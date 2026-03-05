Рейтинг@Mail.ru
"Дух Анкориджа" испаряется – Лавров - РИА Новости Крым, 05.03.2026
"Дух Анкориджа" испаряется – Лавров
Атмосфера на российско-американских переговорах по Украине в августе прошлого года на Аляске была позитивной, но "дух Анкориджа" испаряется. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Атмосфера на российско-американских переговорах по Украине в августе прошлого года на Аляске была позитивной, но "дух Анкориджа" испаряется. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на посольском круглом столе по теме украинского урегулирования.Лавров подчеркнул, что в Анкоридже были достигнуты конкретные понимания на основе предложений, внесенных президентом США Дональдом Трампом и его командой переговорщиков."Эти предложения мы приняли, в том числе те аспекты этих предложений, которые для нас уже являются серьезным компромиссом. И мы исходим из того, что нам было предложено, и мы это приняли. Вот где сейчас точка отсчета на этих переговорах с американской стороной", - указал глава российского дипведомства.Глава МИД РФ также констатировал, что за период, прошедший после саммита на Аляске, Украина и Европа приложили и продолжают прилагать все усилия, чтобы переделать, "переписать" понимание Анкориджа.Саммит Россия-США на АляскеВстреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Анкоридже на Аляске состоялась 15 августа и продолжалась 2 часа 45 минут в узком формате. Президент России Владимир Путин по ее итогам отметил, что переговоры прошли в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере, с обеих сторон был настрой на результат. Он подчеркнул, что Москве и Вашингтону важно вернуться к сотрудничеству.У обеих стран много интересных направлений для совместной работы: в торговле, энергетике, в цифровой сфере, в высоких технологиях и освоении космоса, во взаимодействии в Арктике, возобновлении межрегиональных контактов.Президент РФ подчеркнул, что Москва видит желание администрации Трампа содействовать разрешению украинского кризиса. Дональд Трамп отметил, что переговоры были очень продуктивными, был достигнут "огромный прогресс".Президент США заявил, что ему удалось согласовать с российским коллегой "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду их все еще нет договоренностей.
"Дух Анкориджа" испаряется – Лавров

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Атмосфера на российско-американских переговорах по Украине в августе прошлого года на Аляске была позитивной, но "дух Анкориджа" испаряется. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на посольском круглом столе по теме украинского урегулирования.
"В Анкоридже дух был далеко не самым главным. Дух – это атмосфера, она была товарищеская, взаимоуважительная, конструктивная. Но дух испаряется. Главное достижение Анкориджа – не дух. Мы знаем, как наши западные коллеги умеют создавать атмосферу, создавать дух, но дух еще раз скажу, испарятся", - сказал министр.
Лавров подчеркнул, что в Анкоридже были достигнуты конкретные понимания на основе предложений, внесенных президентом США Дональдом Трампом и его командой переговорщиков.
"Эти предложения мы приняли, в том числе те аспекты этих предложений, которые для нас уже являются серьезным компромиссом. И мы исходим из того, что нам было предложено, и мы это приняли. Вот где сейчас точка отсчета на этих переговорах с американской стороной", - указал глава российского дипведомства.
Глава МИД РФ также констатировал, что за период, прошедший после саммита на Аляске, Украина и Европа приложили и продолжают прилагать все усилия, чтобы переделать, "переписать" понимание Анкориджа.

Саммит Россия-США на Аляске

Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Анкоридже на Аляске состоялась 15 августа и продолжалась 2 часа 45 минут в узком формате. Президент России Владимир Путин по ее итогам отметил, что переговоры прошли в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере, с обеих сторон был настрой на результат. Он подчеркнул, что Москве и Вашингтону важно вернуться к сотрудничеству.
У обеих стран много интересных направлений для совместной работы: в торговле, энергетике, в цифровой сфере, в высоких технологиях и освоении космоса, во взаимодействии в Арктике, возобновлении межрегиональных контактов.
Президент РФ подчеркнул, что Москва видит желание администрации Трампа содействовать разрешению украинского кризиса. Дональд Трамп отметил, что переговоры были очень продуктивными, был достигнут "огромный прогресс".
Президент США заявил, что ему удалось согласовать с российским коллегой "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду их все еще нет договоренностей.
