждено уголовное дело.По подозрению в получении взятки ранее были задержаны также заместитель министра обороны России Тимур Иванов, начальник управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов, по статье о мошенничестве – экс-командующий 58-й армией Иван Попов. Уголовные дела открыты также в отношении других чиновников МО.
Экс-первый замминистра обороны РФ Цаликов отправлен под домашний арест

Суд отправил под домашний арест экс-первого замминистра обороны РФ Цаликова

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар –РИА Новости Крым. Басманный суд Москвы отправил под домашний арест бывшего первого заместителя министра обороны России Руслана Цаликова. Об этом со ссылкой на пресс-службу судов сообщает РИА Новости.
В среду Следком России сообщил, что Цаликов задержан в рамках расследования уголовного дела о создании преступного сообщества. Ему вменяется совершение свыше 15 преступлений, в том числе хищения бюджетных средств, легализация похищенного и взяточничество. Возбуждено уголовное дело.
"Басманный районный суд города Москвы 5 марта 2026 года удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста на срок один месяц 29 суток в отношении бывшего первого заместителя министра обороны РФ Цаликова Руслана Хаджисмеловича", - говорится в сообщении.
По подозрению в получении взятки ранее были задержаны также заместитель министра обороны России Тимур Иванов, начальник управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов, по статье о мошенничестве – экс-командующий 58-й армией Иван Попов. Уголовные дела открыты также в отношении других чиновников МО.
